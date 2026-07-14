Sdružení nájemníků ČR poprvé žádá veřejnost o pomoc

Pro letošní rok Sdružení nájemníků ČR žádalo Ministerstvo pro místní rozvoj o podporu ve výši téměř 5 milionů korun na zajištění odborného poradenství a dalších aktivit. Přestože organizace dotaci nezískala, několik měsíců pokračovala v poskytování služeb z vlastních prostředků a rezerv.
„Poslední tři měsíce jsme udělali všechno pro to, aby naše činnost mohla pokračovat. Jednali jsme se státní správou, hledali jsme řešení a odborné poradenství jsme dál zajišťovali z vlastních prostředků. Dnes jsme ale v situaci, kdy už to bez pomoci nezvládneme,“ říká předsedkyně Sdružení nájemníků ČR Lenka Veselá.
Současné finanční prostředky umožní organizaci pokračovat v činnosti pouze do konce července. Jednání se státní správou o dlouhodobém řešení nadále pokračují, jejich výsledek však nelze očekávat v řádu několika týdnů.
Sdružení nájemníků ČR proto zřídilo transparentní účet 2503499703/2010 a poprvé ve své historii požádalo o podporu veřejnost, firmy, instituce i další partnery. Cílem není nahradit dlouhodobé financování, ale překlenout období do doby, než se podaří najít udržitelné řešení.
„Nejde jen o naši organizaci. Jde o zachování nezávislého odborného poradenství v oblasti bydlení a o to, aby v České republice existoval partner, který přináší zkušenosti nájemců do přípravy legislativy a odborné debaty o budoucnosti nájemního bydlení,“ doplňuje Veselá.
SON ČR každoročně poskytuje tisíce odborných konzultací, pomáhá lidem řešit spory související s bydlením, poskytuje právní a odborné informace, podílí se na přípravě legislativy a zastupuje Českou republiku v Mezinárodní unii nájemníků (IUT).
Sdružení nájemníků České republiky, z. s. (SON ČR) je nezávislá organizace působící od roku 1991, která se zaměřuje na ochranu práv nájemců a podporu dostupného nájemního bydlení. Poskytuje odborné poradenství v oblasti nájemního práva, zastupuje zájmy nájemců při jednání se státní správou a dlouhodobě se podílí na odborné debatě o bytové politice v České republice.
Zdroj: Sdružení nájemníků České republiky