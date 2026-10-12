Sdílíte elektřinu? Voltina okamžitě ukáže, kolik vám to skutečně vydělává, nebo kolik šetříte

Sdílení roste, přehled chybí
Přes distribuční soustavu se v Česku sdílí elektřina od srpna 2024. Podle dat EDC bylo na konci srpna 2026 registrováno 30 333 skupin sdílení s 32 816 výrobními a 55 655 odběrnými místy a každý měsíc přibývá zhruba 1 500 nových žádostí. Celkem se za dva roky nasdílelo 183,5 GWh elektřiny. Česko je přitom jednou z prvních zemí v Evropě, která umožnila sdílet i bez účasti v energetickém společenství.
Všechna data o sdílení shromažďuje EDC. Pro běžného uživatele je ale přístup k nim složitý. Z portálu EDC lze stáhnout pouze soubor CSV, odběrná místa jsou v něm vedená jen pod čísly EAN a vše je potřeba dále zpracovat. Výsledkem je, že domácnosti, bytové domy i obce sdílejí, ale nevědí, kolik jim sdílení vydělalo, kde zůstávají nevyužité přetoky a jak nastavení zlepšit.
„Sdílení je virtuální. Mezi výrobnou a místem spotřeby nevede žádný drát, všechno se v každé čtvrthodině počítá na serverech EDC. Lidé si sdílení nastaví a pak na něj zapomenou. Jenže když fotovoltaika v poledne vyrábí nejvíc a v domě, kam sdílím, zrovna nikdo není, fakticky se nesdílí nic. Nestačí sdílení jen nastavit, je potřeba ho sledovat a upravovat. A k tomu potřebujete přehled, který sdílející dosud neměli,“ říká Petr Nakládal, senior manažer společnosti Energy portfolio management.
Co Voltina umí
Voltina je webová aplikace postavená přímo nad daty EDC. Běží v prohlížeči na počítači, tabletu i mobilu, nevyžaduje žádný hardware ani instalaci a uživatel v ní vidí své sdílení hned po přihlášení.
- Automatické napojení na EDC. Data se stahují sama, bez ručního exportu souborů.
- Přehled v číslech a grafech. Denní, měsíční i roční pohled včetně historie, od výrobny ke spotřebiteli i z pohledu odběratele.
- Reporty. Každý měsíc automaticky v PDF pro výrobce i odběratele, včetně podkladů pro rozúčtování.
- Srozumitelnost. Vlastní názvy míst místo čísel EAN.
- Peníze. Výnos a náklad v korunách podle ceny za kWh, kterou si dodavatel a odběratel dohodnou.
- AI analýza. Doporučení, jak upravit alokace, aby se využilo co nejvíc vyrobené elektřiny.
- Účty pro celou skupinu. Přístup pro všechny členy skupiny sdílení s různými úrovněmi oprávnění.
- Podpora od začátku. Pomoc se založením skupiny sdílení a s nastavením v EDC.
Města mohou šetřit stovky tisíc ročně
Jedním z klíčových nastavení sdílení je alokační klíč, tedy poměr, v jakém se vyrobená elektřina rozděluje mezi jednotlivá odběrná místa. V praxi stále převládá jednoduché nastavení, které si účastníci nastaví na začátku a dál se k němu nevracejí. Spotřeba se přitom během dne i roku mění a elektřina, která se v dané čtvrthodině nespotřebuje, odchází do sítě za velmi nízkou výkupní cenu.
„Správně nastavený alokační klíč rozhoduje o tom, kolik vyrobené elektřiny se skutečně využije. Obec, která posílá většinu výroby do školy, by měla o prázdninách alokaci přesměrovat do jiné budovy, jinak energie odchází bez užitku. Voltina taková místa ukáže v datech a navrhne, co změnit,“ vysvětluje Petr Nakládal.
Úspora ze sdílení vzniká na obchodní části ceny elektřiny, v případě bytového domu pak na celé ceně včetně regulovaných poplatků za distribuci. Majitel fotovoltaiky, kterému obchodník vykupuje přebytky za desítky haléřů za kWh, může elektřinu nasdílet sousedovi nebo rodině za cenu výhodnou pro obě strany. Středně velké město tak může ušetřit až stovky tisíc korun ročně.
Pro koho je Voltina
- Města a obce. Všechny obecní výrobny a budovy na jedné obrazovce, přehled o nevyužitých přebytcích, lepší rozdělení elektřiny mezi školu, úřad či školku a jednoduché reporty pro zastupitelstvo.
- Bytové domy a SVJ. Elektřina ze střechy spravedlivě rozdělená mezi byty, srozumitelná data pro obyvatele a podklady pro vyúčtování.
- Rodinné domy, chaty a chalupy. Přebytky neprodávat zbytečně do sítě, ale sdílet tam, kde mají větší hodnotu, například do druhého domu nebo k rodičům.
O Voltině
Voltina je webová aplikace pro přehled a řízení sdílení elektřiny, postavená nad daty Elektroenergetického datového centra (EDC). Automaticky stahuje data o sdílení, zobrazuje je v grafech a reportech, počítá výnos a náklad podle dohodnuté ceny za kWh a pomocí umělé inteligence doporučuje úpravy alokačních klíčů. Je určená městům a obcím, bytovým domům a SVJ i majitelům rodinných domů, chat a chalup. Provozuje ji společnost Energy portfolio management s.r.o., člen skupiny Moore Czech Republic a součást její technologické divize Moore Technology CZ. Více na voltina.cz, kde najdete i demo.
Zdroj: Moore Czech Republic
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59575.