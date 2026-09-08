Scott.Weber: Eventové centrum pro 700 hostů urychlilo expanzi PernerKarlín

Autor:
  6:45
Sledovat Metro na Googlu

Praha 8. září 2026 (PROTEXT) - 
  • Scott.Weber Workspace rozšířil své prostory v PernerKarlín o další patro jen několik měsíců po otevření.
  • Společnost dnes v budově provozuje 7 844 m2 plochy s kapacitou více než 850 pracovních míst.
  • Hlavním impulsem růstu je zájem o multifunkční eventový prostor Perner.Experience s kapacitou až 700 hostů.

Kanceláře dnes plní jinou roli než před několika lety. Vedle pracovního zázemí od nich firmy stále častěji očekávají také prostor pro setkávání se zaměstnanci, klienty i obchodními partnery. Rostoucí význam konferencí, vzdělávacích akcí a komunitních aktivit potvrzuje i Scott.Weber Workspace, který jen několik měsíců po otevření rozšířil své působení v budově PernerKarlín o další patro. Hlavním důvodem je vysoký zájem o multifunkční eventové centrum Perner.Experience

Po dokončení expanze dnes Scott.Weber v budově PernerKarlín provozuje celkem 7 844 m2 plochy s kapacitou více než 850 pracovních míst. Součástí jsou kancelářské prostory, zasedací místnosti, eventové zázemí i venkovní terasy. Lokalita se zároveň stala největším centrem společnosti v České republice.  

„Když se mluví o flexibilních kancelářích, většinou se pozornost soustředí na pracovní místa. V případě PernerKarlín se ale ukázalo, že jedním z hlavních motorů poptávky jsou eventové prostory. Firmy hledají místo, kde mohou nejen pracovat, ale také pořádat vlastní konference, vzdělávací programy, setkávat se s klienty nebo budovat komunitu kolem své značky. Právě tento trend stál za rozhodnutím rozšířit naše působení v budově výrazně dříve, než jsme původně plánovali,“ říká Adam Zvada, CEO Scott.Weber Workspace. 

Rostoucí zájem odráží širší proměnu kancelářského trhu. V době hybridní práce získávají na významu okamžiky, kdy se lidé potkávají osobně. Kancelář přestává být pouze místem pro každodenní práci a stále více funguje jako platforma pro sdílení znalostí, networking nebo budování firemní kultury. 

Právě na tento trend reaguje Perner.Experience, multifunkční eventové centrum, které je součástí budovy PernerKarlín. Komplex zahrnuje hlavní sál Perner.Hall, konferenční a workshopové prostory, soukromou zahradu, klubovou část, kino, wellness oázu s profesionálním masážním vybavením apod. Při využití všech propojených prostor dokáže hostit akce až pro 700 účastníků, samotný sál Perner.Hall pak pojme až 300 osob v divadelním uspořádání. Součástí jsou také technologie pro hybridní eventy, velkoformátové projekce a profesionální produkční servis.  

Podle Scott.Weber Workspace dnes firmy stále častěji hledají možnost propojit kancelářské zázemí s reprezentativním prostorem pro klientské akce, školení, leadership programy nebo produktové prezentace. Namísto jednorázových pronájmů externích konferenčních center preferují prostředí, které mohou dlouhodobě využívat jako součást vlastní firemní identity. 

„Vidíme, že osobní setkání mají pro firmy větší význam než kdy dříve. Ať už jde o interní komunikaci, akvizici nových klientů nebo budování vztahů s obchodními partnery, kvalitní fyzický prostor hraje stále důležitější roli. To mění i požadavky na moderní kanceláře,“ dodává Zvada

Potenciál celého konceptu ukázala také nedávná slavnost spojená s odhalením nového monumentu před budovou PernerKarlín. Akce přivedla do prostoru zástupce byznysu, architektury, developmentu i veřejného života a potvrdila rostoucí význam lokality jako místa pro setkávání podnikatelské komunity. 

 

O Scott.Weber Workspace 
Scott.Weber Workspace je lídrem českého trhu prémiových flexibilních kanceláří a eventových prostor. S více než 40% tržním podílem, 16 lokalitami a kapacitou téměř  
8 000 pracovních míst patří mezi nejvýznamnější hráče, kteří určují budoucnost pracovního prostředí v České republice. Společnost založil v roce 2009 Adam Zvada a dnes ji společně s Lenkou Zvadovou rozvíjí jako rodinnou firmu postavenou na osobním přístupu a kvalitě služeb v modelu Office-as-a-Service. 

