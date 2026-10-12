Sdílíte elektřinu? Voltina okamžitě ukáže, kolik vám to skutečně vydělává, nebo kolik šetříte

Autor:
  9:28
Sledovat Metro na Googlu
Praha 12. října 2026 (PROTEXT) - Sdílení elektřiny patří k nejrychleji rostoucím novinkám české energetiky. Za dva roky se do něj zapojilo téměř 50 tisíc účastníků a jen letos v srpnu si mezi sebou nasdíleli 23 GWh elektřiny. Většina z nich ale nevidí, kolik jim vlastně sdílení přináší a kde zbytečně přichází o peníze. To mění Voltina, nová webová aplikace společnosti Energy portfolio management ze skupiny Moore Czech Republic. Nad daty z Elektroenergetického datového centra (EDC) ukáže sdílení v přehledných číslech a grafech, každý měsíc automatizovaně připraví reporty a pomocí umělé inteligence doporučí, jak nastavení sdílení zlepšit.

Sdílení roste, přehled chybí

Přes distribuční soustavu se v Česku sdílí elektřina od srpna 2024. Podle dat EDC bylo na konci srpna 2026 registrováno 30 333 skupin sdílení s 32 816 výrobními a 55 655 odběrnými místy a každý měsíc přibývá zhruba 1 500 nových žádostí. Celkem se za dva roky nasdílelo 183,5 GWh elektřiny. Česko je přitom jednou z prvních zemí v Evropě, která umožnila sdílet i bez účasti v energetickém společenství.

Všechna data o sdílení shromažďuje EDC. Pro běžného uživatele je ale přístup k nim složitý. Z portálu EDC lze stáhnout pouze soubor CSV, odběrná místa jsou v něm vedená jen pod čísly EAN a vše je potřeba dále zpracovat. Výsledkem je, že domácnosti, bytové domy i obce sdílejí, ale nevědí, kolik jim sdílení vydělalo, kde zůstávají nevyužité přetoky a jak nastavení zlepšit.

„Sdílení je virtuální. Mezi výrobnou a místem spotřeby nevede žádný drát, všechno se v každé čtvrthodině počítá na serverech EDC. Lidé si sdílení nastaví a pak na něj zapomenou. Jenže když fotovoltaika v poledne vyrábí nejvíc a v domě, kam sdílím, zrovna nikdo není, fakticky se nesdílí nic. Nestačí sdílení jen nastavit, je potřeba ho sledovat a upravovat. A k tomu potřebujete přehled, který sdílející dosud neměli,“ říká Petr Nakládal, senior manažer společnosti Energy portfolio management.

Co Voltina umí

Voltina je webová aplikace postavená přímo nad daty EDC. Běží v prohlížeči na počítači, tabletu i mobilu, nevyžaduje žádný hardware ani instalaci a uživatel v ní vidí své sdílení hned po přihlášení.

  • Automatické napojení na EDC. Data se stahují sama, bez ručního exportu souborů.
  • Přehled v číslech a grafech. Denní, měsíční i roční pohled včetně historie, od výrobny ke spotřebiteli i z pohledu odběratele.
  • Reporty. Každý měsíc automaticky v PDF pro výrobce i odběratele, včetně podkladů pro rozúčtování.
  • Srozumitelnost. Vlastní názvy míst místo čísel EAN.
  • Peníze. Výnos a náklad v korunách podle ceny za kWh, kterou si dodavatel a odběratel dohodnou.
  • AI analýza. Doporučení, jak upravit alokace, aby se využilo co nejvíc vyrobené elektřiny.
  • Účty pro celou skupinu. Přístup pro všechny členy skupiny sdílení s různými úrovněmi oprávnění.
  • Podpora od začátku. Pomoc se založením skupiny sdílení a s nastavením v EDC. 

Města mohou šetřit stovky tisíc ročně

Jedním z klíčových nastavení sdílení je alokační klíč, tedy poměr, v jakém se vyrobená elektřina rozděluje mezi jednotlivá odběrná místa. V praxi stále převládá jednoduché nastavení, které si účastníci nastaví na začátku a dál se k němu nevracejí. Spotřeba se přitom během dne i roku mění a elektřina, která se v dané čtvrthodině nespotřebuje, odchází do sítě za velmi nízkou výkupní cenu.

„Správně nastavený alokační klíč rozhoduje o tom, kolik vyrobené elektřiny se skutečně využije. Obec, která posílá většinu výroby do školy, by měla o prázdninách alokaci přesměrovat do jiné budovy, jinak energie odchází bez užitku. Voltina taková místa ukáže v datech a navrhne, co změnit,“ vysvětluje Petr Nakládal.

Úspora ze sdílení vzniká na obchodní části ceny elektřiny, v případě bytového domu pak na celé ceně včetně regulovaných poplatků za distribuci. Majitel fotovoltaiky, kterému obchodník vykupuje přebytky za desítky haléřů za kWh, může elektřinu nasdílet sousedovi nebo rodině za cenu výhodnou pro obě strany. Středně velké město tak může ušetřit až stovky tisíc korun ročně. 

