Sbírka Srdce dětem v Lidlu právě začala - Naty z Liberce

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Malá Naty, Natálka, se narodila v termínu s nádherným Apgar skóre 10-10-10 a měla to být naprosto zdravá holčička. Jenže doma pořád plakala, měla velké křeče a velmi často zvracela. Rodiče brzy pochopili, že něco není v pořádku, protože se nechovala tak jako její starší sestřička v jejím věku. Na magnetické rezonanci lékaři zjistili, že vývoj mozku malé Naty se zastavil ve 20. týdnu těhotenství a už se dál neposunul.
Rodiče vůbec nechápali, co se vlastně v té době stalo. Až zcela náhodou jim kamarádka řekla, že by se mohlo jednat o cytomegalovirus – herpesvirovou infekci, která je pro těhotnou ženu i plod velmi nebezpečná. Maminka si tehdy vzpomněla, že ji v té době opravdu bolelo v krku a zdálo se, že má angínu nebo chřipku. Krevní testy Naty i maminky následně potvrdily, že za vážné poškození mozku může skutečně cytomegalovirus. Verdikt byl jasný – spousta částí mozku neměla šanci se vyvinout, nebo jsou velmi nekvalitní, což zasáhlo i Natálčin zrak a sluch. Později lékaři u ní objevili také těžkou epilepsii a dystonii.
Natálka je mentálně na úrovni miminka a je ležící, ale i přes časté epileptické záchvaty, otočený spánkový režim a stahování tělíčka v dystonických záchvatech je to obrovsky pozitivní a šikovná holčička. Rodiče ji krmí pomocí hadičky PEG speciální stravou, aby sílila. Holčička si neskutečně užívá rehabilitace. To je pro ni jediný způsob, jak se zbavit stažení tělíčka a dostat se do sedu či na bříško.
Holčička si prošla operací kyčlí, po které měla několik týdnů sádru na obou nožičkách a hrozně plakala. Po sundání sádry to bylo ještě horší – nožičky se strašně stáhly a Natálka měla epileptické záchvaty, kdykoli s ní rodiče chtěli manipulovat, přebalit ji nebo ji převézt k lékařům. Naštěstí ji pečlivé a časté rehabilitace z těchto bolestí po pár měsících dostaly a nyní si už zase užívá pohyb.
Naty je ve všem zcela odkázána na rodiče. Ti těžce snášejí, když jejich holčičku něco bolí a ona jim to nedokáže říct, když má epileptický záchvat nebo skončí na kapačkách v nemocnici a nikdo neví, zda situaci zvládne.
Péče o malou Naty je velmi náročná, zvláště pro maminku, která sama trpí Bechtěrevovou chorobou. Celá rodina včetně starší sestřičky ji však nesmírně miluje a statečně shání finance na tolik potřebné rehabilitace především v domácím prostředí, protože bez nich by Naty trpěla velkými bolestmi. Rodiče netuší, co jejich milovanou holčičku čeká, ale snaží se, aby jí udělali život co nejkrásnější, dokud je tady s nimi.
Život dětem prosí všechny, přijďte od 2. 11. do 15. 11. 2026. a kupte si svou srdíčkovou samolepku za 30 Kč. Pomoci můžete i zasláním libovolné částky na náš transparentní účet 1117771700/5500 s VS 4444, tím pomůžete všem vážně nemocným dětem. Zapojit se můžete pomocí platební karty v aplikaci zde https://srdcedetem.cz/chci-pomoci/. Děkujeme! ??
Zdroj: Život dětem o.p.s.
Kontakt:
Maria Křepelková
Život dětem o.p.s. - ředitelka
E-mail: maria.krepelkova@zivotdetem.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59887.