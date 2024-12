Sbírka Srdce dětem v Lidlu získala pro nemocné děti nádherných 38,000.000 Kč

Praha 16. prosince 2024 (PROTEXT) - Už po čtrnácté si mohli zákazníci Lidlu v době od 4.11. do 17.11.2024 v rámci sbírky Srdce dětem zakoupit u pokladen malé srdíčko, a to potom nalepit do velkého srdce ve výloze, aby už tradičně pomohli vážně nemocným dětem.