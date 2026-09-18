SDMC představuje na veletrhu IBC 2026 služby umělé inteligence pro domácnosti

Rozvoj fyzické AI ve spolupráci s Google Cloudem
V rámci tohoto programu spolupracuje společnost SDMC s Google Cloud na společném vývoji technologií, ověřování scénářů a pilotních projektech služeb a propojuje schopnosti Google Cloudu na poli AI se svými zkušenostmi v oblastech domácích zařízení, edge computingu a služeb operátorů.
Společně tak urychlují vývoj proaktivnějších služeb domácí AI pro zábavu, bezpečnost a další nové scénáře v domácnostech.
Cloud-Edge inteligence: Od porozumění k praxi
Jádrem architektury domácí AI (AI Home) společnosti SDMC jsou platformy Cedar a AI Station, které kombinují multimodální inteligenci se sdíleným výpočetním výkonem na okraji sítě a umožňují tak responzivnější, soukromější a škálovatelnější služby domácí AI.
Na veletrhu představila SDMC platformu Cedar prostřednictvím interaktivní ukázky AI Home spojující multimodální model AI Cedar a Cedar Agent. Platforma Cedar, postavená na otevřeném modelu Google Gemma, podporuje multimodální porozumění kontextu a uvažování na okraji sítě, zatímco Cedar Agent koordinuje akce napříč zařízeními a službami. Gemini pak doplňuje edge inteligenci z cloudu, když je zapotřebí komplexnější uvažování.
AI Station poskytuje sdílené výpočetní kapacity na okraji sítě (edge compute) pro Cedar a komplexnější úlohy v rámci AI Home, a to pro poskytovatele služeb, malé podniky i prémiové domácnosti. Díky platformě NVIDIA Jetson T5000 umožňuje sdílení výpočetních zdrojů mezi více aplikacemi umělé inteligence, čímž snižuje potřebu vyhrazeného vysoce výkonného hardwaru v každém koncovém zařízení a zároveň udržuje úlohy citlivé na latenci a soukromí uvnitř domácnosti.
AI proniká do všech funkcí a operací v domácnosti
Společnost SDMC také předvedla, jak se může AI zapojit v oblasti interaktivních služeb, zábavy, konektivity i provozu. Ve spolupráci s Amlogic přinesla SDMC okrajovou AI v podobě služeb AI Home Display a AI Streaming Box, zatímco Google TV 4K Projector povýšil domácí zábavu na strhující zážitek na velkém plátně.
V oblasti domácích sítí a zařízení přináší AI Operation rychlejší diagnostiku, proaktivní optimalizaci a autonomnější provoz a údržbu, zatímco AI Fiber Gateway kombinuje pokročilou konektivitu s funkcemi umělé inteligence pro zlepšení výkonu sítě a provozní efektivity.
Inovace v Home AI jako nasaditelné služby
Kromě praktických ukázek nechyběly na veletrhu IBC diskuse na téma, jak mohou operátoři zavádět AI služby do stávajících domácích zařízení a platforem a přitom vyvážit složitost nasazení, rychlost odezvy a ochranu soukromí. Na jejich podkladě se bude utvářet následující etapa ověřování u zákazníků, konfigurace produktů a pilotních projektů služeb.
Propojením cloudové inteligence, sdíleného výpočetního výkonu na okraji sítě a stávajících domácích ekosystémů pomáhá společnost SDMC operátorům škálovat služby domácí AI bez nutnosti pořizovat specializovaný hardware pro AI do každého koncového bodu a nabídnout tak domácnostem rozmanitější možnosti, efektivnější provoz a neustálé inovace služeb.
Fyzická AI míří do domácností
Nad rámec stávajících implementací domácí AI společnost SDMC nadále zkoumá, jak může fyzická AI rozšířit inteligenci od digitálního chápání informací k akcím v reálném světě – od ovládání propojené domácnosti a autonomního úklidu až po nové scénáře zahrnující robotické manipulace.
Do budoucna je pak SDMC připravena dále rozvíjet inovace AI Home a společné ekosystémové projekty zaměřené na praktickou užitečnost pro operátory i domácnosti.
Kompletní zprávu z IBC 2026 najdete na oficiálních stránkách SDMC: https://en.sdmctech.com/news/exhibition-news_2061.html
Oddělení SDMC Technology pro styk s veřejností
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ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59229.