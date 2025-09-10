Sdílená elektrokola od nextbiku jezdí na Berounsku už pět let a trhají celostátní rekordy

Praha/Beroun 10. září 2025 (PROTEXT) - Sdílená elektrokola nextbike oslavila na začátku srpna pětileté výročí provozu v Berouně a okolních obcích. Sdílená elektrokola se v místních ulicích poprvé objevila v srpnu 2020 a od té doby se stala nedílnou součástí přepravy po městě jak pro místní, tak návštěvníky města. Partnerem jejich provozu je po celou dobu na Berounsku Nadace Tipsport.

Propojený systém fungující v pěti obcích na Berounsku je v rámci Česka naprosto unikátní. Celkem 169 elektrokol je vedle Berouna dostupných také v Králově Dvoře, Zdicích, Tetíně a Hýskově. Uživatelé si mohou sdílená elektrokola vypůjčit na celkem 27 stanicích.

Pro uživatele je díky podpoře Nadace Tipsport prvních 15 minut každé jízdy zdarma. Bezplatné jízdy představují na Berounsku 90 % všech jízd. I díky tomu jsou čísla výpůjček na Berounsku rekordní. Na Berounsku je v síti elektrokol nextbike registrovaný téměř každý druhý dospělý člověk.

„Už pět let s místními radnicemi a Nadací Tipsport rozvíjíme moderní a ekologickou mobilitu v Berouně a okolí. Nadace Tipsport se od počátku stala důležitým partnerem provozu a svými aktivitami významně přispěla k růstu využívání sdílených elektrokol v Berouně a okolí. Věříme, že sdílená elektrokola si svou oblíbenost zachovají i v dalších letech a služba bude stále získávat na popularitě. Díky tomu, že jsme na konci loňského roku vyhráli tendr na další provoz sdílených elektrokol, můžeme je v Berouně provozovat další 4 roky,“ říká Tomáš Karpov, COO nextbike Czech Republic, který má provoz nextbike v Berouně na starosti.

Od startu projektu uživatelé v Berouně a okolí na kolech ujeli 1 639 055 kilometrů. To je vzdálenost, kterou by cyklista musel překonat, pokud by se rozhodl objet zeměkouli po rovníku více než 40 x. Průměrná délka výpůjčky je 1,9 kilometru. Díky ujetým kilometrům uživatelé ušetřili 256 675 kg CO2, které by jinak bylo vyprodukováno, pokud by tyto jízdy lidé absolvovali autem.

„Jsme hrdým podporovatelem sdílené mobility v celé republice, a speciálně na Berounsku, kde sídlí naše firma i nadace. Velké metropole jako Brno mají 26 000 uživatelů sdílených kol, ale berounská elektrokola se chlubí více než 13 000 uživateli, což je při přepočtu na počet obyvatel absolutní rekord. V Berouně se nám podařilo změnit kulturu městské mobility a přála bych si takový úspěch pro všechna česká města,“ říká ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková.

Nejaktivnějším jezdcem v Berouně je Antonín Bouček, který od startu projektu udělal už 2 214 jízd. Druhým v pořadí je Daniel s 2 131 výpůjčkami a pomyslnou třetí příčku obsadila Dana s 2 082 jízdami.

„Sdílené kolo nejčastěji využívám jako přibližovadlo cestou na vlak nebo pokud potřebuji něco vyřídit ve městě. Často se ale na něm jdu jen tak projet po práci nebo o víkendech. Pokud to počasí dovolí, tak na něm jezdím celý rok i v zimě. Za pět let jsem na kolech nextbike ujel odhadem víc než 5 000 kilometrů,“ dodává Antonín Bouček.

Nadace Tipsport a společnost nextbike pořádají v pátek 19. září 2025 od 16:00 na Husově náměstí v Berouně oslavu pětiletého výročí provozu sdílených elektrokol na Berounsku. Vrcholem oslav bude koncert kapely Kašpárek v rohlíku, který proběhne od 17:00 a vstup na něj bude pro všechny návštěvníky bezplatný.

 

O společnosti Nextbike Czech Republic

Nextbike je největší česká bikesharingová platforma, která nabízí sdílená kola v desítkách českých měst. Vizí firmy je pomoci vytvořit města, kde se dobře žije a pohodlně a bezpečně jezdí na kole. Původní Nextbike vznikl v roce 2004 v Lipsku, ten český uvedli do provozu Lukáš Luňák a Tomáš Karpov na přelomu let 2018 a 2019. Společnost sází na to, že jízda na kole představuje zdravý, praktický a ekologický způsob dopravy po městě. Na českém trhu provozuje flotilu 7 100 mechanických a 600 elektrokol.

O Nadaci Tipsport

Nadace Tipsport je největší českou firemní nadací zaměřenou na podporu ochrany životního prostředí a podporu sdílené mobility v českých městech. Mezi její stěžejní programy patří také výsadby stromů a péče o zeleň ve městech i krajině. Nejnovějším projektem je Sport bez odpadu, prostřednictvím kterého nadace otevírá téma udržitelnosti ve sportu a adaptuje české profesionální i amatérské sportovní kluby na klimatickou změnu. V Berouně se podílí na velkých rozvojových projektech. 1. září 2025 otevřela zcela nově vybudovaný školský kampus VIA Beroun pro děti od předškolního věku až po gymnázium.

 

