SDMC představuje na veletrhu IBC 2026 služby umělé inteligence pro domácnosti

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  10:01
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Amsterdam 18. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost SDMC (00901.HK), přední světový poskytovatel AI řešení pro domácnosti, vystavila na veletrhu International Broadcast Convention 2026 nasaditelnou AI architekturu pro domácnosti (AI Home), která využívá cloud-edge inteligenci, Edge AI a nové funkce fyzické umělé inteligence (Physical AI). S těmito novinkami přichází SDMC krátce po svém úspěšném zařazení do programu Google Cloud pro proaktivní urychlení fyzické umělé inteligence a znovu tak zdůrazňuje dlouhodobou spolupráci pro rozvoj domácí AI a nasazení těchto služeb v praxi.

Rozvoj fyzické AI ve spolupráci s Google Cloudem

V rámci tohoto programu spolupracuje společnost SDMC s Google Cloud na společném vývoji technologií, ověřování scénářů a pilotních projektech služeb a propojuje schopnosti Google Cloudu na poli AI se svými zkušenostmi v oblastech domácích zařízení, edge computingu a služeb operátorů.

Společně tak urychlují vývoj proaktivnějších služeb domácí AI pro zábavu, bezpečnost a další nové scénáře v domácnostech.

Cloud-Edge inteligence: Od porozumění k praxi

Jádrem architektury domácí AI (AI Home) společnosti SDMC jsou platformy Cedar a AI Station, které kombinují multimodální inteligenci se sdíleným výpočetním výkonem na okraji sítě a umožňují tak responzivnější, soukromější a škálovatelnější služby domácí AI.

Na veletrhu představila SDMC platformu Cedar prostřednictvím interaktivní ukázky AI Home spojující multimodální model AI Cedar a Cedar Agent. Platforma Cedar, postavená na otevřeném modelu Google Gemma, podporuje multimodální porozumění kontextu a uvažování na okraji sítě, zatímco Cedar Agent koordinuje akce napříč zařízeními a službami. Gemini pak doplňuje edge inteligenci z cloudu, když je zapotřebí komplexnější uvažování.

AI Station poskytuje sdílené výpočetní kapacity na okraji sítě (edge compute) pro Cedar a komplexnější úlohy v rámci AI Home, a to pro poskytovatele služeb, malé podniky i prémiové domácnosti. Díky platformě NVIDIA Jetson T5000 umožňuje sdílení výpočetních zdrojů mezi více aplikacemi umělé inteligence, čímž snižuje potřebu vyhrazeného vysoce výkonného hardwaru v každém koncovém zařízení a zároveň udržuje úlohy citlivé na latenci a soukromí uvnitř domácnosti.

AI proniká do všech funkcí a operací v domácnosti

Společnost SDMC také předvedla, jak se může AI zapojit v oblasti interaktivních služeb, zábavy, konektivity i provozu. Ve spolupráci s Amlogic přinesla SDMC okrajovou AI v podobě služeb AI Home Display a AI Streaming Box, zatímco Google TV 4K Projector povýšil domácí zábavu na strhující zážitek na velkém plátně.

V oblasti domácích sítí a zařízení přináší AI Operation rychlejší diagnostiku, proaktivní optimalizaci a autonomnější provoz a údržbu, zatímco AI Fiber Gateway kombinuje pokročilou konektivitu s funkcemi umělé inteligence pro zlepšení výkonu sítě a provozní efektivity.

Inovace v Home AI jako nasaditelné služby

Kromě praktických ukázek nechyběly na veletrhu IBC diskuse na téma, jak mohou operátoři zavádět AI služby do stávajících domácích zařízení a platforem a přitom vyvážit složitost nasazení, rychlost odezvy a ochranu soukromí. Na jejich podkladě se bude utvářet následující etapa ověřování u zákazníků, konfigurace produktů a pilotních projektů služeb.

Propojením cloudové inteligence, sdíleného výpočetního výkonu na okraji sítě a stávajících domácích ekosystémů pomáhá společnost SDMC operátorům škálovat služby domácí AI bez nutnosti pořizovat specializovaný hardware pro AI do každého koncového bodu a nabídnout tak domácnostem rozmanitější možnosti, efektivnější provoz a neustálé inovace služeb.

Fyzická AI míří do domácností

Nad rámec stávajících implementací domácí AI společnost SDMC nadále zkoumá, jak může fyzická AI rozšířit inteligenci od digitálního chápání informací k akcím v reálném světě – od ovládání propojené domácnosti a autonomního úklidu až po nové scénáře zahrnující robotické manipulace.

Do budoucna je pak SDMC připravena dále rozvíjet inovace AI Home a společné ekosystémové projekty zaměřené na praktickou užitečnost pro operátory i domácnosti.

 

Kompletní zprávu z IBC 2026 najdete na oficiálních stránkách SDMC: https://en.sdmctech.com/news/exhibition-news_2061.html

Oddělení SDMC Technology pro styk s veřejností

E-mail: info@sdmctech.com 

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59229.

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