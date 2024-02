Sbírce "The World of Picasso" je připravována stála expozice v Praze

Praha 27. února 2024 (PROTEXT) - Sbírce "The World of Picasso", která obsahuje přibližně 350 děl legendárního umělce Pabla Picassa, a to včetně fotografií, dopisů a různých předmětů spojených s jeho životem a tvorbou, se má otevřít stálá expozice v centru Prahy. Sbírka, která je známá pro svůj dynamický růst, se za posledních deset let rozrostla z původních 250 exponátů a neustále se rozšiřuje díky aktivnímu nákupu nových děl majitelem sbírky.

V minulých letech byly části této významné sbírky prezentovány především v Rakousku a Německu na různých expozicích, kde si získaly velkou popularitu a uznání. Nyní se "The World of Picasso" chystá nastálo zakotvit v české metropoli, což představuje významný krok v jejím rozvoji a návštěvníkům přiblíží nejen díla slavného malíře, ale i jeho život, což reflektuje i její název „Picasso Life“. „Výstava “Picasso Life” je zaměřena na Picassův život a jeho tvorbu a má za účel i dnešní mladé generaci představit tuto ikonu kubismu nejen jako umělce, ale také jako člověka. Málokdo ví, že Picasso miloval zvířata, která se také odrážela v jeho celoživotní tvorbě, kde jsou zajímavostí malby zvířat jedním tahem štětce. Na výstavě uvidíte průřez jeho tvorbou, ať už se jedná o tisky, litografie nebo kresby, dokumentární materiály a filmy.“ uvádí kurátor sbírky. Sbírka zahrnuje nejen malby, ale i sochy, keramiku a grafická díla, která reflektují celoživotní tvorbu a život Pabla Picassa. V současné době probíhá hledání vhodných prostor pro stálou expozici v Praze. Organizátoři hledají místo, které by odpovídalo historickému a kulturnímu významu Picassova díla a zároveň bylo přístupné široké veřejnosti. Mimo prezentaci vlastních exemplářů "The World of Picasso" spolupracuje i s dalšími sběrateli a institucemi. Významnou součástí této spolupráce je partnerství se státem Katar, což naznačuje, že v muzeu se pravděpodobně objeví i zapůjčená umělecká díla z těchto sbírek. "V posledních deseti letech se sbírka rozrostla o mnoho významných děl a do sbírky máme v plánu nadále nakupovat nová díla. Nyní chceme najít prostor, který podtrhne její unikátnost a poskytne návštěvníkům neopakovatelný zážitek. Prostor musí být odpovídající svou velikostí i pro umístění budoucích přírůstků do sbírky," komentoval hlavní kurátor sbírky. Několik potenciálních lokalit v historickém centru Prahy je již zvažováno, a organizátoři doufají, že konečné rozhodnutí o umístění expozice bude brzy učiněno. Otevření expozice "Picasso Life" je naplánováno na druhou polovinu letošního roku a má se stát jednou z výjimečných kulturních zážitků hlavního města Prahy. Pro více informací o projektu a novinkách ohledně výběru prostor a data otevření sledujte příslušné webové stránky a sociální média projektu. Kontakt: office@theworldofpicasso.com www.theworldofpicasso.com ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.