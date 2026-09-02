Sceye a SoftBank Corp. dokončily demonstraci stratosférického připojení a míří ke komercializaci systému HAPS

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  14:12
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Tokio (Japonsko) 2. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - První mise v rámci Programu testování služeb společnosti Sceye urazila ve stratosféře více než 15. 000 km z Nového Mexika do Japonska, navázala připojení k hlavní síti společnosti SoftBank Corp., ověřila možnosti přímého připojení k zařízením a edge computingu a také komunikaci s drony prostřednictvím systému HAPS.

Sceye, americká firma působící v oblasti letectví a materiálových věd, specializující se na Systémy platforem pro práci ve vysokých nadmořských výškách (HAPS) pro telekomunikace a monitorování životního prostředí v reálném čase, dnes oznámila úspěšný transpacifický let své mise Test služeb 1 (ST1) z Nového Mexika do Japonska. Mise ST1, která za 13 dní urazila více než 15.000 km stratosférou, po příletu nad Japonsko předvedla mobilní širokopásmové připojení k neupraveným zařízením prostřednictvím páteřní sítě společnosti SoftBank Corp. a také edge computing (zpracování dat na „okraji" sítě) založený na technologii HAPS a komunikaci s drony na podporu vývoje 3D komunikační sítě.

Projekt ST1, realizovaný ve spolupráci se společností SoftBank Corp. (TOKYO:9434, „SoftBank"), předním provozovatelem telekomunikačních a IT služeb v Japonsku i na celosvětové úrovni, představuje první let společnosti Sceye do Asie a průlomový milník na cestě ke komerčnímu nasazení HAPS jako stratosférické infrastruktury.

„Tento let představuje rozhodující okamžik pro Sceye i pro komerční potenciál systému HAPS," uvedl Mikkel Vestergaard Frandsen, zakladatel a generální ředitel společnosti Sceye. „Let z USA do Japonska dokazuje výkonnost potřebnou k tomu, aby se stratosféra stala životaschopnou vrstvou infrastruktury a aby se naplnila budoucnost umělé inteligence, edge computingu a sítě 6G. Společně se SoftBank jdeme nad rámec pouhého ověřování technologie a demonstrujeme, jak může Sceye doplňovat a rozšiřovat stávající sítě a poskytovat trvalé připojení ve velkém měřítku."

Stratosféra nabízí optimální úhel pohledu: je dostatečně blízko Zemi pro vysokokapacitní připojení a pozorování, ale zároveň je její nadmořská výška dostatečně vysoká k pokrytí rozsáhlých oblastí. Důležité je, že stratosféra nabízí podmínky podobné těm ve vesmíru, aniž by s tím byly spojeny náklady na pobyt ve vesmíru a nevýhody pobytu na oběžné dráze. HAPS společnosti Sceye udržují svou výšku a operační oblast ve stratosféře během po sobě jdoucích denních a nočních cyklů a fungují jako geostacionární satelity, pouze 1800krát blíže k Zemi a za zlomek nákladů.

V roce 2025 společnost SoftBank Corp. investovala do stratosférické infrastruktury od Sceye založené na technologii HAPS jako do škálovatelného řešení, které doplňuje pozemní vysílače a satelitní konstelace. Toto strategické partnerství podporuje společnou vizi, podle níž jsou technologie HAPS a pozemní sítě (NTN) transformativní infrastrukturou, která může rozšířit konektivitu, zajistit komunikaci během katastrof a umožnit budoucí aplikace v oblastech umělé inteligence, internetu věcí, letecké komunikace, edge computingu a 6G.

Mise ST1 vynesla SceyeCELL, první „mobilní vysílač na obloze" svého druhu, navržený k poskytování širokopásmového mobilního připojení s velkým dosahem přímo do standardních zařízení ze stratosféry. Po nasazení v plném rozsahu je jeden systém Sceye HAPS navržen tak, aby pokryl oblast odpovídající přibližně 500 pozemním vysílačům. Během mise ST1 předvedly Sceye a SoftBank mobilní širokopásmové připojení ze stratosféry, včetně textových zpráv, hlasových hovorů, přístupu k internetu a streamování videa. Testování zahrnovalo také tísňová volání s využitím systému tísňových výstrah určeného pro rozsáhlé katastrofy a komunikaci s drony.

Mise ST1 společnosti Sceye byla zahájena 9. srpna 2026 v 7:00 horského letního času z Nového Mexika. Toto jsou další významné parametry mise:

  • Za 13 dní urazila více než 15.000 km přes Tichý oceán do Japonska
  • Působila v japonském vzdušném prostoru po dobu více než 7 dnů
  • Zůstala nepřetržitě ve své operační oblasti po delší dobu a dosáhla poloměru vyhledávání stanice pouhých 5 km
  • Působila ve výšce přibližně 16,5 km a zároveň zajišťovala telekomunikační, dronové a nouzové komunikace
  • Potvrzený komunikační výkon srovnatelný s pozemními sítěmi při současném snížení rádiového rušení pozemních základnových stanic
  • Prostřednictvím serveru nainstalovaného na HAPS provedly Sceye a SoftBank zpracování dat přímo na platformě, čímž prokázaly průměrnou dobu odezvy zpracování v obou směrech 68 milisekund, což představuje snížení latence komunikace o více než 40 % ve srovnání se zpracováním v cloudu přes internet. Jedná se o první úspěšný test na světě, při kterém byly na platformě HAPS nainstalovány mobilní páteřní síť a webový server pro zpracování dat, což umožnilo provádět zpracování odezvy výhradně na palubě HAPS a výsledky předávat zpět do smartphonů.

ST1 zůstává ve vzduchu a v okamžiku vydání tohoto oznámení se vrací směrem ke Spojeným státům nad Tichým oceánem.

„Cílem společnosti SoftBank je vybudovat komunikační infrastrukturu příští generace, která hladce propojí zemi, oblohu a vesmír. Skutečnost, že systém HAPS společnosti Sceye dorazil z USA do Japonska a úspěšně poskytl první zkušební služby ze stratosféry v japonském vzdušném prostoru, představuje důležitý krok směrem ke komercializaci HAPS, který je jádrem této vize," uvedl Junichi Miyakawa, prezident a generální ředitel SoftBank Corp. „Díky spojení letových a provozních technologií HAPS, které vyvinula společnost Sceye, s komunikačními technologiemi SoftBank jsme získali jistotu, že dokážeme realizovat trojrozměrnou komunikační síť využívající HAPS. V budoucnu budeme ve spolupráci se Sceye pokračovat v integraci široké škály technologií, včetně komunikací a umělé inteligence, abychom z HAPS vyvinuli novou formu sociální infrastruktury."

Tento let navazuje na program Endurance společnosti Sceye, který byl dokončen na začátku tohoto roku, kdy její HAPS SE2 urazil ve stratosféře více než 10.000 km z Nového Mexika k pobřeží Brazílie, kde setrval nad svou operační oblastí několik dní, aby otestoval výkonnost při dlouhodobém provozu v rámci přípravy na Program testování služeb, jehož první let směřoval do Japonska.

O společnosti Sceye

Společnost Sceye (vyslovuje se „skáj"), založená v roce 2014, je letecká a kosmická firma, která se věnuje rozvoji stratosférických technologií s cílem propojovat lidi a chránit planetu. Sceye je vedoucím podnikem v odvětví Systémů platforem pro práci ve vysokých nadmořských výškách (HAPS) a zaměřuje se na univerzální konektivitu, monitorování klimatu, správu přírodních zdrojů a prevenci katastrof.

Zdroj: Sceye

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