Schneider Electric pomáhá v Portugalsku vybudovat jedno z největších evropských datových center

Datové centrum SIN01 vzniklo na jihozápadním pobřeží Portugalska, na místě bývalé elektrárny, a v současnosti je největším zařízením svého druhu, které bylo dosud v zemi uvedeno do provozu. Vybaveno je špičkovou technologickou infrastrukturou Schneider Electric – od záložních napájecích systémů Galaxy VX UPS přes ekologické rozváděče bez SF6 až po distribuční systémy vysokého a nízkého napětí s integrovaným tepelným monitorováním. Řízení celého provozu zajišťují softwarová řešení EcoStruxure Building Management, Energy Management a Power Monitoring Expert, která umožňují nepřetržitý dohled, automatizaci a efektivní správu v reálném čase.

Schneider Electric se na projektu podílí nejen technologicky, ale také jako poradce v oblasti udržitelnosti. Společnost pomohla nastavit strategii nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů prostřednictvím tzv. Power Purchase Agreement (PPA), který zajišťuje dlouhodobou stabilitu a ekologický provoz.

"Vize společnosti Start Campus vytvořit špičkové evropské datové centrum zaměřené na AI je výjimečná. Díky našim zkušenostem v oblasti energetiky, datových center a digitálních řešení jsme mohli přispět k tomu, že projekt SIN01 stojí na pevných technologických i udržitelných základech," uvedl Pablo Ruiz Escribano, viceprezident Schneider Electric pro Secure Power & Data Center Business v Evropě.

Díky své strategické poloze v Sinesu má datové centrum přímé napojení na podmořské optické kabely, které propojují Evropu se Severní Amerikou, Latinskou Amerikou a Afrikou. Tím se Sines stává novým digitálním uzlem pro celou Evropu a umožňuje rychlé a spolehlivé mezinárodní připojení do všech klíčových světových trhů.

Projekt má kromě technologického významu také výrazný regionální dopad – vytvořil přibližně 1 200 přímých a 9 000 nepřímých pracovních míst a významně tak přispívá k rozvoji místní ekonomiky i spolupráci s komunitami.

Společnost Start Campus, která nedávno v reakci na rostoucí poptávku po umělé inteligenci oznámila investici ve výši 8,5 miliardy eur na urychlení výstavby datových kampusů, je jedním z mála provozovatelů datových center v Evropě, kteří mají již plně zajištěný přístup k elektrickému výkonu přes 1 gigawatt.

Další informace o řešeních pro datová centra společnosti Schneider Electric naleznete na webových stránkách.

