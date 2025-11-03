Schneider Electric: Zrychlená elektrifikace přinese Evropě úspory 250 miliard eur ročně

Autor:
  12:14
Praha 3. listopadu 2025 (PROTEXT) - 
  • Podle nejnovější zprávy společnosti Schneider Electric utrácí EU každoročně 380 miliard eur za dovoz energie, přičemž téměř 60 % její energetické spotřeby pochází ze zahraničí
  • Zrychlená elektrifikace a podpora lidí i firem, kteří si sami vyrábějí elektřinu, by mohly vytvořit až 1 milion nových pracovních míst v lokálních odvětvích
  • Potenciál solární energie na střechách v EU se odhaduje na více než 1 000 GW – tedy desetinásobek současné instalované kapacity

Společnost Schneider Electric, lídr v digitální transformaci řízení energií a automatizace, představila novou výzkumnou zprávu, podle níž by zrychlená elektrifikace mohla Evropě do roku 2040 ušetřit až 250 miliard eur ročně. Podle zprávy EU každoročně dováží 60 % energie, za kterou utrácí 380 miliard eur. Zrychlená elektrifikace a podpora lidí i firem, kteří si sami vyrábějí elektřinu, by přitom mohly v Evropě vytvořit až milion nových pracovních míst v domácí ekonomice. Potenciál střešní fotovoltaiky v EU přesahuje 1 000 GW, tedy desetinásobek současně instalovaného výkonu.

Zpráva „Energetická bezpečnost a konkurenceschopnost Evropy – zrychlení elektrifikace“ zdůrazňuje, že elektrifikace představuje klíč k řešení energetického trojího dilematu – tedy k nalezení rovnováhy mezi cenovou dostupností, bezpečností dodávek a udržitelností. Evropa je dnes elektrifikovaná pouze z 21 % a tento podíl se za poslední dekádu téměř nepohnul. Zaostává tak zhruba o 10 % za Čínou, kde elektrifikace postupuje rychleji.

Rozdíly jsou patrné i v nákladech na energii. Průměrná cena energie pro domácnosti v EU dosahuje 0,27 euro/ kWh, zatímco v USA je to 0,15 a v Číně 0,08 euro/kWh. To znamená, že běžné denní aktivity jsou pro občany EU třikrát dražší než pro obyvatele Číny. Přesto se emise skleníkových plynů v EU od roku 1990 snížily o 37 %, což dokládá postup v oblasti udržitelnosti, i když závislost na dovozu fosilních paliv stále drží ceny vysoko a komplikuje dosažení klimatických cílů.

Tempo elektrifikace se v Evropě výrazně liší podle zemí – vliv má infrastruktura, politické nastavení, vyspělost trhu i ochota spotřebitelů přijímat nové technologie. Severské státy výrazně postupují v elektrifikaci dopravy a budov, jižní Evropa často vykazuje vyšší míru elektrifikace budov a západní i střední Evropa zvyšují investice do elektrifikace průmyslu a podpory lidí i firem, kteří si sami vyrábějí elektřinu. Konkrétně v Česku dnes elektřina tvoří 21 % konečné spotřeby energie budov a v průmyslu zhruba 33 %. Aby Evropa obstála v mezinárodní konkurenci, musí proces elektrifikace znatelně zrychlit.

Zpráva vyzývá k několika klíčovým politickým krokům. Podle ní je nutné zmenšit cenovou mezeru mezi elektřinou a zemním plynem postupným rušením dotací na fosilní paliva a reformou energetického zdanění tak, aby motivovalo k čisté energii. Stejně důležité je zjednodušit přístup k investicím, nabídnout cílené pobídky zejména pro malé a střední podniky a nasměrovat výnosy ze systémů obchodování s emisemi a inovačních fondů do projektů elektrifikace.

Jako zásadní také zpráva vnímá budování silných lokálních trhů. Nutné je vyžadovat elektrifikaci u nových budov a průmyslových procesů, podpořit rychlé nasazení tepelných čerpadel a elektromobilů a podporovat domácí a podnikovou výrobu elektřiny. A aby Evropa získala co největší ekonomické a zaměstnanecké přínosy, je potřeba podpořit lokální rozvoj udržitelným veřejným zadáváním, urychlením standardizace a prioritní podpory evropských inovací a výroby.

„Tento průlomový výzkum představuje jednu z nejkomplexnějších analýz potenciálu elektrifikace v Evropě a politických kroků potřebných k jeho naplnění. Ukazuje, že elektrifikace je zásadní – nejen pro dosažení klimatických cílů, ale také pro podporu hospodářského růstu, energetické soběstačnosti a průmyslové konkurenceschopnosti. Evropa se musí co nejdříve vymanit ze stagnace Technologie máme k dispozici, jsou připraveny k nasazení. Nyní je na politice, aby vytvářela pobídky, a na firmách, aby urychlily realizaci projektů a uvolnily ekonomické i environmentální přínosy, které potřebujeme už dnes,“ říká Laurent Bataille, výkonný viceprezident pro Evropu ve společnosti Schneider Electric.

