Sdružení Nymburk s klidem podalo kandidátku do říjnových komunálních voleb. Podpisy obyvatel získal během dvou měsíců

Zákon podmiňuje podání kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátů peticí podepsanou sedmi procenty oprávněných voličů obce. Devět set dvacet pět podpisů odpovídá zhruba každému sedmnáctému obyvateli Nymburka.
„Devět set dvacet pět podpisů není statistika. Je to devět set dvacet pět rozhovorů – u stolu v kavárně, na chodbě paneláku, na nábřeží. Chci každému z těch lidí poděkovat a to nejen za podpis. Především za to, že si našel čas se zastavit, zeptat se, a nezřídka nám i popřát úspěch. Beru to jako závazek, který nekončí volbami: kdo se pod nás podepsal, má právo se nás ptát i čtyři roky poté,“ uvedl předseda sdružení a starosta Nymburka Tomáš Mach.
Sdružení Nymburk s klidem vstoupilo do komunální politiky v roce 2018, kdy volby vyhrálo se ziskem zhruba 26 procent hlasů. O čtyři roky později svůj výsledek zopakovalo s téměř 37 procenty a deseti mandáty v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu. Pro letošní volby doplnily kandidátku o nové tváře v Nymburce velice známé.
„Vyřešili a zrealizovali jsme věci, na které Nymburk čekal roky – nový plavecký bazén, zimní stadion, rekonstrukci starého děkanství, revitalizaci nymburských sídlišť, modernizaci nemocnice. A řadu dalších výzev před sebou – realizaci projektů v rámci zařazení Nymburka do Pražské metropolitní oblasti, MŠ Růženka, navýšení kapacit školských zařízení, parkovací domy v centru města a na nádraží, rekonstrukci Kostelního náměstí a jiné. Minulost ukázala, že tyto věci řešit umíme a umíme je s klidem dovézt do úspěšného konce,“ dodal Mach.
Kandidátní listiny lze registračnímu úřadu podat nejpozději v úterý 4. srpna 2026 do 16.00 hodin. O jejich registraci rozhodne úřad do 22. srpna. Volby do zastupitelstev obcí se konají společně s prvním kolem senátních voleb v pátek 9. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.
Poznámka pro redakce
Nymburk s klidem je nezávislé komunální uskupení působící v Nymburce od roku 2018. Ve volebních obdobích 2018–2022 a 2022–2026 vede městskou koalici, starostou je Ing. Tomáš Mach, Ph.D., který je bez politické příslušnosti.
POLITICKÉ REKLAMNÍ SDĚLENÍ
• • Zadavatelem je Šárka Kuželová.
• • Toto reklamní sdělení souvisí s Volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026.
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Zdroj: Nymburk s klidem
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