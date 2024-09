Šedý vs. zelený zákal. Klíčové rozdíly, které je důležité znát

Šedý zákal (katarakta)

Šedý zákal, odborně zvaný katarakta, je oční onemocnění, při kterém dochází k zakalení oční čočky. Normální čočka je čirá a umožňuje světlu procházet do oka, což nám umožňuje jasně vidět. Při šedém zákalu se však čočka stává mléčnou, což způsobuje zhoršení zraku a člověk má pocit, jako by viděl přes mlhu. Příznakem je zamlžené, zhoršené a zkreslené vidění na blízko i do dálky a také citlivost na světlo.

Šedý zákal je většinou spojen s věkem a je přirozeným procesem stárnutí oka. Existují však i jiné příčiny, jako například úraz oka, jiné onemocnění, nezdravý životní styl či užívání některých léků.

„Šedý zákal lze odstranit pouze chirurgicky odstraněním zakalené lidské čočky a jejím nahrazením umělou nitrooční čočkou. Žádná další léčba neexistuje, pouze operace, a pokud by pacient operaci nepodstoupil, postupně oslepne,“ vysvětluje MUDr. Andrea Janeková, FEBO, a dodává: „Operace šedého zákalu se v současné době provádí ambulantně a je jedním z nejčastějších a nejbezpečnějších chirurgických zákroků.“

Zelený zákal (glaukom)

Zelený zákal, odborně nazývaný glaukom, je onemocnění, při kterém dochází k postupné degeneraci a odumírání zrakového nervu. Toto onemocnění je zákeřné v tom, že v raném stadiu obvykle nemá žádné zjevné příznaky, ale postupně může vést až k úplné ztrátě zraku. Nejdříve dochází k malým výpadkům v zorném poli, které pacient ani nemusí pozorovat. Později jsou ztráty vidění rozsáhlejší. Pacient přichází o periferní vidění a při neléčeném glaukomu vidí pacient nakonec tunelově, jako by se díval skrze tenkou trubičku.

Největším a nejčastějším rizikovým faktorem pro vznik glaukomu je vysoký nitrooční tlak. Mezi další rizikové faktory patří věk nad 40 let – s tím, že nejčastěji se glaukom vyskytuje u osob starších 65 let –, dále genetická dispozice (dědičnost) a jiná onemocnění, jako jsou cukrovka, migrény či stres.

„Glaukom bohužel nelze zcela vyléčit. Jednou vzniklé poškození zrakového nervu a změny zorného pole nelze obnovit, díky vhodně zvolené léčbě je ale možné zpomalit zhoršování stavu a zachovat zrakové funkce. Léčba glaukomu spočívá především ve snížení nitroočního tlaku. Kromě nastavení konzervativní terapie pomocí očních kapek existuje i laserová a chirurgická léčba glaukomu. Cílem této léčby je usnadnění odtoku nitrooční tekutiny a tím snížení nitroočního tlaku,“ vysvětluje paní doktorka Janeková.

Šedý zákal Zelený zákal Příčina Věk, úraz, celkové onemocnění Poškození zrakového nervu Rizikové faktory Věk, ev. úraz či onemocnění Vysoký nitrooční tlak, genetika Příznaky (vliv na zrak) Zamlžení vidění Ztráta periferního vidění Léčba Operace výměnou čočky Oční kapky, laser, operace Prognóza Lze zcela vyléčit operací Nelze vyléčit, ale lze zastavit a kontrolovat

Zdroj: Oční centrum Praha

Prevence je zásadní

Zatímco šedý zákal je stav, který způsobuje zakalení čočky a obvykle vede k zamlženému a rozmazanému vidění, zelený zákal poškozuje zrakový nerv a postupně omezuje periferní vidění. Klíčem k úspěšné léčbě je u obou onemocnění pravidelné vyšetření zraku, zejména u starších lidí. Díky moderní medicíně je možné šedý zákal účinně operovat, zatímco zelený zákal lze alespoň včas zachytit a léčit tak, aby se zabránilo nevratné ztrátě zraku.

MUDr. Andrea JANEKOVÁ, FEBO, FEBOS-CR

Vedoucí lékař centra kataraktové, refrakční a vitreoretinální chirurgie

Zástupce primáře

MUDr. Andrea Janeková, FEBO, FEBOS-CR, vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2012 absolvovala několikaměsíční stáž na Očním oddělení Univerzitní nemocnice Arnau, Llerida, ve Španělsku (University Hospital Arnau de Vilanova). Absolvovala odborné kurzy v Chicagu (AAO Chicago 2016), ve Vídni, Lisabonu a Barceloně. V květnu 2019 v Paříži úspěšně složila mezinárodní evropskou zkoušku z oftalmologie a obdržela titul FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology), v roce 2024 po úspěšném složení evropské specializační zkoušky obdržela prestižní titul FEBOS-CR (Fellow of the European Board of Ophthalmology - Specialist Diploma in Cataract and Refractive Surgery).

Ročně provede přes 2000 nitroočních operací. Specializuje se na chirurgii šedého zákalu, refrakční chirurgii a chirurgii sítnice a sklivce. Věnuje se rovněž minimálně invazivní chirurgii glaukomu (tzv. MIGS).

Zdroj: Oční centrum Praha