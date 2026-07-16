Scott.Weber míří na 23 lokalit do roku 2028. Kancelář je dnes strategická zbraň

- Praha čelí rekordnímu nedostatku kvalitních kanceláří, neobsazenost klesla na 5,8 %, nejméně v regionu CEE-6.
- Náklady na vybudování prémiového pracovního prostředí se blíží 2 000 EUR/m2. Firmy proto častěji volí kancelář jako službu, tzv. „Office-as-a-Service“.
- Tento trend podporuje plán Scott.Weber Workspace provozovat v ČR do roku 2028 celkem 23 lokalit o ploše 80.000 m2 pro 11.000 pracovních míst.
Pražský trh s pracovními prostory prochází zásadní proměnou, jak potvrzují data z reportu Colliers ExCEEding Borders 2026. Neobsazenost moderních kanceláří klesla na 5,8 %, což znamená nedostatek kvalitních ploch. Renegociace dnes tvoří až 60 % smluv, což ukazuje zvýšený tlak na flexibilitu. Místo fixního nákladu se tak dnes z kanceláře stává strategický nástroj pro získávání talentů, podporu spolupráce a růst firmy.
„Budoucnost kanceláří není o velikosti prostoru, ale o dopadu na fungování firmy. Rozhoduje, jestli podporuje spolupráci, přitahuje talenty a pomáhá firmám růst. Kancelář dnes musí být místem, kam lidé chtějí chodit. Do roku 2028 chceme v tomto duchu v ČR provozovat 23 prémiových lokalit o ploše přibližně 80.000 m2 pro asi 11.000 pracovních míst,“ říká Adam Zvada, CEO Scott.Weber Workspace.
S pokračujícím nedostatkem kvalitních kanceláří a rostoucími náklady na jejich vybavení bude význam flexibilních pracovních prostor podle společnosti dále sílit.
O Scott.Weber Workspace
Scott.Weber Workspace je lídrem českého trhu prémiových flexibilních kanceláří a eventových prostor. S více než 40% tržním podílem, 16 lokalitami a kapacitou téměř 8000 pracovních míst patří mezi nejvýznamnější hráče, kteří určují budoucnost pracovního prostředí v České republice. Společnost založil v roce 2009 Adam Zvada a dnes ji společně s Lenkou Zvadovou rozvíjí jako rodinnou firmu postavenou na osobním přístupu a kvalitě služeb v modelu Office-as-a-Service.
Zdroj: Scott.Weber Workspace