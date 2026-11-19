- Nové centrum ve 27. podlaží City Tower na ploše 1 400 m2.
- Privátní kanceláře, prémiové meetingové a eventové prostory s panoramatickým výhledem na Prahu.
- Signature hospitality Scott.Weber Workspace s concierge recepcí, baristou, gastronomií a osobní péčí klientského týmu.
- Business Lounge s terasou o rozloze 160 m2, kurátorovaný program a přístup do celé sítě Scott.Weber Workspace.
Scott.Weber Workspace připravuje ve 27. podlaží City Tower své v pořadí 18. centrum Horizon27. Na ploše 1400 m2 propojí privátní kanceláře, prémiové meetingové místnosti, variabilní eventové prostory a Business Lounge. Součástí bude také terasa o rozloze 160 m2 s panoramatickým výhledem na Prahu.
Za projektem stojí spojení dvou významných hráčů českého realitního trhu. Fond REICO patří mezi nejvýznamnější investory do komerčních nemovitostí, Scott.Weber Workspace je lídrem českého trhu flexibilních kancelářských a eventových prostor s podílem téměř 40 %.
Nejvýše položená business destinace v Česku
Ambicí obou partnerů je využít výjimečnou polohu 27. podlaží City Tower k vytvoření jedné z nejvýraznějších byznysových adres v Česku. Horizon27 nebude pouze další kancelářskou lokalitou. Vznikne jako celodenní destinace pro práci, důležitá obchodní jednání, reprezentaci firmy i výjimečné eventy.
Zásadní součástí konceptu bude signature hospitality Scott.Weber, inspirovaná prémiovými hotely, ale navržená pro rytmus pracovního dne. Klienty i jejich hosty přivítá concierge recepce a profesionální klientský tým, o každodenní komfort se postarají barista, gastronomie a podle potřeb také catering na míru. Zázemí doplní Business Lounge, vybavené kuchyně a další služby, díky nimž se firmy mohou soustředit na svůj byznys místo každodenního provozu kanceláře.
Horizon27 nabídne také kurátorovaný program propojující práci, osobní rozvoj, wellbeing a komunitu. Počítá s byznysovými a networkingovými setkáními, odbornými workshopy, vzdělávacími akcemi, kulturními formáty i gastronomickými zážitky.
„Program je pro nás stejně důležitý jako samotný prostor. Dává lidem důvod se potkávat, přináší nové kontakty a inspiraci a pomáhá firmám vytvářet prostředí, do kterého se rádi vracejí jejich klienti, obchodní partneři i zaměstnanci,“ říká Tereza Jacinová, Head of Experience Products Scott.Weber Workspace.
Jedním z hlavních benefitů Horizon27 bude také přístup do celé sítě Scott.Weber Workspace. Klienti tak nezískají pouze kancelář na jedné prémiové adrese, ale možnost využívat další lokality, zasedací a eventové prostory, služby a komunitní program napříč sítí. Horizon27 tak propojí exkluzivitu jedné adresy s flexibilitou celého ekosystému Scott.Weber.
Partnerství vlastníka a operátora
Výjimečný je také způsob, jakým projekt vzniká. Fond REICO a Scott.Weber využívají model Managed Lease Agreement, který posouvá klasický vztah vlastníka a nájemce směrem k dlouhodobému provoznímu partnerství. Fond REICO přináší nemovitost, investiční zázemí a zkušenost vlastníka, Scott.Weber koncept, značku, obchod, provoz, hospitality a každodenní péči o klienty.
„City Tower pro nás není jen další adresou. Je důkazem důvěry vlastníka v naši schopnost vytvořit a dlouhodobě řídit celý produkt. Vlastník přináší špičkovou nemovitost, my značku, obchod, provozní know-how, hospitality a program, který dává místu život. Když se tyto kompetence spojí, může vzniknout produkt, který přináší hodnotu klientům, vlastníkovi i celé budově. Právě na podobných partnerstvích chceme stavět další růst Scott.Weber,“ říká Adam Zvada, CEO Scott.Weber Workspace.
Pro Fond REICO představuje spolupráce se Scott.Weber cestu, jak dále rozvíjet potenciál City Tower a rozšířit její nabídku o nový typ prémiového pracovního a společenského prostředí.
„City Tower patří mezi výrazné kancelářské budovy v Praze a Horizon27 její nabídku rozšíří o nový typ prémiového pracovního a společenského prostředí. Spojení kvalitní nemovitosti se zkušeností specializovaného operátora nám umožňuje vytvořit produkt, který bude atraktivní pro klienty a současně přispěje k dlouhodobému rozvoji celé budovy,“ říká Jan Lovětínský, Head of Asset Management v Erste Asset Management.
Otevření na jaře 2027
Horizon27 má první klienty přivítat na jaře 2027. Cílí především na firmy, pro které kancelář není pouze místem pro práci, ale také nástrojem pro získávání a udržení talentů, podporu firemní kultury a reprezentaci vůči klientům i obchodním partnerům.
„Věříme, že kombinace výjimečných prostor v atraktivní byznysové lokalitě spolu s vysokým standardem celého projektu vytvoří ideální podmínky pro příchod renomovaných firem,“ říká Michaela Čálková, Senior Leasing Manager ve společnosti CBRE která zajišťuje správu a pronájem budovy City Tower. Součástí skupiny CBRE je také společnost Turner & Townsend, která projekt výstavby nových prostor Horizon27 komplexně řídí.
Pro Scott.Weber je City Tower zároveň referencí pro další fázi růstu. Vedle klasických nájemních modelů chce společnost více rozvíjet partnerství s vlastníky budov a využívat své obchodní a provozní zkušenosti ke zvyšování atraktivity a dlouhodobé výkonnosti jejich nemovitostí.
O Scott.Weber Workspace
Scott.Weber Workspace je největším poskytovatelem prémiových pracovních a eventových prostor v České republice. V 18 lokalitách nabízí 8 500 pracovních míst na ploše 67 000 m2. Nepronajímá pouze kanceláře. Vytváří prostředí pro nejlepší pracovní dny, v nichž kombinuje flexibilitu, hotelovou úroveň péče, prémiovou gastronomii, moderní technologie, wellbeing a kurátorovaný program akcí a workshopů. Firmám tak pomáhá zvyšovat atraktivitu kanceláře, podporovat firemní kulturu a poskytovat zaměstnancům i hostům konzistentní zákaznickou zkušenost napříč celou sítí. Společnost založil v roce 2009 Adam Zvada a dnes ji společně s Lenkou Zvadovou rozvíjí jako rodinnou firmu postavenou na osobním přístupu, kvalitě služeb a dlouhodobých partnerstvích.
Zdroj: Scott.Weber Workspace
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60117.