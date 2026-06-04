Sdružení nájemníků ČR může po 35 letech ukončit činnost.

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Praha 4. června 2026 (PROTEXT) - Sdružení nájemníků České republiky (SON ČR), které již více než 35 let poskytuje odborné poradenství v oblasti bydlení a zastupuje zájmy nájemců, se ocitlo v kritické situaci. Pokud se v nejbližších týdnech nepodaří najít řešení financování, může již během léta dojít k omezení nebo ukončení jeho činnosti.

Přestože organizace ještě v minulém roce obdržela ujištění o pokračování podpory, bylo jí letos v dubnu oznámeno, že na její činnost nebudou pro rok 2026 poskytnuty finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj. Rozhodnutí přišlo bez předchozího upozornění a organizace tak neměla možnost se na vzniklou situaci připravit. Důvodem přitom nebyla nespokojenost s výsledky práce organizace, ale nedostatek disponibilních prostředků.

V posledních týdnech vedlo Sdružení nájemníků ČR jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a hledalo možnosti, jak zachovat poskytované služby. Ministerstvo opakovaně deklarovalo, že si uvědomuje význam činnosti organizace a zájem na pokračování poskytovaných služeb. Dosud se však nepodařilo najít způsob financování pro letošní ani následující období. Organizace se proto obrátila také na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše s žádostí o pomoc při hledání řešení, které zůstalo zatím bez reakce.

SON ČR působí nepřetržitě od roku 1991. Každoročně poskytuje tisíce odborných konzultací lidem, kteří řeší problémy spojené s nájemním bydlením, vyúčtováním služeb, kaucemi, zvyšováním nájemného, ukončením nájmu nebo dalšími otázkami bydlení. Vedle individuálního poradenství se dlouhodobě věnuje vzdělávání, osvětě a odborné debatě o podobě bytové politiky a nájemního bydlení v České republice.

Organizace současně zastupuje nájemce při jednáních se státní správou, samosprávami, odbornými institucemi i organizacemi zastupujícími vlastníky bytů. Je také českým zástupcem v Mezinárodní unii nájemníků (IUT), která sdružuje nájemnické organizace z více než padesáti zemí světa.

„Nejde pouze o zachování poradenské služby. Pokud by Sdružení nájemníků ČR zaniklo, oslabil by se prostor pro odborný dialog o nájemním bydlení. Debata o budoucnosti nájemního bydlení nemůže stát pouze na pohledu státu, investorů, developerů nebo vlastníků bytů. Stejně důležité je, aby v ní zaznívaly zkušenosti lidí, kteří v nájemním bydlení žijí. Jen tak mohou vznikat vyvážená a dlouhodobě funkční řešení,“ uvedla předsedkyně Sdružení nájemníků ČR Lenka Veselá.

V České republice žije v nájemním bydlení přibližně čtvrtina domácností. Sdružení nájemníků ČR se více než tři desetiletí podílí na poskytování odborného poradenství, vzdělávání a připomínkování legislativních návrhů v oblasti bydlení. Případné ukončení činnosti by znamenalo ztrátu dlouholetých odborných zkušeností a služeb, které každoročně využívají tisíce lidí po celé České republice.

SON ČR děkuje všem partnerům, odborné veřejnosti, členským organizacím i jednotlivcům za podporu a pomoc při hledání řešení současné situace.

 

Sdružení nájemníků České republiky, z. s. (SON ČR) je nezávislá organizace působící od roku 1991, která se zaměřuje na ochranu práv nájemců a podporu dostupného nájemního bydlení. Poskytuje odborné poradenství v oblasti nájemního práva, zastupuje zájmy nájemců při jednání se státní správou a dlouhodobě se podílí na odborné debatě o bytové politice v České republice.

 

Zdroj: Sdružení nájemníků České republiky, z.s.

www.son.cz

 

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