Pro koho je Voltina

  • Města a obce. Všechny obecní výrobny a budovy na jedné obrazovce, přehled o nevyužitých přebytcích, lepší rozdělení elektřiny mezi školu, úřad či školku a jednoduché reporty pro zastupitelstvo.
  • Bytové domy a SVJ. Elektřina ze střechy spravedlivě rozdělená mezi byty, srozumitelná data pro obyvatele a podklady pro vyúčtování.
  • Rodinné domy, chaty a chalupy. Přebytky neprodávat zbytečně do sítě, ale sdílet tam, kde mají větší hodnotu, například do druhého domu nebo k rodičům.

  

O Voltině

Voltina je webová aplikace pro přehled a řízení sdílení elektřiny, postavená nad daty Elektroenergetického datového centra (EDC). Automaticky stahuje data o sdílení, zobrazuje je v grafech a reportech, počítá výnos a náklad podle dohodnuté ceny za kWh a pomocí umělé inteligence doporučuje úpravy alokačních klíčů. Je určená městům a obcím, bytovým domům a SVJ i majitelům rodinných domů, chat a chalup. Provozuje ji společnost Energy portfolio management s.r.o., člen skupiny Moore Czech Republic a součást její technologické divize Moore Technology CZ. Více na voltina.cz, kde najdete i demo.

 

Zdroj: Moore Czech Republic

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59575.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)

Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo čokoládovou tyčinku. Tomuto fenoménu se říká impulzivní nákup a pro obchodníky představuje obrovský byznys. S...

Koalici v Jičíně mají Patrioti a JDK s třemi stranami, ANO v čele města končí

ilustrační snímek

Na koalici v šestnáctitisícovém Jičíně se dohodly vítězné uskupení Patrioti a JDK, sdružení Aktivní Jičín, hnutí STAN a ODS. Starostou by se měl stát lídr...

13. října 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Anastacia míří do Brna. Zpěvačka s nezaměnitelným chraplákem láká na velkou show

Anastacia na koncertě v O2 universu, Praha, 2 12. 2022

Její hlas bezpečně pozná většina posluchačů po pár sekundách. Anastacia, která na přelomu milénia dobyla svět hity jako I’m Outta Love nebo Left Outside Alone, míří do Brna. Fanoušky ve čtvrtek čeká...

13. října 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Unikátní výstava v AGEL Tower: Krpálek poprvé představí všech šest medailí

13. října 2026  17:12

Vlak na Brněnsku srazil a zabil člověka, provoz na trati byl přerušený

ilustrační snímek

Vlak na trati mezi Hrušovany u Brna a Modřicemi na Brněnsku srazil a zabil člověka, provoz na trati byl asi hodinu přerušený. Poté se začalo jezdit po jedné ze...

13. října 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Brnoklidem vzniklé okolo bývalých členů ANO se do zastupitelstva Brna nedostalo

ilustrační snímek

Hnutí Brnoklidem, které vzniklo okolo členů vyloučených z hnutí ANO, na brněnský magistrát neproniklo. Kandidátka vedená náměstkyní primátorky Brna Karin...

13. října 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Starosta Nového Města nad Metují Slavík by měl pokračovat, ODS výrazně vyhrála

ilustrační snímek

Po výrazném vítězství ODS v komunálních volbách v Novém Městě nad Metují na Náchodsku by měl ve funkci pokračovat dosavadní starosta Milan Slavík (ODS). Má...

13. října 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Zelení v Opavě navrhují širokou koalici, vyzývají vítězná uskupení k jednání

ilustrační snímek

Zelení navrhují společné jednání všech subjektů zvolených do opavského zastupitelstva o vytvoření široké koalice. Chtějí tak přispět ke stabilnímu vedení města...

13. října 2026  15:03,  aktualizováno  15:03

Vyhlášení výsledků soutěže Zelená stuha ČR 2026 - Vesnice roku

13. října 2026  16:43

V přístřešku bezdomovce v Michli našli lidskou kostru, na místě je kriminálka

V úterý odpoledne vyjeli policisté do ulice Pod Vršovskou horou v Praze 8. V...

Kriminalisté vyjížděli odpoledne do ulice Nad Vršovskou horou v pražské Michli. Podle zjištění reportéra iDNES.cz se tam v přístřešku bezdomovce našla lidská kostra.

13. října 2026  16:42

Kdo povede pražský magistrát? STAN chce už brzy představit podobu koalice

První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...

Povolební vyjednávání o novém vedení Prahy pokračují. Vítězné hnutí STAN jedná se Spolu, Piráty i Prahou sobě, jasno o budoucí koalici ale zatím není. Lídr Starostů a možný budoucí primátor Petr...

13. října 2026  16:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Univerzita v Ostravě otevřela polygon. Urychlí vývoj robotů i autonomních aut

VŠB-TUO otevřela v Porubě výzkumné centrum za 126 milionů s vlastní dráhou pro...

VŠB – Technická univerzita Ostrava ve svém kampusu v obvodu Poruba otevřela nové výzkumné centrum CPI TETRA L4. Součástí šestipodlažní budovy s moderními laboratořemi je i unikátní 380 metrů dlouhý...

13. října 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Trnkův odkaz přivede do Plzně světovou ilustraci, zaměří se na člověka i přírodu

ilustrační snímek

Na sympoziu pojmenovaném po plzeňském rodákovi, výtvarníkovi Jiřím Trnkovi, se od 20. do 22. října v Plzni sejdou světové osobnosti současné ilustrace a...

13. října 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.