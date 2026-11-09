Sbírka Srdce dětem v Lidlu v plném proudu – Vašík z Mukařova

Když maminka čekala Vašíka, měla už doma tříletou holčičku narozenou předčasně ve 34. týdnu. Proto byla tentokrát maximálně opatrná. Aby neonemocněla v tehdy vrcholící pandemii covidu, nechodila do práce, dávala na sebe obrovský pozor a poctivě podstupovala všechna vyšetření. Jednoho dne se jí ale přitížilo. V porodnici u Apolináře ji sice ujišťovali, že předčasný porod nehrozí, ale Vašík se v noci přesto narodil – teprve ve 25. týdnu těhotenství.
Třetí den po porodu nastala kritická situace. Vašík začal masivně krvácet do mozku, plic i dalších orgánů. Krevní testy odhalily přítomnost bakterie Serratia. Ta je sice v lidském těle běžná, ale u extrémně nedonošeného chlapečka osídlila střevo jako první a jeho nezralá imunita se nedokázala bránit.
Vašík se ocitl v přímém ohrožení života. Krvácel do obou mozkových komor i mezimozku, selhávaly mu ledviny, játra, slezina i srdce a nefungovala střeva. K tomu se přidal zánět mozkových blan, zápal plic, covid a tři druhy žloutenky. Chlapeček byl udržován v umělém spánku pod opiáty, dýchal za něj přístroj a výživu přijímal sondou. První tři dny nikdo netušil, zda vůbec přežije.
Lékaři navíc zjistili, že Vašíkův mozek je vážně zasažen a neodvádí správně mozkomíšní mok. Ještě během prvního týdne života proto podstoupil operaci v motolské nemocnici. Tam mu do mozku zavedli dočasnou hadičku, která mok odváděla ven do sběrného sáčku u lůžka.
Později mu lékaři voperovali trvalý VP shunt pro odvádění tekutiny do dutiny břišní. Kvůli opakovaným infekcím a komplikacím musel malý Vašík podstoupit operaci mozku celkem sedmkrát. K tomu se přidala ještě náročná operace očí.
Jeho život visel na vlásku, ale chlapeček svůj boj nevzdal. Náročnou lékařskou péči postupně vystřídal velký kolotoč intenzivních rehabilitací. Vašík dnes dochází na ergoterapii, hipoterapii, logopedii, plavání, do lázní a učí se komunikovat pomocí obrázků.
Ačkoliv zatím nechodí, nemluví a stále nosí plenky, neskutečně se snaží a všechny kolem neustále překvapuje. Pro celou rodinu i jeho starší sestřičku je Vašík zkrátka obrovský zázrak.
Život dětem prosí všechny, přijďte ještě do 15. 11. 2026. a kupte si svou srdíčkovou samolepku za 30 Kč. Pomoci můžete i zasláním libovolné částky na náš transparentní účet 1117771700/5500 s VS 4444, tím pomůžete všem vážně nemocným dětem. Zapojit se můžete pomocí platební karty v aplikaci zde https://srdcedetem.cz/chci-pomoci/. Děkujeme! ??
Zdroj: Život dětem o.p.s.
Kontakt:
Maria Křepelková
Život dětem o.p.s. - ředitelka
E-mail: maria.krepelkova@zivotdetem.cz
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