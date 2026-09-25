Schneidr: Soubor českých priorit pro léta 2028-2034 není uzavřená věc

Česká republika má nastavené výchozí priority pro evropské fondy od roku 2028. Příslušný materiál projednala v srpnu vláda (více zde). Kdo se na tvorbě tohoto dokumentu, který bude základem pro přípravu Národního a regionálního partnerského plánu ČR (NRPP) podílel?
Na tvorbě materiálu se podílely všechny úrovně veřejné správy, ať už centrální, jednotlivé resorty, regionální, místní. To znamená takzvaní územní partneři, stejně jako hospodářští a sociální partneři, podnikatelské asociace a podobně.
Můžete uvést hlavní české priority pro čerpání prostředků z evropských fondů v novém programovém období?
Těch priorit je více. Týkají se zejména fyzické a digitální infrastruktury, podpory dopravy, životního prostředí, adaptace na změny klimatu, vzdělávání, trhu práce, digitalizace, kyberbezpečnosti, ochrany hranic, migrační a azylové politiky. Tradičními prioritami jsou ty spojené se společnou zemědělskou nebo rybářskou politikou, dále podpora realizace toho budoucího národního plánu. Nelze říct, že by to bylo uzavřené spektrum priorit. Berme to jako východisko pro další vyjednávání s Evropskou komisí.
Rozhovor byl pořízen ve spolupráci s Odborem publicity fondů EU na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR u příležitosti Kulatého stolu k budoucímu programovému období – Evropské fondy 2028+: priority, příprava, příležitosti.
Pozvánka na přímý přenos
ČTK Connect, která mapuje z pověření Evropské komise využívání EU fondů v ČR, odvysílá ve středu 30. září diskusi v Presscentru ČTK na téma Víceletý finanční rámec EU po roce 2027. Sledujte živě na YouTube, ceskenoviny.cz, FB ČTK Connect, iDNES, echo24.cz a HN.cz. Více o této akci zde.
Zdroj: evropské fondy, Igor Záruba
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59330.