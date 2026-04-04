Sedlčanští ochotníci oslaví zápis na seznam UNESCO i 185 let své historie

Rok 2026 se pro sedlčanské ochotníky nese ve znamení velkých jubileí. Spolek si připomíná úctyhodných 185 let od prvního ochotnického představení v Sedlčanech a zároveň uplyne přesně 50 let od premiéry stejnojmenného filmu. Původně plánovaný titul Holky z porcelánu proto ustoupil tomuto „srdečnímu“ projektu, který kdysi na krajské přehlídce Wintrův Rakovník odstartoval novodobou éru zájezdových představení souboru.
Zdroj: Spolek divadelních ochotníků Sedlčany
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT