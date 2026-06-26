Securitas uvádí mobilní kamerovou věž s AI. Ušetří až 90% nákladů na ostrahu

Autor:
  13:53
Sledovat Metro na Googlu

Praha 26. června 2026 (PROTEXT) - Nově uvedená mobilní kamerová věž Securitas nabízí spolehlivé a ekonomické zabezpečení stavenišť, průmyslových areálů, odstavných ploch, polí nebo eventů. Zařízení využívá pokročilou multisenzorovou kameru s reproduktorem, inteligentní analýzu obrazu a nepřetržité připojení na dohledové centrum Securitas Operation Center přes mobilní datovou síť. Ve verzi se solárními panely a metanolovým generátorem může fungovat i na odlehlých místech bez elektřiny. Řešení lze objednat na e-shopu Securitas Store a při aktuálních cenách může firmám ušetřit až 90 % nákladů oproti fyzické ostraze.

Společnost Securitas ČR představuje novou verzi své mobilní kamerové věže, modernizované řešení vzdáleného videodohledu dříve známé také jako mobilní RVS. Produkt reaguje na rostoucí poptávku firem po flexibilním, rychle nasaditelném a cenově dostupném zabezpečení míst, kde klasická fyzická ostraha není efektivní, je příliš nákladná nebo nedokáže pokrýt celý prostor najednou.

Mobilní kamerová věž je určena především pro staveniště, odstavné plochy, průmyslové areály, pole, sklady materiálu nebo krátkodobé akce. Securitas ji na místo přiveze, nainstaluje, napojí na dohledové centrum, po celou dobu provozu zajišťuje monitoring i technickou podporu a po ukončení pronájmu ji opět odveze. Klient tak nemusí investovat do vlastního kamerového systému, řešit instalaci, údržbu ani zajištění obsluhy.

„Mobilní kamerová věž je odpovědí na situace, kdy zákazník potřebuje chránit majetek okamžitě, spolehlivě a bez velkých vstupních investic. Díky aktuální zvýhodněné ceně jde navíc o mimořádně dostupné řešení, které dokáže nahradit nebo doplnit fyzickou ostrahu tam, kde je důležitý nepřetržitý dohled, rychlá reakce a jasná kontrola nákladů,“ říká Martina Němcová, obchodní ředitelka SECURITAS ČR.

AI detekce, kamera Axis a dohled 24/7

Nová mobilní kamerová věž je skříň s teleskopickým stožárem a pokročilou multisenzorovou kamerou Axis, která umožňuje pokrýt rozsáhlý prostor z jednoho místa. Jediná kamera se 4 přizpůsobitelnými snímači nabízí 360° dohled v perimetru s průměrem až 50 m, kvalitní obraz ve dne i v noci díky IR přísvitu a podporu analytických nástrojů založených na umělé inteligenci. Díky tomu systém automaticky rozpoznává podezřelé situace, detekuje narušitele a minimalizuje počet falešných poplachů.

Na rozdíl od běžných mobilních kamerových řešení není věž odkázána pouze na pasivní záznam. V případě narušení prostoru je poplach vyhodnocen operátorem dohledového centra Securitas Operation Center, které funguje nepřetržitě 24/7. Operátor může narušitele okamžitě oslovit prostřednictvím reproduktoru, upozornit jej, že je sledován, a vyzvat ho k opuštění prostoru. Pokud situace pokračuje, je připravena zásahová jednotka a v případě potřeby může být přivolána Policie ČR nebo další složky IZS. Právě přímé oslovení narušitele reproduktorem přináší podle zkušeností Securitas více než 99% jistotu, že prostor opustí ještě před vznikem škody.

Spolehlivá služba „od A do Z“ a bez výpadků

Důležitou výhodou nové mobilní kamerové věže je spolehlivé napájení i v lokalitách, kde není k dispozici standardní elektrická přípojka. Věž lze napájet z elektrické sítě, případně využít zcela autonomní verzi se solárními panely a methanolovým generátorem. Securitas zajišťuje také doplňování methanolu po dobu pronájmu, takže zákazník nemusí řešit provozní servis ani riziko výpadků energie.

Tím se mobilní kamerová věž Securitas odlišuje od jiných řešení, u nichž může být slabým místem právě napájení (například kvůli slabému příkonu solárních panelů v tmavých dnech), technická údržba nebo nedostatečné vyhodnocování poplachů. Securitas staví službu jako kompletní zabezpečení „od A do Z“: doprava, instalace, zprovoznění, internetové připojení v případě potřeby, monitoring SOC, připravenost zásahové jednotky, technická podpora, zpráva po incidentu i možnost klientského náhledu v aplikaci MySecuritas nebo webovém rozhraní.

Objednání na e-shopu a úspora proti fyzické ostraze

Pronájem mobilní kamerové věže lze jednoduše objednat na e-shopu Securitas Store, kde je nyní služba dostupná s výhodnějšími cenami – například pronájem na 3 měsíce tak vyjde na 11.799 Kč měsíčně bez DPH. Díky fixním nákladům na službu, nepřetržitému provozu a nižším nárokům na lidskou sílu může toto řešení podle Securitas přinést úsporu až 90 % oproti fyzické ostraze, navíc jde o řešení spolehlivější – kamerová věž sleduje celý určený prostor současně, zatímco pracovník ostrahy může být v danou chvíli jen na jednom místě.

