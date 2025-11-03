Schneider Electric: Zrychlená elektrifikace přinese Evropě úspory 250 miliard eur ročně

- Podle nejnovější zprávy společnosti Schneider Electric utrácí EU každoročně 380 miliard eur za dovoz energie, přičemž téměř 60 % její energetické spotřeby pochází ze zahraničí
- Zrychlená elektrifikace a podpora lidí i firem, kteří si sami vyrábějí elektřinu, by mohly vytvořit až 1 milion nových pracovních míst v lokálních odvětvích
- Potenciál solární energie na střechách v EU se odhaduje na více než 1 000 GW – tedy desetinásobek současné instalované kapacity
Společnost Schneider Electric, lídr v digitální transformaci řízení energií a automatizace, představila novou výzkumnou zprávu, podle níž by zrychlená elektrifikace mohla Evropě do roku 2040 ušetřit až 250 miliard eur ročně. Podle zprávy EU každoročně dováží 60 % energie, za kterou utrácí 380 miliard eur. Zrychlená elektrifikace a podpora lidí i firem, kteří si sami vyrábějí elektřinu, by přitom mohly v Evropě vytvořit až milion nových pracovních míst v domácí ekonomice. Potenciál střešní fotovoltaiky v EU přesahuje 1 000 GW, tedy desetinásobek současně instalovaného výkonu.
Zpráva „Energetická bezpečnost a konkurenceschopnost Evropy – zrychlení elektrifikace“ zdůrazňuje, že elektrifikace představuje klíč k řešení energetického trojího dilematu – tedy k nalezení rovnováhy mezi cenovou dostupností, bezpečností dodávek a udržitelností. Evropa je dnes elektrifikovaná pouze z 21 % a tento podíl se za poslední dekádu téměř nepohnul. Zaostává tak zhruba o 10 % za Čínou, kde elektrifikace postupuje rychleji.
Rozdíly jsou patrné i v nákladech na energii. Průměrná cena energie pro domácnosti v EU dosahuje 0,27 euro/ kWh, zatímco v USA je to 0,15 a v Číně 0,08 euro/kWh. To znamená, že běžné denní aktivity jsou pro občany EU třikrát dražší než pro obyvatele Číny. Přesto se emise skleníkových plynů v EU od roku 1990 snížily o 37 %, což dokládá postup v oblasti udržitelnosti, i když závislost na dovozu fosilních paliv stále drží ceny vysoko a komplikuje dosažení klimatických cílů.
Tempo elektrifikace se v Evropě výrazně liší podle zemí – vliv má infrastruktura, politické nastavení, vyspělost trhu i ochota spotřebitelů přijímat nové technologie. Severské státy výrazně postupují v elektrifikaci dopravy a budov, jižní Evropa často vykazuje vyšší míru elektrifikace budov a západní i střední Evropa zvyšují investice do elektrifikace průmyslu a podpory lidí i firem, kteří si sami vyrábějí elektřinu. Konkrétně v Česku dnes elektřina tvoří 21 % konečné spotřeby energie budov a v průmyslu zhruba 33 %. Aby Evropa obstála v mezinárodní konkurenci, musí proces elektrifikace znatelně zrychlit.
Zpráva vyzývá k několika klíčovým politickým krokům. Podle ní je nutné zmenšit cenovou mezeru mezi elektřinou a zemním plynem postupným rušením dotací na fosilní paliva a reformou energetického zdanění tak, aby motivovalo k čisté energii. Stejně důležité je zjednodušit přístup k investicím, nabídnout cílené pobídky zejména pro malé a střední podniky a nasměrovat výnosy ze systémů obchodování s emisemi a inovačních fondů do projektů elektrifikace.
Jako zásadní také zpráva vnímá budování silných lokálních trhů. Nutné je vyžadovat elektrifikaci u nových budov a průmyslových procesů, podpořit rychlé nasazení tepelných čerpadel a elektromobilů a podporovat domácí a podnikovou výrobu elektřiny. A aby Evropa získala co největší ekonomické a zaměstnanecké přínosy, je potřeba podpořit lokální rozvoj udržitelným veřejným zadáváním, urychlením standardizace a prioritní podpory evropských inovací a výroby.
„Tento průlomový výzkum představuje jednu z nejkomplexnějších analýz potenciálu elektrifikace v Evropě a politických kroků potřebných k jeho naplnění. Ukazuje, že elektrifikace je zásadní – nejen pro dosažení klimatických cílů, ale také pro podporu hospodářského růstu, energetické soběstačnosti a průmyslové konkurenceschopnosti. Evropa se musí co nejdříve vymanit ze stagnace Technologie máme k dispozici, jsou připraveny k nasazení. Nyní je na politice, aby vytvářela pobídky, a na firmách, aby urychlily realizaci projektů a uvolnily ekonomické i environmentální přínosy, které potřebujeme už dnes,“ říká Laurent Bataille, výkonný viceprezident pro Evropu ve společnosti Schneider Electric.
O společnosti Schneider Electric
Schneider Electric je globálním lídrem v oblasti energetických technologií, který podporuje efektivitu a udržitelnost prostřednictvím elektrifikace, automatizace a digitalizace průmyslu, podniků i domácností. Její technologie umožňují budovám, datovým centrům, továrnám, infrastruktuře a sítím fungovat jako otevřené, propojené ekosystémy, které zvyšují výkon, odolnost a udržitelnost.
Portfolio zahrnuje inteligentní zařízení, softwarově definované architektury, systémy využívající umělou inteligenci, digitální služby a odborné poradenství. S více než 160 000 zaměstnanci a 1 milionem partnerů ve více než 100 zemích světa je Schneider Electric dlouhodobě řadí mezi nejvíce udržitelné společnosti na světě.
Objevte nejnovější pohledy na energetické technologie na Schneider Electric Insights.