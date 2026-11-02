Sedmý globální summit firem Huawei: setkání s nejlepšími instalačními firmami, budování nového energetického ekosystému

Ve dnech 21. až 23. října 2026 se na 7. globálním summitu firem společnosti Huawei sešlo více než 1000 partnerů a firem z 54 zemí a regionů, aby diskutovali o strategiích, nových produktech a řešeních, trendech v odvětví a obchodních modelech a prozkoumali budoucí ekosystém zelené energie.
Na summitu společnost Huawei Digital Power představila svou komplexní strategii pro instalační firmy a poprvé předvedla průlomový nový produkt, čímž posílila svůj závazek k nízkouhlíkové výrobě energie, elektrifikaci mobility a všestranné inteligenci. Podporuje obnovitelné zdroje energie pomocí technologií pro tvorbu energetických sítí a umělé inteligence, zajišťuje bezpečnější mobilitu prostřednictvím úplné elektrifikace a maximalizuje výnos na jeden watt.
Společnost, která již podpořila více než 4,3 milionu majitelů domů po celém světě, zjednodušuje proces instalace – od rychlejších instalací až po spolehlivou podporu prostřednictvím strategických služeb, které řeší technické složitosti. Středobodem akce bylo uvedení prvního systému typu „vše v jednom" v odvětví, založeného výhradně na SiC, LUTERRA™ S2. Je navržen pro maximální účinnost a snadné použití a nabízí kompletní bezdrátovou komunikaci, jedinou položku SKU (skladové jednotky) pro snížení logistických a skladovacích nákladů, instalaci za méně než 10 minut, o 10 % větší využitelnou kapacitu a o 43 % vyšší celkovou energetickou výtěžnost za celou dobu životnosti. Od rychlejších instalací po spolehlivou podporu a nové příležitosti v oblasti služeb – Huawei se postará o složité otázky, aby instalační firmy mohly lépe sloužit zákazníkům a budovat podnikání, které vydrží.
Jako vrchol summitu uspořádala společnost Huawei FusionSolar svůj první globální instalační závod, kterého se zúčastnilo 48 týmů z 36 zemí. Soutěžící si na vlastní kůži vyzkoušeli bezkonkurenční účinnost systému LUTERRA S2; španělský vítězný tým dokončil závod za působivých 2 minuty a 32 sekund a široce chválil jeho revoluční rychlost instalace.
Šest zástupců globálních instalačních firem na summitu představilo poutavé příběhy o úspěchu:
Francouzská instalační firma zdůraznila přechod od tradičního prodeje k modelu předplatitelské platformy propojující majitele domů, instalační firmy, banky a provozovatele rozvodných sítí.Tři thajští zástupci diskutovali o integraci fotovoltaiky, systémů ESS (pro ukládání energie), nabíječek a zeleného financování s cílem přejít od jednotlivých produktů k ekosystémům chytrých domácností.Mexická instalační firma předvedla osvědčené postupy při překonávání výzev v oblasti průmyslové energetiky prostřednictvím dodržování předpisů a spolupráce.Brazilská instalační firma prokázala absolutní spolehlivost tím, že ve své vlastní továrně nainstalovala první systém Huawei BESS v regionu ještě předtím, než zahájila prodej zákazníkům.
Tento summit je více než jen oborovou akcí – slouží jako strategické setkání globálních partnerských firem, které se zde sjednotí na společných vizích a společně utvářejí plán udržitelného rozvoje. Do budoucna bude společnost Huawei i nadále spolupracovat s instalačními firmami – poháněna technologickými inovacemi a společným budováním ekosystému – s cílem posunout globální zelenou transformaci vpřed.
Systém LUTERRA S2 bude brzy uveden na trh v Evropě v listopadu a v asijsko-pacifickém regionu v prosinci. Sledujte další informace.
Kontakt: chenhao444@huawei-partners.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59895.