Scott.Weber: Eventové centrum pro 700 hostů urychlilo expanzi PernerKarlín

- Scott.Weber Workspace rozšířil své prostory v PernerKarlín o další patro jen několik měsíců po otevření.
- Společnost dnes v budově provozuje 7 844 m2 plochy s kapacitou více než 850 pracovních míst.
- Hlavním impulsem růstu je zájem o multifunkční eventový prostor Perner.Experience s kapacitou až 700 hostů.
Kanceláře dnes plní jinou roli než před několika lety. Vedle pracovního zázemí od nich firmy stále častěji očekávají také prostor pro setkávání se zaměstnanci, klienty i obchodními partnery. Rostoucí význam konferencí, vzdělávacích akcí a komunitních aktivit potvrzuje i Scott.Weber Workspace, který jen několik měsíců po otevření rozšířil své působení v budově PernerKarlín o další patro. Hlavním důvodem je vysoký zájem o multifunkční eventové centrum Perner.Experience
Po dokončení expanze dnes Scott.Weber v budově PernerKarlín provozuje celkem 7 844 m2 plochy s kapacitou více než 850 pracovních míst. Součástí jsou kancelářské prostory, zasedací místnosti, eventové zázemí i venkovní terasy. Lokalita se zároveň stala největším centrem společnosti v České republice.
„Když se mluví o flexibilních kancelářích, většinou se pozornost soustředí na pracovní místa. V případě PernerKarlín se ale ukázalo, že jedním z hlavních motorů poptávky jsou eventové prostory. Firmy hledají místo, kde mohou nejen pracovat, ale také pořádat vlastní konference, vzdělávací programy, setkávat se s klienty nebo budovat komunitu kolem své značky. Právě tento trend stál za rozhodnutím rozšířit naše působení v budově výrazně dříve, než jsme původně plánovali,“ říká Adam Zvada, CEO Scott.Weber Workspace.
Rostoucí zájem odráží širší proměnu kancelářského trhu. V době hybridní práce získávají na významu okamžiky, kdy se lidé potkávají osobně. Kancelář přestává být pouze místem pro každodenní práci a stále více funguje jako platforma pro sdílení znalostí, networking nebo budování firemní kultury.
Právě na tento trend reaguje Perner.Experience, multifunkční eventové centrum, které je součástí budovy PernerKarlín. Komplex zahrnuje hlavní sál Perner.Hall, konferenční a workshopové prostory, soukromou zahradu, klubovou část, kino, wellness oázu s profesionálním masážním vybavením apod. Při využití všech propojených prostor dokáže hostit akce až pro 700 účastníků, samotný sál Perner.Hall pak pojme až 300 osob v divadelním uspořádání. Součástí jsou také technologie pro hybridní eventy, velkoformátové projekce a profesionální produkční servis.
Podle Scott.Weber Workspace dnes firmy stále častěji hledají možnost propojit kancelářské zázemí s reprezentativním prostorem pro klientské akce, školení, leadership programy nebo produktové prezentace. Namísto jednorázových pronájmů externích konferenčních center preferují prostředí, které mohou dlouhodobě využívat jako součást vlastní firemní identity.
„Vidíme, že osobní setkání mají pro firmy větší význam než kdy dříve. Ať už jde o interní komunikaci, akvizici nových klientů nebo budování vztahů s obchodními partnery, kvalitní fyzický prostor hraje stále důležitější roli. To mění i požadavky na moderní kanceláře,“ dodává Zvada.
Potenciál celého konceptu ukázala také nedávná slavnost spojená s odhalením nového monumentu před budovou PernerKarlín. Akce přivedla do prostoru zástupce byznysu, architektury, developmentu i veřejného života a potvrdila rostoucí význam lokality jako místa pro setkávání podnikatelské komunity.
O Scott.Weber Workspace
Scott.Weber Workspace je lídrem českého trhu prémiových flexibilních kanceláří a eventových prostor. S více než 40% tržním podílem, 16 lokalitami a kapacitou téměř
8 000 pracovních míst patří mezi nejvýznamnější hráče, kteří určují budoucnost pracovního prostředí v České republice. Společnost založil v roce 2009 Adam Zvada a dnes ji společně s Lenkou Zvadovou rozvíjí jako rodinnou firmu postavenou na osobním přístupu a kvalitě služeb v modelu Office-as-a-Service.
Zdroj: Scott.Weber Workspace