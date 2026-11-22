Na základě ekosystému a technologií společnosti Google představila SDMC inovativní produktový koncept. Společně s firmou Amlogic jsme dále posunuli inovace v oblasti Edge AI (spouštění umělé inteligence přímo na koncovém zařízení), s Altice Labs jsme přednesli společnou prezentaci na téma Fyzická AI v domácím prostředí se zaměřením na televizi a podepsali jsme memorandum o porozumění s cílem zřídit společné inovační laboratoře pro AI v domácnosti
Od propojených domácností k fyzické AI v domácnosti
Na letošním TV Summitu se SDMC zabývala fyzickou AI v domácnosti – inteligencí, která vnímá podmínky v domácnosti, rozumí kontextu a jedná ve fyzickém prostředí.
Televizi a obývací pokoj vnímáme jako centrum zážitků s domácím AI agentem – sdílenou obrazovku ve sdíleném prostoru, kde mohou členové rodiny společně vnímat a používat AI.
Abychom tuto vizi prozkoumali a inspirovali domácí zážitky nové generace, představili jsme Cedar Display Hub, koncepční prototyp kombinující streamovací dok pro Android TV s doprovodnou druhou obrazovkou. Ukázky zahrnovaly rekapitulace AI bez přerušení přehrávání, rodinné hry napříč obrazovkami, sestřihy z domácích kamer na televizi a další.
Propojení technologií Google a Edge AI
Android TV a Google TV tvoří základ zábavy, zatímco Cedar kombinuje Edge AI založenou na Gemma s cloudovým uvažováním poháněným Gemini pro kontextově citlivou asistenci. Společnost SDMC integruje tyto schopnosti napříč zařízeními a softwarem a účastní se programu Google Cloud pro proaktivní akceleraci fyzické AI.
Ve spolupráci s Amlogic předvedla společnost SDMC Edge AI pro personalizovanou interakci a správu rodinných vzpomínek. Display Hub s čipem A311Y3 využívá rozpoznávání hlasu a obličeje k rozlišení členů rodiny; AI NAS Frame s čipem S905D5 podporuje rozpoznávání, klasifikaci a vyhledávání lokálně uložených rodinných fotografií.
Vytváření služeb AI pro domácnosti pro operátory
Pro operátory navazuje portfolio AI pro domácnosti od SDMC na zavedené televizní a širokopásmové služby. Její AI Streaming Box přináší do televize zábavu vylepšenou umělou inteligencí, ovládání celé domácnosti a zabezpečení rodiny, Google TV Projector rozšiřuje prémiové sledování a AI Fiber Gateway poskytuje připojení Wi-Fi 8 a XGS-PON.
AI Operation přidává proaktivní monitorování, sjednocenou správu zařízení a podporu v uzavřené smyčce, což operátorům pomáhá objevovat nové příležitosti v oblasti služeb a prohlubovat zapojení domácností.
Podpora společných inovací a komerčního ověřování
Tyto příležitosti byly ústředním tématem i společné prezentace společnosti SDMC s Altice Labs. SDMC vysvětlila, jak domácí AI agenti doplňují osobní asistenty a jak AI na pomezí cloudu a lokálních zařízení umožňuje rodinné zážitky na dvou obrazovkách. Altice Labs se opírala o Sophii, svého připravovaného televizního asistenta MEO, a diskutovala o přechodu od reakcí na požadavky k proaktivní pomoci.
V rámci memoranda o porozumění plánují společnosti SDMC a Altice Labs zřídit Společnou inovační laboratoř AI pro domácnosti, které spojí integrační schopnosti SDMC s odbornými znalostmi společnosti Altice Labs v oblasti operátorství za účelem prozkoumání možností asistence pro rodiny, zabezpečení domácnosti a ovládání celé domácnosti. Vybrané scénáře jsou plánovány pro pilotní projekt v terénu v Portugalsku, přičemž komerční ověření je naplánováno na rok 2027.
Cílem těchto společných snah je učinit fyzickou AI pro domácnosti užitečnou pro rodiny a životaschopnou pro operátory.
Zdroj: SDMC
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60166.