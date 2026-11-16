Sbírka Srdce dětem v Lidlu online – Miuška z Mostu

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  12:44
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Praha 16. listopadu 2026 (PROTEXT) - Tradiční sbírka Srdce dětem pro vážně nemocné děti z celé naší republiky, která probíhala ve všech obchodech Lidl, skončila. Ale zapojit se do pomoci nemocným dětem můžete ještě online jakýmkoliv příspěvkem na transparentní účet o.p.s. Život dětem, č.ú. 1117771700/5500, VS 4444. 

Poslední reportáž projektu Srdce dětem je o Miušce, která je zcela odkázaná na péči svých rodičů. Reportáž najdete na webu www.zivotdetem.cz - Příběhy dětí a také na YouTube:

Mia je krásná holčička, která je zcela odkázána na své rodiče. Všechno začalo jednoho dne, kdy bylo v těhotenství její mamince hodně špatně, a proto odjela do Mostecké nemocnice. Bylo to v době covidu. Zanedlouho musela jít na sál, kde se akutním císařským řezem narodila Miunka přesně ve 30+6 týdnu těhotenství. Vážila 1290 g a měřila 39 cm.

Po probuzení lékaři mamince řekli, že se jednalo o HELLP syndrom. Přesná příčina HELLP syndromu není zcela objasněna. Jde o vzácnou, ale velmi vážnou komplikaci těhotenství, která úzce souvisí s poruchou funkce placenty, imunitní reakcí těla matky vůči plodu, silnou zánětlivou reakcí a poškozením výstelky cév. To vede k rozpadu červených krvinek, změnám na játrech a spotřebovávání krevních destiček. Jedinou záchranou pro matku i dítě je okamžité ukončení těhotenství porodem.

Týden po narození začala být Mia mramorově bílá a měla velké křeče. Příčinou bylo masivní krvácení do hlavičky, proto holčičku převezli do Ústecké nemocnice. Tam podstoupila operaci kvůli hromadění přebytečného moku v hlavě. Hlavička se však nadále plnila tekutinou a její obvod narůstal. Po této operaci ji čekal další, ještě náročnější zákrok, při kterém jí lékaři voperovali VP shunt. Jenže během něho zanesli holčičce do těla infekci a kvůli zánětu bylo nutné VP shunt operativně odstranit. Po vyléčení zánětu podstoupilo miminko další operaci, jenže mok stále neodtékal v dostatečném množství. Přesto maminku s Miou propustili domů. Holčičce ale hlava vyrostla o několik centimetrů, proto s ní maminka opět dorazila na neurochirurgii v Ústí nad Labem. Panu doktorovi se vůbec nelíbilo, co se s hlavou holčičky děje. Jenže v té době vrcholila pandemie a všechny JIP byly plné pacientů s covidem, takže nemocné miminko s maminkou znovu poslali domů.

Zoufalá maminka obtelefonovala všechny nemocnice v republice, ale nikde ji nechtěli přijmout. Pak se stal zázrak a rodičům odepsal pan docent Krahulík z Olomoucké nemocnice. Jeli sice přes půl republiky, ale na místě šlo všechno naprosto rychle. Pan docent byl zděšený ze snímků jejich dcery. Se slovy, že mozková tkáň je na pokraji rozpadu, vezl Miu okamžitě na magnetickou rezonanci a poté na sál. Voperoval jí nový VP shunt, který reguluje hladinu mozkomíšní tekutiny v mozku a brání dalšímu růstu hlavičky. Tato operace byla naštěstí poslední a úspěšná.

Miuška dnes trpí celkovým kombinovaným postižením, centrální vadou zraku, mentálním postižením a epilepsií. Holčička potřebuje celodenní péči a sama neudrží ani hlavičku. Pomáhají jí rehabilitační pobyty, neurorehabilitace, hipoterapie, ergoterapie, plavání a Vojtova metoda. Rodiče, kteří svou Miušku nesmírně milují, se opravdu moc snaží, aby jí bylo co nejlépe. Je to však pro celou rodinu nesmírně náročné jak psychicky, tak pochopitelně i finančně.

Život dětem děkuje všem, kteří v prodejnách Lidl podpořili nemocné děti. Pomoci můžete i nyní zasláním libovolné částky na náš transparentní účet 1117771700/5500 s VS 4444. Zapojit se můžete také pomocí platební karty v aplikaci zde https://srdcedetem.cz/chci-pomoci/. Děkujeme!

 

Zdroj: Život dětem o.p.s. 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60078.

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