Mobilní kamerovou věž Securitas lze objednat na dobu několika týdnů i měsíců, přičemž konkrétní délku pronájmu a konfiguraci služby je možné přizpůsobit potřebám daného místa. Hodí se tak i pro dočasné projekty, sezónní potřeby, stavební etapy nebo ochranu materiálu v době, kdy se místo střežení průběžně mění.

Zdroj: Securitas ČR 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

KVÍZ: Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře znáte oblíbené dovolenkové destinace, slavné památky i zajímavosti z různých koutů Evropy. Tak si...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana

L’Etape Czech Republic by Tour de France se vrací

Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové. L’Etape Czech Republic by Tour de France letos přinese novou trasu, uzavřené silnice i atmosféru...

Kvůli nádoru přišel o část dolní čelisti. Lékaři mu pomohli 3D tiskem z titanu

Kvůli nádoru přišel chlapec o polovinu dolní čelisti, lékaři z Fakultní...

Malému Tomášovi po vypadnutí mléčných zubů nenarostly zuby nové. S rodiči kvůli tomu obešel několik stomatologů, dlouho však neznali příčinu. Až rentgenové vyšetření odhalilo, že má v dolní čelisti...

27. června 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Grilování na Žižkově bez pokuty: Praha 3 spouští nové grillpointy s on-line rezervací

Nový grillpoint

Praha 3 dlouhodobě eviduje zájem obyvatel o možnost legálního a bezpečného grilování ve veřejném prostoru. Jako nejhustěji zalidněná část města proto přichází s novinkou léta 2026. V areálech Habrová...

27. června 2026  5:29

V Prachaticích zasáhl požár truhlárnu, jeden hasič zkolaboval

ilustrační snímek

V Prachaticích zasáhl dnes večer požár truhlárnu a sklad se dřevem, hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Při hašení zkolaboval jeden hasič...

26. června 2026  21:38,  aktualizováno  21:38

Jihočeští záchranáři v červnu zasahovali u čtyř případů, kdy had uštknul člověka

ilustrační snímek

Jihočeští záchranáři v červnu zasahovali u čtyř případů, kdy had uštknul člověka. Třikrát z toho šlo o děti. Ani v jednom případě nebyl stav pacientů závažný....

26. června 2026  20:49,  aktualizováno  20:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nehoda tří aut uzavřela D1 ve směru na Brno, provoz byl obnoven

Policisté uzavřeli dálnici D1 na 84 km ve směru na Brno

Nehoda tří osobních aut, při níž se zranili dva lidé, uzavřela v pátek po 20. hodině dálnici D1 ve směru na Brno. Na místě zasahovali všechny složky integrovaného záchranného systému. Kolem 21:30 byl...

26. června 2026  20:52,  aktualizováno  21:31

Na jižní Moravě dnes padaly teplotní rekordy, nejvyšší byl 36,9 stupně Celsia

ilustrační snímek

Na jižní Moravě dnes naměřily shodnou nejvyšší teplotu meteorologické stanice v Brně-Žabovřeskách a v Lednici, a to 36,9 stupně. V obou případech to znamenalo...

26. června 2026  19:45,  aktualizováno  19:45

Na Vysočině má nové teplotní rekordy šest stanic, v Třebíči bylo 36,2 stupně

ilustrační snímek

Na Vysočině zaznamenalo nové rekordní teploty pro dnešek šest stanic na Třebíčsku a Žďársku. Na většině byly překonané dosavadní nejvyšší teploty z roku 2025....

26. června 2026  18:59

O výuce dětí z Malšovy Lhoty v Hradci Králové by mohlo být jasno koncem července

ilustrační snímek

Rozhodnutí o pokračování dojíždění či návratu dětí do opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové radnice posunula o měsíc zhruba na...

26. června 2026  18:56,  aktualizováno  18:56

V rybníce v Dobřejovicích u Prahy dnes utonula žena

ilustrační snímek

V Dobřejovicích u Prahy v rybníku Skalník dnes odpoledne utonula žena. Okolnostmi utonutí se budou zabývat kriminalisté, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela...

26. června 2026  18:41,  aktualizováno  18:41

Teplotní rekord byl na severu Čech překonán v Ústí, nejtepleji bylo v Doksanech

ilustrační snímek

Teplotní rekord pro dnešní den byl na severu Čech překonán jen na jedné z 25 stanic, které měří déle než 30 let. Nové maximum má Ústí nad Labem - Kočkov, kde...

26. června 2026  18:39,  aktualizováno  18:39

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

V Rýmařově na Bruntálsku dnes padl jednašedesátiletý teplotní rekord

ilustrační snímek

V Rýmařově na Bruntálsku padl jednašedesátiletý teplotní rekord. Tamní stanice dnes naměřila 31,4 stupně Celsia, v roce 1965 tam bylo 30,2 stupně. ČTK to řekl...

26. června 2026  18:05,  aktualizováno  18:05

V Olomouckém kraji bylo dnes až 36 stupňů, na Lysé bylo přes 25 stupňů

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji dnes nejvyšší teplota dosáhla 36 stupňů, meteorologové ji naměřili ve Šternberku na Olomoucku. Teplo bylo i na horách, na Lysé v Beskydech...

26. června 2026  17:58,  aktualizováno  17:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.