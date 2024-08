Sazka uzavřela partnerství s OKTO, hráčům nabídne inovativní platební řešení

„Díky spolupráci s OKTO můžeme našim zákazníkům nabídnout pohodlné a bezpečné řešení pro dobíjení hotovosti na jejich hrací účty. Partnerství a integrace služby vnímáme jako jasné zlepšení herního zážitku a celkové zákaznické zkušenosti. Jsme přesvědčeni, že pohodlí, které poskytne nová funkcionalita, ocení nejen hráči, ale i online operátoři," uvedl Pavel Vápenka, obchodní ředitel společnosti Sazka.

Vasilis Contoguris, seniorní manažer mezinárodní expanze pro funkci cash-to-digital společnosti OKTO, dodává: „Spojení se společností Sazka je pro nás v OKTO důležitým milníkem. Umožněním bezproblémového dobití herních účtů hotovostí v reálném čase prostřednictvím zabudovaného platebního řešení plníme náš slib výjimečné zákaznické zkušenosti. Služba podtrhuje naše poslání a závazek k inovacím a pohodlí."

Služba cash-to-digital společnosti OKTO, která je bezproblémově integrovatelná do aplikací nebo webových stránek obchodníků, poskytuje uživatelům nejrychlejší a nejjednodušší způsob nahrávání finančních prostředků online bez nutnosti využití aplikací třetích stran. Expanzi OKTO do České republiky předcházelo spuštění služby OKTO.CASH v Rumunsku, Řecku, Německu, na Kypru, v Itálii, Srbsku a Španělsku.

O společnosti Sazka

Sazka a.s. je největší a nejstarší loterní společnost v České republice, která skrze neustálé inovace a odpovědným způsobem poskytuje zákazníkům nejširší portfolio her a každodenní zábavy. Nejznámější hrou je Sportka, populární hra s historií delší 65 let. Společnost je od roku 2014 provozovatelem loterie Eurojackpot, jedné z největších evropských her. Součástí zábavní rodiny jsou i stírací losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Své produkty poskytuje Sazka na online herním portálu www.sazka.cz a prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7 500 prodejními místy po celé České republice. Na terminálech Sazky lze vyřídit i řadu běžných transakcí od platby složenek přes dobití kreditu až po vyzvednutí balíku. Sazka je lídrem v oblasti zodpovědného hraní. Vedle mezinárodních auditovaných certifikací European Lotteries a World Lottery Association rozvíjí vlastní projekt Hraj s rozumem a preventivní programy ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Mateřskou společností Sazky je skupina Allwyn, která provozuje loterie také v Rakousku, Řecku, na Kypru a v Itálii a od února 2024 se stala na dalších deset let provozovatelem také britské Národní loterie. Skupina Allwyn je aktivní také na americkém kontinentu. Po akvizici a rebrandingu firmy Camelot Illinois provozuje pod názvem Allwyn North America loterii v americkém státě Illinois. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící v 38 zemích. Více na www.sazka.cz a www.allwynentertainment.com.

O společnosti OKTO

Digitální platby ve skutečném světě t Společnost OKTO zabezpečuje digitální platby pro online a maloobchodní společnosti po celém světě. Jednotná platební platforma bezpečně zpracovává transakce v digitálním i offline světě a z procesu platby tak pro obchodníky i spotřebitele utváří skutečný zážitek.

S týmem více než 200 odborníků a technologů s hlubokými znalostmi lokálních trhů a mezinárodní expertízou zajišťujeme digitální platby v Americe, Evropě a Asii. Naše integrovaná komplexní síť podporuje zákazníky napříč různými regulačními systémy a zajišťuje bezpečné prostředí.

Objem zpracovaných plateb ve výši více než 4 miliardy eur od více než 25 milionů spotřebitelů po celém světě dokládáme naši neustálou podporu digitální transformace v oblasti plateb.

Více o společnosti OKTO na www.oktopayments.com.