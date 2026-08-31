Scott.Weber rozšiřuje The Park na téměř 3000 m2

• Scott.Weber Workspace rozšíří centrum The Park o 61 nových pracovních míst na 373.
• Celková plocha prémiových kanceláří se tak rozšíří na téměř 3000 m2.
• The Park, oceněný titulem Kanceláře roku 2022, nabídne nové prostory od 1. října 2026.
Scott.Weber Workspace rozšiřuje svou lokalitu The Park na Praze 4. V reakci na dlouhodobou poptávku po prémiových flexibilních kancelářích navýší kapacitu centra o 61 nových pracovních míst. Od 1. října 2026 tak nabídne celkem 373 pracovních míst namísto dosavadních 312. Rozšíření představuje navýšení kapacity pracovních míst asi o 20 %.
Vedle kvality budovy nebo adresy dnes společnosti stále častěji požadují možnost pružně reagovat na změny velikosti týmů a zároveň nabídnout zaměstnancům kvalitní pracovní prostředí a služby.
„Rozšíření The Parku je reakcí na poptávku firem, které hledají kombinaci atraktivní lokality, flexibility a pracovního prostředí s vysokou úrovní služeb. Nejde jen o pracovní místa. Firmy dnes mnohem více řeší, jak kancelář propojí spolupráci, firemní kulturu a dlouhodobou atraktivitu pro své zaměstnance,“ říká Adam Zvada, CEO Scott.Weber Workspace.
The Park patří mezi nejznámější kancelářské areály v Praze. Dlouhodobě přitahuje společnosti, které vedle kvalitních kanceláří oceňují také rozsáhlé zelené plochy, širokou nabídku služeb a zázemí podporující každodenní pracovní život. Význam lokality potvrzuje i ocenění Kanceláře roku 2022 za kvalitu pracovního prostředí a celkový přístup k uživatelům budovy.
Scott.Weber Workspace v The Parku aktuálně provozuje centrum o rozloze 2519 m2 s více než 1150 m2 společných prostor, osmi zasedacími místnostmi a eventovým zázemím. Po rozšíření vzroste plocha centra na téměř 3000 m2. Nové prostory budou klientům k dispozici od 1. října 2026.
O Scott.Weber Workspace
Scott.Weber Workspace je lídrem českého trhu prémiových flexibilních kanceláří a eventových prostor. S více než 40% tržním podílem, 16 lokalitami a kapacitou téměř 8000 pracovních míst patří mezi nejvýznamnější hráče, kteří určují budoucnost pracovního prostředí v České republice. Společnost založil v roce 2009 Adam Zvada a dnes ji společně s Lenkou Zvadovou rozvíjí jako rodinnou firmu postavenou na osobním přístupu a kvalitě služeb v modelu Office-as-a-Service.
Zdroj: Scott.Weber Workspace