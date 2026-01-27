Sdružení měst a obcí Koridor D8: Společně měníme pravidla hry

Společně měníme pravidla hry
Mezi nejvýznamnější úspěchy roku 2025 patří námi vyjednané Memorandum o spolupráci při přípravě a výstavbě vysokorychlostní trati Praha–Ústí nad Labem, které podepsali ministr dopravy, generální ředitelé Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic i hejtmanka Středočeského kraje. Memorandum tak výrazně posílilo roli obcí v přípravě projektu a nastavilo jasnější a předvídatelnější pravidla spolupráce obcí se státem.
SMO KD8 se zároveň aktivně zapojil do klíčových procesů EIA, zejména u záměru VRT Podřipsko a přeložky silnice I/9 v úseku Líbeznice–Mělník, kde koordinoval postup desítek obcí, včetně zapojení veřejnosti.
Dalším důležitým krokem byla i příprava ústavní stížnosti proti navýšení hlukových limitů, kterou podalo 13 senátorů. Na verdikt Ústavního soudu stále čekáme.
Data místo dojmů
V roce 2025 byly finalizovány tzv. Katalogové listy pro Středočeský i Ústecký kraj, které se staly součástí zadávací dokumentace Územní studie regionu Podřipsko ve Středočeském kraji. Právě tato územní studie představuje klíčový nástroj pro koordinaci rozvoje území v souvislosti s velkými dopravními stavbami. Čtvrtým rokem také pokračoval úspěšný projekt CleanAir D8, který obcím poskytuje cenná data o kvalitě ovzduší.
Postupně vzniká základ, který již nyní ovlivňuje podmínky v procesech EIA a bude mít zásadní význam pro realizaci uložených kompenzačních/adaptačních opatření.
Partnerství se Středočeským krajem
Zásadním posunem roku 2025 se stala spolupráce se Středočeským krajem. Ten se v řadě klíčových témat postavil do role skutečného partnera obcí. Kraj podpořil vznik Územní studie regionu Podřipsko, Adaptační strategie i aktivní připomínkování projektu VRT. Zároveň se zavázal výstupy těchto dokumentů aktivně využívat pro větší ochranu území.
Plány na rok 2026
„Těsně před koncem roku 2025 jsme získali grant z programu Pathways2Resilience na zpracování Adaptační strategie regionu Podřipska (01/2026-06/2027). Díky ní budeme mít v brzké době k dispozici data o dopadech připravovaných záměrů na území (např. Terminálu Roudnice VRT). Teprve když tyto dopady známe, můžeme navrhovat smysluplná adaptační opatření, která obcím skutečně pomohou,“ uzavírá Martin Klečka, předseda SMO KD8.
Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8) tak jen potvrzuje, že není odpůrcem výstavby VRT, ale požaduje, aby byla celá trasa transparentně a participativně projednána. Zároveň je nezbytné její komplexní posouzení – s ohledem na územní rozvoj, krajinu i dopady na obce.
KONTAKT:
Ing. Martin Klečka, Ph.D.
předseda Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8)
+420 608 029 700
martin.klecka@koridord8.cz