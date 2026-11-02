Sbírka Srdce dětem v Lidlu právě začala - Naty z Liberce

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  11:25
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Praha 2. listopadu 2026 (PROTEXT) - Tradiční sbírka Srdce dětem pro vážně nemocné děti z celé naší republiky už po šestnácté začala právě dneska 2. 11. ve všech obchodech Lidl. Až do 15. 11. se můžete do sbírky zapojit a pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. O.p.s. Život dětem připravila i tentokrát devět reportáží o vážně nemocných dětech, kterým tato obdivuhodná sbírka pomáhá. Každý týden zveřejňuje jeden příběh dítěte, který zásadně ovlivnil život rodiny. Sedmý příběh je o malé Naty, která je zcela odkázaná na péči svých rodičů. 

Reportáž najdete na webu www.zivotdetem.cz - Příběhy dětí a také na youtube:

https://youtu.be/pWPtjcBVLFQ

Malá Naty, Natálka, se narodila v termínu s nádherným Apgar skóre 10-10-10 a měla to být naprosto zdravá holčička. Jenže doma pořád plakala, měla velké křeče a velmi často zvracela. Rodiče brzy pochopili, že něco není v pořádku, protože se nechovala tak jako její starší sestřička v jejím věku. Na magnetické rezonanci lékaři zjistili, že vývoj mozku malé Naty se zastavil ve 20. týdnu těhotenství a už se dál neposunul.

Rodiče vůbec nechápali, co se vlastně v té době stalo. Až zcela náhodou jim kamarádka řekla, že by se mohlo jednat o cytomegalovirus – herpesvirovou infekci, která je pro těhotnou ženu i plod velmi nebezpečná. Maminka si tehdy vzpomněla, že ji v té době opravdu bolelo v krku a zdálo se, že má angínu nebo chřipku. Krevní testy Naty i maminky následně potvrdily, že za vážné poškození mozku může skutečně cytomegalovirus. Verdikt byl jasný – spousta částí mozku neměla šanci se vyvinout, nebo jsou velmi nekvalitní, což zasáhlo i Natálčin zrak a sluch. Později lékaři u ní objevili také těžkou epilepsii a dystonii.

Natálka je mentálně na úrovni miminka a je ležící, ale i přes časté epileptické záchvaty, otočený spánkový režim a stahování tělíčka v dystonických záchvatech je to obrovsky pozitivní a šikovná holčička. Rodiče ji krmí pomocí hadičky PEG speciální stravou, aby sílila. Holčička si neskutečně užívá rehabilitace. To je pro ni jediný způsob, jak se zbavit stažení tělíčka a dostat se do sedu či na bříško.

Holčička si prošla operací kyčlí, po které měla několik týdnů sádru na obou nožičkách a hrozně plakala. Po sundání sádry to bylo ještě horší – nožičky se strašně stáhly a Natálka měla epileptické záchvaty, kdykoli s ní rodiče chtěli manipulovat, přebalit ji nebo ji převézt k lékařům. Naštěstí ji pečlivé a časté rehabilitace z těchto bolestí po pár měsících dostaly a nyní si už zase užívá pohyb.

Naty je ve všem zcela odkázána na rodiče. Ti těžce snášejí, když jejich holčičku něco bolí a ona jim to nedokáže říct, když má epileptický záchvat nebo skončí na kapačkách v nemocnici a nikdo neví, zda situaci zvládne.

Péče o malou Naty je velmi náročná, zvláště pro maminku, která sama trpí Bechtěrevovou chorobou. Celá rodina včetně starší sestřičky ji však nesmírně miluje a statečně shání finance na tolik potřebné rehabilitace především v domácím prostředí, protože bez nich by Naty trpěla velkými bolestmi. Rodiče netuší, co jejich milovanou holčičku čeká, ale snaží se, aby jí udělali život co nejkrásnější, dokud je tady s nimi.

Život dětem prosí všechny, přijďte od 2. 11. do 15. 11. 2026. a kupte si svou srdíčkovou samolepku za 30 Kč. Pomoci můžete i zasláním libovolné částky na náš transparentní účet 1117771700/5500 s VS 4444, tím pomůžete všem vážně nemocným dětem. Zapojit se můžete pomocí platební karty v aplikaci zde https://srdcedetem.cz/chci-pomoci/. Děkujeme! ??

 

Zdroj: Život dětem o.p.s.

 

Kontakt:

Maria Křepelková

Život dětem o.p.s. - ředitelka

E-mail: maria.krepelkova@zivotdetem.cz

www.zivotdetem.cz

 

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59887.

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