Scott.Weber: Investoři věří kancelářím, firmy chtějí flexibilitu

Český investiční trh s kancelářskými budovami výrazně ožil. Ve druhém čtvrtletí letošního roku zamířilo do kancelářských budov přibližně 11,2 miliardy korun. Kanceláře tak představovaly 56 % všech investic do komerčních nemovitostí v Česku a staly se nejaktivnějším segmentem trhu.
Z aktuálních dat společnosti Cushman & Wakefield vyplývá, že investoři nadále vyhledávají především kvalitní kancelářské budovy s atraktivní lokalitou a dlouhodobým výnosovým potenciálem.
Podle Scott.Weber Workspace právě teď získává na významu model Office-as-a-Service, který propojuje zájmy investorů a firemních uživatelů. Zatímco investoři hledají stabilní výnos a dlouhodobou hodnotu aktiv, firmy očekávají kvalitní pracovní prostředí bez nutnosti řešit každodenní provoz kanceláří.
„Investiční data potvrzují, že kanceláře jsou stále mimořádně atraktivním aktivem. Zároveň ale vidíme zásadní změnu na straně firem. Ty už nechtějí investovat miliony korun do vlastních kanceláří a řešit jejich každodenní provoz. Chtějí kvalitní pracovní prostředí, které mohou využívat jako službu,“ říká Adam Zvada, CEO Scott.Weber Workspace.
Scott.Weber se proto stále více profiluje jako partner vlastníků budov, kterým pomáhá zvyšovat atraktivitu a hodnotu kancelářských aktiv prostřednictvím profesionálního provozu, hospitality služeb, technologií a správy uživatelské zkušenosti. Cílem už není pouze pronajmout kancelářské prostory, ale vytvořit prostředí, které dlouhodobě přitahuje firmy i jejich zaměstnance.
„Budovy už nesoutěží jen lokalitou. Kancelář dnes není konkurenční výhodou sama o sobě. Tou je způsob, jakým se v ní lidem pracuje a jak dobře podporuje každodenní fungování firem,“ doplňuje Zvada.
O Scott.Weber Workspace
Scott.Weber Workspace je lídrem českého trhu prémiových flexibilních kanceláří a eventových prostor. S více než 40% tržním podílem, 16 lokalitami a kapacitou téměř 8000 pracovních míst patří mezi nejvýznamnější hráče, kteří určují budoucnost pracovního prostředí v České republice. Společnost založil v roce 2009 Adam Zvada a dnes ji společně s Lenkou Zvadovou rozvíjí jako rodinnou firmu postavenou na osobním přístupu, kvalitě služeb a hluboké znalosti trhu. Scott.Weber nabízí servisované kanceláře, privátní patra, coworking, zasedací i eventové prostory a dlouhodobě rozvíjí koncept Office-as-a-Service s důrazem na hospitality, technologie, wellbeing a firemní kulturu. Mottem společnosti je „Live Your Workday“ – vytvářet pracovní prostředí, kam se lidé chtějí vracet.
Zdroj: Scott.Weber Workspace
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