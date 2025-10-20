Sbohem Expo: Šest měsíců jednoty v rozmanitosti a kreativitě

184denní akce byla zakončena oficiálním závěrečným ceremoniálem v Expo Hall – Shining Hat na ostrově Jumešima, po kterém následovala přehlídka vlajek a slavnostní rozloučení s ohňostrojem, než areál v 22:00 oficiálně zavřel své brány.
Závěrečný ceremoniál, který se konal pod mottem „Pro budoucnost“, oslavil kreativitu, jednotu v rozmanitosti a ducha spolupráce, které charakterizovaly Expo 2025 v Ósace. Ceremoniál, koncipovaný jako zakončení výstavy i jako začátek nového začátku, zahrnoval „symfonii výstavy“ interpretovanou prostřednictvím hudebních a tanečních vystoupení a virtuální přehlídku vlajek jako poctu mezinárodním účastníkům. Zúčastnili se ho představitelé národních a místních orgánů, organizátoři výstavy a mezinárodní účastníci spolu se zástupci dobrovolníků, občanské společnosti a médií a všemi, kteří přispěli k úspěchu výstavy.
Jeho císařská výsost korunní princ Akišino oficiálně prohlásil: „Domnívám se, že je velmi významné, že Expo poskytlo příležitost, která přivedla na Jumešimu velké množství lidí, aby navázali kontakty, prohloubili vzájemné porozumění a společně přemýšleli o řešeních společných problémů, kterým lidstvo čelí. Doufám, že svět bude i nadále „navrhovat budoucnost společnosti pro naše životy“.“
Na slavnostním ceremoniálu vystoupili také japonský premiér Šigeru Išiba, ministr pro světovou výstavu Jošitaka Ito, předseda valného shromáždění Mezinárodního úřadu pro výstavy (BIE) Alain Berger, guvernér prefektury Ósaka Hirofumi Jošimura a generální tajemník Japonské asociace pro světovou výstavu 2025 Hirojuke Išige.
Předseda valného shromáždění Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) Alain Berger prohlásil: „Expo 2025 vyzývá svět, aby se zamyslel nad budoucností lidstva. V duchu solidarity, inovace a naděje zdůraznila základní priority: zdraví, životní prostředí, lidskou důstojnost a společný pokrok. Ve světě, který čelí globálním výzvám, se Expo 2025 v Ósace stalo symbolem odolnosti. Ukázalo, že kolektivní inteligence a mezinárodní spolupráce jsou našimi největšími silami tváří v tvář nejistotě.“
Jako symbolické předání budoucnosti byla vlajka BIE a Expo spuštěna a vrácena předsedovi valného shromáždění BIE a Dimitri Kerkentzesovi, generálnímu tajemníkovi BIE. Poté byla svěřena Jeho Excelenci Ibráhímovi bin Muhammadovi Sultánovi, státnímu ministrovi Saúdské Arábie a generálnímu řediteli Královské komise pro město Rijád (RCRC), zastupujícímu Expo 2030 v Rijádu. Specializovaná výstava Expo 2027 Bělehrad a zahradnická výstava Expo 2027 Jokohama symbolicky převzaly vlajku BIE a Expo jako gesto kontinuity.
Generální tajemník BIE Dimitri Kerkentzes dále uvedl: „V době, kdy svět čelí nejistotě, napětí a konfliktům, poskytlo Expo 2025 něco vzácného a životně důležitého: prostor pro lidskou interakci, pro osobní diplomacii, pro společnou tvorbu a pro zkoumání základních otázek týkajících se naší společné budoucnosti. V rámci Grand Ring se mezi lidmi a národy utkaly nové nitky porozumění, které vytvořily společné pouto, které bude přetrvávat i po skončení akce.“
Poslední hodiny výstavy zahrnovaly živou přehlídku vlajek oslavující jednotu a společný cíl mezinárodních účastníků, zatímco řada vystoupení z celého světa okouzlila návštěvníky po celém areálu. Večer zakončil slavnostní ohňostroj, který naposledy osvětlil ostrov Jumešima předtím, než výstaviště v 22:00 zavřelo své brány.
Světové výstavy jsou globální setkání národů zabývající se univerzálními výzvami naší doby. Tyto jedinečné globální události nabízejí cestu do vybraného tématu prostřednictvím poutavých a pohlcujících aktivit. Příští světová výstava, Expo 2030 Rijád, se bude konat od 1. října 2030 do 31. března 2031 pod tématem „Předvídavost pro zítřek“.