 

O společnosti Schneider Electric

Schneider Electric je globálním lídrem v oblasti energetických technologií, který podporuje efektivitu a udržitelnost prostřednictvím elektrifikace, automatizace a digitalizace průmyslu, podniků i domácností. Její technologie umožňují budovám, datovým centrům, továrnám, infrastruktuře a sítím fungovat jako otevřené, propojené ekosystémy, které zvyšují výkon, odolnost a udržitelnost.

Portfolio zahrnuje inteligentní zařízení, softwarově definované architektury, systémy využívající umělou inteligenci, digitální služby a odborné poradenství. S více než 160 000 zaměstnanci a 1 milionem partnerů ve více než 100 zemích světa je Schneider Electric dlouhodobě řadí mezi nejvíce udržitelné společnosti na světě.

Schneider Electric CZ

 

Objevte nejnovější pohledy na energetické technologie na Schneider Electric Insights.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Hledá se nástupce Bobka. Praha vypsala výběrové řízení na nového ředitele zoo

Praha vypsala výběrové řízení na ředitele pražské zoologické zahrady. Vybere ho do 16. února příštího roku. Vypsání řízení v pondělí schválili pražští radní. Nově bude mít pozice funkční období šest...

3. listopadu 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Charita Slaný přijímá sezonní oblečení, uvítá i pomoc dobrovolníků

Charita Slaný přijímá sezonní oblečení, aktuálně třeba teplé bundy, mikiny, oteplováky, svetry a podobně. Organizace pomáhá seniorům, samoživitelům i rodinám v...

3. listopadu 2025  12:04,  aktualizováno  12:04

Naděje žije: Do Prahy přijíždí inspirativní manželé Finleyovi, kteří mění pohled na zdraví i životní smysl

3. listopadu 2025  13:35

Provoz na dálnici D11 ve směru na Prahu zastavil na 71. kilometru požár kamionu

Požár kamionu na 71. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu dopoledne zastavil provoz. Nikomu se nic nestalo, řekli dnes ČTK zástupci policie a hasičů....

3. listopadu 2025  11:56,  aktualizováno  11:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zemřel polárník Prošek. Věnoval se změně klimatu, zakládal stanici v Antarktidě

Ve věku 85 let zemřel v neděli v kruhu svých nejbližších geograf Pavel Prošek, který založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Byl předním českým...

3. listopadu 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Krumlovský bazén už bourají. Za požár kvůli sršnímu hnízdu dostal muž podmínku

Soud uložil čtyřiapadesátiletému muži za požár bazénu v Českém Krumlově podmíněný trest. Bazén loni shořel poté, co obžalovaný při likvidaci vos a sršňů použil oheň. Při předchozím líčení chtěl...

3. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  13:21

Trutnovská Galerie UFFO nabízí výběr z tvorby fotografa Lukáše Dvořáka

Trutnovská Galerii UFFO výstavuje snímky fotografa Lukáše Dvořáka. Výstava nazvaná Unveiled silence/Odhalené ticho potrvá do 14. listopadu, informovali...

3. listopadu 2025  11:44,  aktualizováno  11:44

Provoz na dálnici D11 ve směru na Prahu stojí, na 71. kilometru hořel kamion

Požár kamionu na 71. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu dopoledne zastavil provoz. Nikomu se nic nestalo, řekli dnes ČTK zástupci policie a hasičů....

3. listopadu 2025  11:41,  aktualizováno  11:41

V Dublovicích na Příbramsku se uskuteční referendum o průzkumu nerostů

V Dublovicích na Příbramsku se 22. listopadu uskuteční referendum o průzkumu nerostných surovin na území obce, který by mohl vést k následné těžbě. Lidé mají...

3. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

V Dublovicích na Příbramsku se uskuteční referendum o průzkumu nerostů

V Dublovicích na Příbramsku se 22. listopadu uskuteční referendum o průzkumu nerostných surovin na území obce, který by mohl vést k následné těžbě. Lidé mají...

3. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Poslední šance! Putovní výstava k 150 letům MHD v Praze dorazila do OC Lužiny

Pražská městská hromadná doprava letos slaví 150 let od zahájení provozu první koňské tramvaje. K významnému jubileu připravil Dopravní podnik hl. m. Prahy sérii akcí, mezi nimi i putovní výstavu,...

3. listopadu 2025  12:57

Jemnice do rozpočtu navrhne i peníze na elektrické připojení průmyslové zóny

Město Jemnice na Třebíčsku zvažuje zařadit do rozpočtu na příští rok peníze na posílené připojení nové průmyslové zóny k elektrické síti. Současná kapacita...

3. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.