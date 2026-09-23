Sceye podporuje SoftBank Corp. při prvním laserovém měření vzdálenosti na světě prostřednictvím sledování HAPS ze země

Sceye, americká společnost působící v oblasti letectví, kosmonautiky a materiálových věd, která vyvíjí systémy platforem pro práci ve vysokých nadmořských výškách (HAPS) pro stratosférickou infrastrukturu, dnes oznámila první demonstraci stratosférického laserového sledování na světě. Tato demonstrace byla součástí historického měsíčního letu ST1 společnosti Sceye a provedla ji společnost SoftBank Corp. (TOKYO:9434, „SoftBank") ve spolupráci s Hitotsubashi University a Národním institutem pro polární výzkum (NIPR). Sceye demonstraci podpořila využitím své platformy HAPS. Cílem bylo prozkoumat, jak by mělo být optické bezdrátové komunikační zařízení instalováno na platformě HAPS společnosti Sceye, a také shromáždit data pro realizaci budoucí optické bezdrátové komunikace mezi satelity, platformami HAPS a zemí.
NIPR navrhl rohový krychlový reflektor (CCR) pro instalaci na platformu HAPS a společnost SoftBank vyvinula reflektorovou sestavu obsahující CCR. Společnost Sceye nainstalovala a přepravila CCR při prvním letu platformy HAPS nad Japonskem. Pro pozemní vybavení tým sestavil kompaktní, přenosný laserový dálkoměr schopný sledovat HAPS, založený na „Omni-SLR", kompaktním satelitním laserovém dálkoměru navrženém v Hitotsubashi University.
Pomocí rohového krychlového reflektoru nainstalovaného na HAPS společnosti Sceye a kompaktního, přenosného laserového dálkoměru rozmístěného na zemi tým nasměroval laserové impulsy na platformu, která operovala ve stratosféře. Systém úspěšně provedl sledování HAPS společnosti Sceye v reálném čase a nepřetržitě přijímal laserové signály odražené zpět na zem.
„Tato demonstrace ukazuje, co vše se stane možným, když ve stratosféře vybudujeme spolehlivou vrstvu infrastruktury," uvedl Mikkel Vestergaard Frandsen, zakladatel a generální ředitel společnosti Sceye. „Během jediné mise náš první let v rámci testování služeb podpořil přímé připojení k zařízením, edge computing (zpracování dat na „okraji" sítě), komunikaci s drony a nyní i světově první ukázku laserového měření vzdálenosti. Schopnost propojit zem, stratosféru a vesmír prostřednictvím optických spojů by mohla zásadně změnit způsob, jakým se informace bezpečně přenášejí na celém světě, a společnost Sceye je hrdá na to, že poskytuje platformu, která pomáhá tuto budoucnost uskutečnit."
Schopnost zachytit a sledovat pohybující se HAPS pomocí vysoce směrového laserového paprsku představuje důležitý krok směrem k budoucí optické bezdrátové komunikaci. Získaná data, včetně útlumu světla při jeho průchodu atmosférou mezi zemí a stratosférou, pomohou definovat provozní požadavky na optickou komunikační technologii, která bude nainstalována a provozována na HAPS společnosti Sceye.
Optická bezdrátová komunikace se prosazuje jako technologie nové generace pro vysokorychlostní mimozemské sítě s vysokou kapacitou, propojující satelity, HAPS a pozemní infrastrukturu. Mezi její aplikace patří rychlý přenos dat z pozorování Země, připojení v oblastech s nedostatečným pokrytím, obnovení komunikace po katastrofách a mezikontinentální síťová propojení s nízkou latencí.
„Sledování platformy HAPS ze země pomocí vysoce směrového laseru je jako snaha udržet laserové ukazovátko zaměřené na pohybující se minci vzdálenou deset mil, a to skrz atmosféru, která neustále posouvá paprsek," uvedl Johnny Truong, technologický ředitel společnosti Sceye. „Systém musel lokalizovat platformu, přesně nasměrovat každý laserový impuls k ní a nepřetržitě přijímat odražené signály na stejném místě na zemi, zatímco se platforma HAPS pohybovala stratosférou. Úspěšné provedení této úlohy dokazuje přesnost potřebnou pro budování budoucích optických spojů mezi zemí, stratosférou a vesmírem."
Demonstrace byla provedena v rámci nedávného letu ST1 společnosti Sceye, který odstartoval 9. srpna z Nového Mexika a urazil téměř 30.000 km na cestě stratosférou do Japonska a zpět. Mise trvala 30 dní a zahrnovala více než sedmidenní provoz nad Japonskem. Během pobytu nad Japonskem společnosti Sceye a SoftBank prokázaly přímé připojení k neupraveným zařízením prostřednictvím páteřní sítě SoftBank, včetně textových zpráv, hlasových hovorů, přístupu k internetu a streamování videa. Testování zahrnovalo také nouzovou komunikaci, komunikaci s drony prostřednictvím HAPS a edge computing prováděný přímo na palubě platformy.
O společnosti Sceye
Společnost Sceye (vyslovuje se „skáj"), založená v roce 2014, je letecká a kosmická firma, která se věnuje rozvoji stratosférické infrastruktury za účelem propojování lidí a ochrany planety. Sceye je vedoucím podnikem v odvětví systémů platforem pro práci ve vysokých nadmořských výškách (HAPS) a zaměřuje se na univerzální konektivitu, monitorování klimatu, správu přírodních zdrojů a prevenci katastrof.
Zdroj: Sceye
Kontakt: press@sceye.com
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