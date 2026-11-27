Program časného záchytu rakoviny prostaty funguje v Česku od ledna 2024. Jeho cílem je odhalit onemocnění v časném stadiu, kdy je větší šance na úspěšnou léčbu. Zapojit se mohou muži od 50 do 69 let, kteří rakovinu prostaty dosud neprodělali. Vyšetření jim může nabídnout praktický lékař nebo ošetřující urolog, pokud k němu již docházejí kvůli jinému urologickému onemocnění. Na možnost vyšetření se mohou svého lékaře zeptat i sami.
Screening začíná odběrem krve, z níž laboratoř stanoví hladinu prostatického specifického antigenu (PSA). Zvýšená hladina PSA může mít více příčin a sama o sobě ještě neznamená rakovinu prostaty. Takový výsledek je však důvodem k podrobnějšímu vyšetření u urologa zapojeného do programu. Ten rozhodne o dalším postupu, případně doporučí provedení magnetické rezonance. Pokud výsledek nevyžaduje další vyšetření, krevní test se zpravidla opakuje za dva nebo čtyři roky podle naměřené hodnoty PSA.
Zvýšenou hladinu PSA měl přibližně každý dvanáctý muž
Za první dva roky fungování programu, tedy v letech 2024 a 2025, podstoupilo krevní test celkem 44.412 klientů ZP MV ČR. Zhruba u každého dvanáctého z nich byla zjištěna zvýšená hladina PSA (3 mikrogramy na litr a více), při níž se doporučuje specializované urologické vyšetření. Šlo přibližně o osm procent vyšetřených.
V roce 2022 se s rakovinou prostaty léčilo necelých 3900 klientů ZP MV ČR, loni už jich bylo přes 4 700. Nejpočetnější skupinu tvořili muži ve věku 70 až 79 let, na které připadala téměř polovina všech léčených. Více než třetině pak bylo mezi 50 a 69 lety.
Spolu s počtem pacientů stoupaly také náklady pojišťovny na zdravotní péči. Z necelých 162 milionů korun v roce 2022 se loni zvýšily na téměř 261 milionů korun, což představuje za tři roky nárůst o více než 60 procent.
Za účast na screeningu pojišťovna odměňuje příspěvkem až 500 korun
Klienti ZP MV ČR, kteří absolvují screening rakoviny prostaty, mohou letos čerpat příspěvek ve výši až 500 korun například na fyzioterapii, léčebnou masáž nebo saunu. Pojišťovna tím podporuje účast mužů v programu časného záchytu tohoto onemocnění.
Zdroj: ZP MV ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60303.