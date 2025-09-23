Scio ukazuje, že důvěra v lidi vede k finanční stabilitě

Scio si udržuje extrémně nízkou zadluženost a vysokou rentabilitu aktiv, což dokládá efektivní a výnosné využívání prostředků. Podle nezávislého hodnocení analytika CRIF Jana Ciklera je finanční zdraví firmy v českém kontextu výjimečné: „Na rozdíl od mnoha jiných firem Scio není financováno investičními fondy. To jim dává svobodu dělat smysluplná rozhodnutí, která nejsou pod tlakem na kvartální výsledky a další tranše. Tato nezávislost je relativně vzácná a svědčí o silném vlastním kapitálu a dlouhodobé udržitelnosti společnosti,“ uvádí Cikler.
„Naše firemní kultura nestojí na neomezené svobodě ani hlasování o každém detailu. Místo toho věříme lidem, dáváme jim prostor rozhodovat a poskytujeme jim kontext, aby mohli dělat samostatná rozhodnutí,“ říká Jon Šotola, ředitel Scio. „Principy, které uplatňujeme každý den – důvěra, subsidiarita a jednoduchost – se přímo odrážejí i v našem hospodaření. Certifikace CRIF je potvrzením, že takový přístup vede k rychle rostoucí a dlouhodobě udržitelné firmě.“
Klíčové pilíře firemní kultury Scio:
- Respekt a důvěra: Firma věří v lidi a předpokládá u nich dobrý úmysl, že chtějí svou práci dělat dobře. Každý má velkou míru autonomie a zároveň jasně ví, jaká jsou od něj očekávání, což zvyšuje jeho či její zodpovědnost a motivaci.
- Rozhodování blízko realitě (subsidiarita): Důležitá rozhodnutí se dělají na nejnižší možné úrovni, tedy tam, kde mají dopad. Týmy tak mohou jednat rychle a efektivně, aniž by plýtvaly časem a prostředky na složité schvalovací procesy.
- Jednoduchost: Scio se brání nadměrné byrokracii a složitosti. Nastavuje jen ta pravidla, která jsou opravdu nutná, a zbytek nechává na lidech, čímž si udržuje flexibilitu a „štíhlost“.
„Bez tlaku a závazků externího kapitálu stavíme firmu založenou na principech, které se zároveň daří rychle růst a může dlouhodobě investovat do stávajících i nových inovativních vzdělávacích projektů,“ dodává Šotola. Scio tak ukazuje, že firma postavená na důvěře, respektu a decentralizaci může být zároveň finančně velmi zdravá, aniž by se proměnila v rigidní korporaci.
O společnosti Scio
Společnost Scio, kterou v roce 1995 založil pedagog a vizionář Ondřej Šteffl, přináší inovace do vzdělávání už 30 let. Scio je známé Národními srovnávacími zkouškami, které využívají desítky vysokých škol v ČR a na Slovensku. Firma se zabývá i dalšími vzdělávacími projekty, jako je Mapa školy, Národní testování, ScioDoučování či ScioBot. Provozuje vlastní síť 24 ScioŠkol (základní, střední a expediční), uměleckou školu ScioArt a volnočasový klub pro děti ScioLes. Skupinu doplňuje také výzkumná organizace Scio Research a ScioEdu pro vzdělávání pedagogů. Více informací naleznete na www.scio.cz.
Zdroj: Scio