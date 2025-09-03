Sdružení na ochranu ohrožených dětí - Neuvěřitelná novela

Podle novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2025 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359/historie), nesmějí sociálně právní ochranu dětí poskytovat osoby, které mají zahlazené (ad 3), byť jen podmíněné odsouzení, za přečin (ad 6) - (přečin x zločin – ad 1). To se bohužel podle MPSV vztahuje i na „tety“, které pečují o děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (např. Klokánky a naše Koaly) – ačkoliv v zařízení je víc lidí (ředitel, sociální pracovník, jiné „tety“, u kterých by děti příp. mohly hledat ochranu), přičemž zájemců o práci „tety“ je naprostý nedostatek. Otázka je, jakou sociálně právní ochranu „tety“ přímo poskytují.
Co je to za sociálně-právní ochranu, když pečují o děti i o domácnost zcela obdobně jako pěstouni nebo rodiče. Poskytují snad rodiče svým dětem sociálně právní ochranu? Na mé dotazy, jakou sociálně právní ochranu pečující osoby ve ZDVOP dětem přímo poskytují, mi na MPSV sdělili, že jejich pozice je upravena v zákoně o sociálně právní ochraně dětí, a proto sociálně právní ochranu poskytují. V tomto zákoně je ale upravena i pěstounská péče - podle této logiky tedy sociálně-právní ochranu poskytují i pěstouni.
Ale pěstouny a osoby, které o děti pečují v době dovolené nebo nemoci pěstounů, považuje zákon za bezúhonné, i když nemají čistý rejstřík trestů, a dokonce, i když mají nezahlazená odsouzení za zločiny, tj. trestné činy, kde je horní hranice trestní sazby vyšší než 5 let, s výjimkou těch nejtěžších zločinů, vyjmenovaných v § 23e odst. 1 zák. o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., např. vražda, sexuální trestné činy, obchodování s lidmi, terorismus a další (ad 4). Ovšem i pokud pěstoun nebo osoba, která mu s péčí o děti pomáhá, příp. zájemce o pěstounskou péči, spáchá některý z těch vyjmenovaných těžkých zločinů, po zahlazení odsouzení mohou být i tito pachatelé pěstouny nebo osobami pěstounovi s péčí o děti pomáhající. Přitom zákonná lhůta pro zahlazení odsouzení i za tyto nejtěžší zločiny je poměrně krátká – 10 let, jen v případě odsouzení k výjimečnému trestu 15 let (ad 2).
Takže „tety“ („strýcové“) ve ZDVOP nemohou mít ani zahlazené podmíněné odsouzení za přečin, zatímco pěstouni mohou mít nezahlazené odsouzení za zločin (trestný čin se sazbou nejméně 5 let s výjimkou těch nejtěžších zločinů vyjmenovaných v § 23e odst. 1 zák. o sociálně právní ochraně dětí), jakož i zahlazené odsouzení za tyt nejtěžší zločiny včetně vraždy.
Každoročně vyjde najevo víc než sto případů týraných a pohlavně zneužívaných dětí v náhradních rodinách (v roce 2024 se podle statistiky MPSV jednalo o 98 týraných, 57 zneužívaných a 299 zanedbávaných dětí v náhradních rodinách, viz https://www.mpsv.cz/statistiky-1
V roce 2009 zahájilo MPSV tzv. Transformaci péče o ohrožené děti, jejímž hlavním cílem bylo:
1) snížit počty míst v ústavech a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc včetně těch, která dětem poskytují rodinnou péči (Klokánky, Koaly, kde o svěřené děti pečují ve dne v noci dvě stabilní „tety“, které se střídají po týdnu, přičemž nakupují, vaří a pečují o domácnost i o svěřené děti tak jako v běžné rodině – je to střídavá týdenní péče, jaká je běžné v cizině, kdy děti se nestěhují za pečující osobou, ale naopak ta se stěhuje za nimi);
2) rozvinout pěstounskou péči, zejména tu přechodnou, protože podle představy MPSV se naprostá většina dětí z pěstounské péče vrátí do vlastní rodiny – s využitím organizací, které budou rodinám pomáhat.
A zatímco první cíl Transformace splnilo MPSV naprosto dokonale (zrušeny byly stovky, ne-li tisíce míst v ústavech a také polovina – víc než 300 míst - v Klokánkách), v cíli druhém naopak katastrofálně selhalo.
Nejenže je naprostý nedostatek pěstounů, ať již přechodných nebo dlouhodobých, a děti se od pěstounů houfně do vlastních rodin nevracejí, ale je i naprostý nedostatek míst v dětských domovech, diagnostických i výchovných ústavech (na umístění se čeká měsíce), přičemž akutně chybí i místa v Klokánkách, Koalách i v dalších zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
A tak se děti nechávají v rodinách alkoholiků, toxikomanů a násilníků, kde jim jde i o život – vloni bylo v takových rodinách podle statistiky MPSV utýráno 8 dětí.
V pěstounských rodinách se každoroční počty týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí zvýšily od zahájení Transformace víc než 4x a o život v nich od té doby přišly tři děti (Liborek v Ústeckém kraji, Valérka v Praze a dvouletá holčička v Plzeňském kraji).
Přesto je stát zřejmě přesvědčen, že v zájmu zvýšení počtu pěstounů se hodí i vrahové, sexuální násilníci i jiní zločinci se zahlazeným odsouzením.
Tzv. dětský certifikát, účinný od počátku r. 2027, se na pěstouny nevztahuje.
Logické by bylo, aby se vztahoval nejen na pěstouny, ale i na „tety a strýce“ ve ZDVOP, tak jako na pracovníky v ústavní a ochranné výchově. Protože tvrzení, že tyto osoby poskytují dětem přímo sociálně právní ochranu, postrádá jakoukoli logiku.
Jak na to asi nahlíží pan ministr Jurečka, jehož úřad má garantovat ochranu dětí? A přehodnotí alespoň tvrzení zaměstnanců svého úřadu, že pečující osoby ve ZDVOP přímo poskytují dětem sociálně-právní ochranu, a proto nemohou mít ani zahlazená odsouzení za přečiny?
Blíže k ochraně dětí a k vývoji statistik ohrožených dětí viz https://www.sood.cz/zpravodaje/
Marie Vodičková,
předsedkyně Sdružení na ochranu ohrožených dětí, tel.: 725 999 161, www.sood.cz
Příloha k tiskové zprávě:
citace ze zákonů a odkazy na předmětná ustanovení:
