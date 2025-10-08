Sdružení nájemníků ČR spustilo online kalkulačku pro výpočet úroků z kauce

Kauce, oficiálně nazývaná jistota, slouží pronajímateli jako záruka, že nájemce splní své povinnosti. Může být využita například na nezaplacené nájemné, dluhy za služby nebo na úhradu škod v bytě. Občanský zákoník stanoví, že její výše spolu se smluvní pokutou nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. Při skončení nájmu je pronajímatel povinen jistotu vrátit – a zároveň ji nájemci vyúčtovat. Podle občanského zákoníku má současně nájemce nárok na úroky z kauce od okamžiku jejího složení až do jejího vrácení.
„Institut kauce je v občanském zákoníku nastaven nešťastně – zejména pokud jde o pravidla pro úročení a nakládání s penězi nájemců. Pronajímatel může s kaucí libovolně disponovat, přitom jde o prostředky, které patří nájemci. Kalkulačka proto není jen praktickým nástrojem, ale také připomínkou, že tato pravidla je do budoucna potřeba zpřesnit,“ uvedla Lenka Veselá, předsedkyně SON ČR
Nárok na úroky z kauce vyplývá přímo ze zákona, přesto je mnoho pronajímatelů nájemcům nevyplácí – nejčastěji proto, že o této povinnosti nevědí nebo ji nedodržují. Pro výpočet úroků z kauce potřebujete znát výši kauce (jistoty), datum jejího složení pronajímateli a termín, ve kterém byla nebo měla být vrácena.
Kalkulačku naleznete na webu SON ČR: www.son.cz
O Sdružení nájemníků ČR (SON)
Sdružení nájemníků ČR je občanské sdružení, poskytuje právní a další odborné poradenství v oblasti bytové problematiky formou bezplatných osobních či e-mailových konzultací. Regionální poradenská centra s kontaktními místy jsou na celém území ČR, občané v nich získají konkrétní pomoc v oblastech nájemního, družstevního i vlastnického bydlení, problematice vyúčtování služeb, poskytování státní sociální podpory aj.