Securitas uvádí mobilní kamerovou věž s AI. Ušetří až 90% nákladů na ostrahu

Společnost Securitas ČR představuje novou verzi své mobilní kamerové věže, modernizované řešení vzdáleného videodohledu dříve známé také jako mobilní RVS. Produkt reaguje na rostoucí poptávku firem po flexibilním, rychle nasaditelném a cenově dostupném zabezpečení míst, kde klasická fyzická ostraha není efektivní, je příliš nákladná nebo nedokáže pokrýt celý prostor najednou.
Mobilní kamerová věž je určena především pro staveniště, odstavné plochy, průmyslové areály, pole, sklady materiálu nebo krátkodobé akce. Securitas ji na místo přiveze, nainstaluje, napojí na dohledové centrum, po celou dobu provozu zajišťuje monitoring i technickou podporu a po ukončení pronájmu ji opět odveze. Klient tak nemusí investovat do vlastního kamerového systému, řešit instalaci, údržbu ani zajištění obsluhy.
„Mobilní kamerová věž je odpovědí na situace, kdy zákazník potřebuje chránit majetek okamžitě, spolehlivě a bez velkých vstupních investic. Díky aktuální zvýhodněné ceně jde navíc o mimořádně dostupné řešení, které dokáže nahradit nebo doplnit fyzickou ostrahu tam, kde je důležitý nepřetržitý dohled, rychlá reakce a jasná kontrola nákladů,“ říká Martina Němcová, obchodní ředitelka SECURITAS ČR.
AI detekce, kamera Axis a dohled 24/7
Nová mobilní kamerová věž je skříň s teleskopickým stožárem a pokročilou multisenzorovou kamerou Axis, která umožňuje pokrýt rozsáhlý prostor z jednoho místa. Jediná kamera se 4 přizpůsobitelnými snímači nabízí 360° dohled v perimetru s průměrem až 50 m, kvalitní obraz ve dne i v noci díky IR přísvitu a podporu analytických nástrojů založených na umělé inteligenci. Díky tomu systém automaticky rozpoznává podezřelé situace, detekuje narušitele a minimalizuje počet falešných poplachů.
Na rozdíl od běžných mobilních kamerových řešení není věž odkázána pouze na pasivní záznam. V případě narušení prostoru je poplach vyhodnocen operátorem dohledového centra Securitas Operation Center, které funguje nepřetržitě 24/7. Operátor může narušitele okamžitě oslovit prostřednictvím reproduktoru, upozornit jej, že je sledován, a vyzvat ho k opuštění prostoru. Pokud situace pokračuje, je připravena zásahová jednotka a v případě potřeby může být přivolána Policie ČR nebo další složky IZS. Právě přímé oslovení narušitele reproduktorem přináší podle zkušeností Securitas více než 99% jistotu, že prostor opustí ještě před vznikem škody.
Spolehlivá služba „od A do Z“ a bez výpadků
Důležitou výhodou nové mobilní kamerové věže je spolehlivé napájení i v lokalitách, kde není k dispozici standardní elektrická přípojka. Věž lze napájet z elektrické sítě, případně využít zcela autonomní verzi se solárními panely a methanolovým generátorem. Securitas zajišťuje také doplňování methanolu po dobu pronájmu, takže zákazník nemusí řešit provozní servis ani riziko výpadků energie.
Tím se mobilní kamerová věž Securitas odlišuje od jiných řešení, u nichž může být slabým místem právě napájení (například kvůli slabému příkonu solárních panelů v tmavých dnech), technická údržba nebo nedostatečné vyhodnocování poplachů. Securitas staví službu jako kompletní zabezpečení „od A do Z“: doprava, instalace, zprovoznění, internetové připojení v případě potřeby, monitoring SOC, připravenost zásahové jednotky, technická podpora, zpráva po incidentu i možnost klientského náhledu v aplikaci MySecuritas nebo webovém rozhraní.
Objednání na e-shopu a úspora proti fyzické ostraze
Pronájem mobilní kamerové věže lze jednoduše objednat na e-shopu Securitas Store, kde je nyní služba dostupná s výhodnějšími cenami – například pronájem na 3 měsíce tak vyjde na 11.799 Kč měsíčně bez DPH. Díky fixním nákladům na službu, nepřetržitému provozu a nižším nárokům na lidskou sílu může toto řešení podle Securitas přinést úsporu až 90 % oproti fyzické ostraze, navíc jde o řešení spolehlivější – kamerová věž sleduje celý určený prostor současně, zatímco pracovník ostrahy může být v danou chvíli jen na jednom místě.
Mobilní kamerovou věž Securitas lze objednat na dobu několika týdnů i měsíců, přičemž konkrétní délku pronájmu a konfiguraci služby je možné přizpůsobit potřebám daného místa. Hodí se tak i pro dočasné projekty, sezónní potřeby, stavební etapy nebo ochranu materiálu v době, kdy se místo střežení průběžně mění.
Zdroj: Securitas ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.