Scott.Weber rozšiřuje The Park na téměř 3000 m2

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  6:30
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Praha 31. srpna 2026 (PROTEXT) -

• Scott.Weber Workspace rozšíří centrum The Park o 61 nových pracovních míst na 373.

• Celková plocha prémiových kanceláří se tak rozšíří na téměř 3000 m2.

• The Park, oceněný titulem Kanceláře roku 2022, nabídne nové prostory od 1. října 2026.

Scott.Weber Workspace rozšiřuje svou lokalitu The Park na Praze 4. V reakci na dlouhodobou poptávku po prémiových flexibilních kancelářích navýší kapacitu centra o 61 nových pracovních míst. Od 1. října 2026 tak nabídne celkem 373 pracovních míst namísto dosavadních 312. Rozšíření představuje navýšení kapacity pracovních míst asi o 20 %.

Vedle kvality budovy nebo adresy dnes společnosti stále častěji požadují možnost pružně reagovat na změny velikosti týmů a zároveň nabídnout zaměstnancům kvalitní pracovní prostředí a služby.

Rozšíření The Parku je reakcí na poptávku firem, které hledají kombinaci atraktivní lokality, flexibility a pracovního prostředí s vysokou úrovní služeb. Nejde jen o pracovní místa. Firmy dnes mnohem více řeší, jak kancelář propojí spolupráci, firemní kulturu a dlouhodobou atraktivitu pro své zaměstnance,“ říká Adam Zvada, CEO Scott.Weber Workspace.

The Park patří mezi nejznámější kancelářské areály v Praze. Dlouhodobě přitahuje společnosti, které vedle kvalitních kanceláří oceňují také rozsáhlé zelené plochy, širokou nabídku služeb a zázemí podporující každodenní pracovní život. Význam lokality potvrzuje i ocenění Kanceláře roku 2022 za kvalitu pracovního prostředí a celkový přístup k uživatelům budovy.

Scott.Weber Workspace v The Parku aktuálně provozuje centrum o rozloze 2519 m2 s více než 1150 m2 společných prostor, osmi zasedacími místnostmi a eventovým zázemím. Po rozšíření vzroste plocha centra na téměř 3000 m2. Nové prostory budou klientům k dispozici od 1. října 2026.

O Scott.Weber Workspace

Scott.Weber Workspace je lídrem českého trhu prémiových flexibilních kanceláří a eventových prostor. S více než 40% tržním podílem, 16 lokalitami a kapacitou téměř 8000 pracovních míst patří mezi nejvýznamnější hráče, kteří určují budoucnost pracovního prostředí v České republice. Společnost založil v roce 2009 Adam Zvada a dnes ji společně s Lenkou Zvadovou rozvíjí jako rodinnou firmu postavenou na osobním přístupu a kvalitě služeb v modelu Office-as-a-Service.

 

Zdroj: Scott.Weber Workspace

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