 

Zdroj: Scott.Weber Workspace

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený

Podchod pod magistrálou doplňuje grafika studentů z Fakulty designu a umění...

Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne roku 2026 je tu nová cesta, která usnadní pěším průchod mezi oběma čtvrtěmi. Nejvíce ji ocení...

Hasiči zasahují u požáru Lidlu v Kladně. Škoda se vyšplhala ke 120 milionům korun

V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů...

V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů korun. Hasiči mají požár pod kontrolou a pokračují v dohašování, přičemž 53 evakuovaných z blízké ubytovny se už mohlo...

8. září 2026  6:12,  aktualizováno  7:19

Bílina zažaluje známého developera. Kvůli smlouvě dopředu připouští neúspěch

Skladovací areál, který Jaroslav Třešňák postavil na místě bývalých kasáren v...

Zastupitelstvo Bíliny na Teplicku se rozhodlo podat žalobu na společnost JTH Idea developera Jaroslava Třešňáka, a to kvůli údajnému neplnění podmínek, k nimž se firma zavázala při koupi areálu...

8. září 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Místa citelně chybí, přesto parkovací dům odmítli. Chtějí zeleň a klid

Střecha objektu byla koncipována jako pobytová, včetně dětského hřiště,...

Těžkosti s parkováním často zažívají obyvatelé sídliště v brněnských Černých Polích. V husté zástavbě panelových domů musejí volné stání složitě hledat, což jim zabírá dlouhé minuty. Opakovaně se...

8. září 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Ceny garáží v Moravskoslezském kraji vzrostly o více než čtyři sta procent

ilustrační snímek

Ceny garáží v Moravskoslezském kraji raketově rostou a za posledních deset let vylétly o 426 procent, což je třetí nejvyšší nárůst v Česku. Zatímco v roce 2016 stál metr čtvereční necelých 4,7 tisíce...

8. září 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Scott.Weber: Eventové centrum pro 700 hostů urychlilo expanzi PernerKarlín

8. září 2026  6:45

Živě: Komu patří peníze v nové rodině? Moje děti, tvoje děti, naše peníze

8. září 2026  6:05

Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Koláž trolejbusů vytvořených AI

Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co teprve takový, který by zvládl Vltavu či zasněžený Petřín? Podívali jsme se s pomocí umělé inteligence...

8. září 2026  6:02

V Kladně hoří obchodní dům Lidl, škoda předběžně za 120 mil., nikdo se nezranil

V KladnÄ› hoĹ™Ă­ obchodnĂ­ dĹŻm Lidl, Ĺˇkoda pĹ™edbÄ›ĹľnÄ› za 120 mil., zatĂ­m bez zranÄ›nĂ­

V Kladně hoří obchodní dům Lidl, škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Hasiči dostali oheň pod kontrolu, pokračuje dohašování, na místo přijela...

8. září 2026  2:28,  aktualizováno  4:31

Grolich: Kraje stále neznají metodiku k chystanému zdanění veřejné dopravy

ilustrační snímek

Kraje stále neví, jestli a kolik budou platit na dani z přidané hodnoty (DPH) z veřejné dopravy, což připravuje stát. ČTK to po dnešním jednání Rady Asociace...

7. září 2026  20:39,  aktualizováno  22:19

Ochoz chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně se po opravě otevře návštěvníkům

ilustrační snímek

Oprava ochozu chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně by měla skončit do konce října, případně začátkem listopadu. Ochoz, který byl dosud přístupný jen příležitostně,...

7. září 2026  19:07,  aktualizováno  19:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nová kniha mapuje 80 let hokeje v Sokolově

NovĂˇ kniha mapuje 80 let hokeje v SokolovÄ›

Nová, obsáhlá kniha "HC Baník Sokolov - na obou stranách mantinelu" popisuje 80 let hokeje v Sokolově. Dnes ji před zahájením hokejové sezony představili v...

7. září 2026  18:53,  aktualizováno  18:53

Lidé v H.Králové mohou mít od radnice 2000 Kč na nákupy, město na to dá 3,6 mil.

ilustrační snímek

Obyvatelé Hradce Králové mohou získat od radnice až 2000 korun, které budou moci využít k částečné úhradě nákupů zboží či aktivit pro děti u místních...

7. září 2026  17:28,  aktualizováno  17:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×