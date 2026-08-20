Sedm procent na další nákup. BILLA odmění členy BILLA klubu za nákup nad 700 Kč

Za nákup nad 700 Kč získají členové BILLA klubu k účtence kupon na 7% slevu na další nákup. Stačí při placení načíst kartu BILLA klubu. Po splnění podmínky minimální útraty se kupon automaticky vytiskne k účtence a zákazníci ho mohou uplatnit při dalším nákupu. Kupon lze během kampaně získat opakovaně.
"Konec letních prázdnin tradičně přináší delší nákupní seznamy. Vedle běžných potravin zákazníci v tomto období pořizují také sešity, psací potřeby, svačinové boxy, lahve na pití nebo další vybavení spojené se začátkem školního roku. Nákupy tak často přesáhnou běžnou útratu, a právě tehdy mohou zákazníci díky naší nabídce získat 7% slevu na další nákup a proměnit vyšší jednorázový nákup v okamžitou úsporu při tom příštím,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace & Public Affairs společnosti BILLA Česká republika.
Kupon na 7% slevu získají zákazníci k nákupu uskutečněnému od 19. srpna do 8. září 2026. Uplatnit ho mohou při dalším nákupu až do 15. září 2026. Slevový kupon je možné využít u pokladen včetně těch samoobslužných. Slevu nelze kombinovat s vybranými dalšími slevami a výhodami BILLA klubu. Kompletní pravidla kampaně jsou k dispozici na webových stránkách www.billa.cz.
Zdroj: BILLA ČR