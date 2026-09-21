Scott.Weber přivítal lídry byznysu v rámci SAP NOW 2026

V den konání konference hostila Organica Ostrava oficiální Partner Breakfast, která spojila hlavní partnery SAP NOW AI Tour 2026. Program se zaměřil na strategické priority celého eventu, aktuální trendy v oblasti AI a digitalizace i příležitosti pro další spolupráci. Na ranní setkání navázaly VIP Roundtables věnované leadershipu, technologickým inovacím a budoucnosti podnikání.
„Umělá inteligence, digitalizace nebo nové přístupy k leadershipu dnes mění fungování firem napříč odvětvími. O to cennější je příležitost setkat se osobně, sdílet zkušenosti a diskutovat o výzvách, které nás čekají. Jsme rádi, že právě Organica Ostrava mohla být zázemím pro takto výjimečné setkání,“ uvedl Adam Zvada, CEO a majitel Scott.Weber Workspace.
Mezi hosty a řečníky se představili například Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR, Ján Lučan, člen představenstva ČSOB, Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Česko a Slovensko, Veronika Brázdilová, viceprezidentka Vodafone Business, Helena Horská, členka dozorčí rady Raiffeisenbank a přirozeně Adam Zvada, CEO a majitel Scott.Weber Workspace.
O Scott.Weber Workspace
Scott.Weber Workspace je lídrem českého trhu prémiových flexibilních kanceláří a eventových prostor. S více než 40% tržním podílem, 16 lokalitami a kapacitou téměř 8000 pracovních míst patří mezi nejvýznamnější hráče, kteří určují budoucnost pracovního prostředí v České republice. Společnost založil v roce 2009 Adam Zvada a dnes ji společně s Lenkou Zvadovou rozvíjí jako rodinnou firmu postavenou na osobním přístupu a kvalitě služeb v modelu Office-as-a-Service.
Zdroj: Scott.Weber Workspace
Kontakt:
Tomáš Walter
Content and Communications Lead
E-mail: walter@scottweber.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59245.