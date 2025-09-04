Seegene a Springer Nature nabízejí přihlášky na granty Nature Awards MDx Impact na roky 2025–2026

- Vybraní výzkumníci obdrží až 600.000 USD na financování výzkumu a přístup k syndromickým testům PCR (polymerázové řetězové reakce), přístrojům a softwaru společnosti Seegene.
- Cílem programu je podpořit iniciativu společnosti Seegene v oblasti sdílení technologií a rozšířit přístup k molekulární diagnostice.
Společnost Seegene Inc., vedoucí světový podnik v oblasti molekulární diagnostiky, dnes oznámila zahájení programu granty Nature Awards MDx Impact 2025–2026 ve spolupráci se společností Springer Nature, důvěryhodným poskytovatelem služeb pro globální vědeckou komunitu a vydavatelem prestižního vědeckého časopisu Nature. Letošní program se zaměří na rezistenci vůči antibiotikům u infekcí močových cest (UTI-DR), což je jedna z nejnaléhavějších výzev v oblasti veřejného zdraví na celém světě.
Program, který je nyní ve svém třetím cyklu od roku 2023, vyzývá výzkumné pracovníky z celého světa, aby předložili nápady na vývoj produktů a projekty klinického výzkumu. Na základě neuspokojených klinických potřeb mohou uchazeči navrhnout až 18 rezistentních genů spojených s infekcemi močových cest jako cíle testů. Koneční vítězové obdrží až 600.000 USD na financování výzkumu a přístup k syndromickým PCR testům, spotřebnímu materiálu, přístrojům a softwaru společnosti Seegene na podporu vývoje inovativní diagnostiky.
„Jako jedno z předních světových vědeckých nakladatelství se Springer Nature zavázalo budovat platformy, které propojují vědce a podporují inovativní výzkum," řekl Richard Hughes, viceprezident pro vydavatelství, Nature a služby související s obsahem, Springer Nature. „Díky tomuto programu chceme pomoci výzkumným pracovníkům vyvinout diagnostická řešení, která mohou změnit zdravotní péči po celém světě."
„Úlohou společnosti Seegene je poskytovat vědcům a výzkumným pracovníkům nástroje a technologie, které mohou proměnit inovativní nápady v reálná řešení," uvedl Dr. Jik Young Park, viceprezident a vedoucí divize výzkumu a vývoje společnosti Seegene. „V úzké spolupráci se společností Springer Nature podporujeme globální výzkumné úsilí tím, že vědcům poskytujeme finanční prostředky a přístup k našim syndromickým PCR technologiím. Prostřednictvím těchto snah se snažíme urychlit vývoj molekulární diagnostiky, která nás přiblíží naší vizi vytvoření „světa bez všech nemocí".
Granty Nature Awards MDx Impact jsou určeny k doplnění stávajících globálních iniciativ v oblasti diagnostiky a poskytují výzkumným pracovníkům zdroje k urychlení praktických řešení. V cyklu 2024–2025 byly podporovány projekty zaměřené na rychlou detekci ViruResist Klebsiella pneumoniae a multiplexní PCR testy pro detekci virů u imunokompromitovaných pacientů.
O společnosti Seegene
Seegene Inc. je vedoucím světovým podnikem v oblasti molekulární diagnostiky s více než 20 lety zkušeností v oblasti výzkumu a vývoje, výroby a komercializace syndromických technologií PCR v reálném čase. Během pandemie COVID-19 dodala společnost Seegene přes 340 milionů testů do více než 100 zemí, což podtrhuje její globální dosah.
Patentovaná syndromická kvantitativní PCR technologie společnosti Seegene umožňuje simultánní detekci až 14 patogenů, které způsobují podobné symptomy, v jedné zkumavce. Díky testování pomocí panelu s více zkumavkami lze pokrytí rozšířit na desítky klinicky významných patogenů. Tato technologie poskytuje informace o stavu koinfekce i kvantitativní údaje, což představuje jedinečnou výhodu při léčbě komplexních infekcí.
Na základě své iniciativy pro sdílení technologií kombinuje společnost Seegene svou syndromickou kvantitativní PCR technologii s Digitálním vývojovým systémem od Seegene (SGDDS) za účelem společného vývoje diagnostických produktů přizpůsobených místním podmínkám s předními institucemi a odborníky po celém světě. Podporou globální spolupráce společnost prosazuje svou vizi vytvoření „světa bez všech nemocí".
O Nature Portfolio
Nature Portfolio nabízí vysoce kvalitní produkty a služby v oblasti biologických, fyzikálních, chemických a aplikovaných věd, které jsou určeny pro vědeckou komunitu.
Nature (založeno v roce 1869) je přední mezinárodní týdeník vědeckého zaměření. Nature Portfolio také vydává časopisy Nature Research a Nature Reviews, přední multidisciplinární časopis s otevřeným přístupem Nature Communications a další časopisy s otevřeným přístupem, včetně Scientific Reports. Tyto časopisy společně publikují některé z nejvýznamnějších vědeckých objevů na světě.
Online portál nature.com poskytuje více než devíti milionům unikátních návštěvníků měsíčně obsah Nature Portfolio, včetně novinek a komentářů z Nature, a přední pracovní burzu pro vědce Nature Careers. Nature Portfolio také nabízí řadu služeb pro výzkumné pracovníky, včetně online a osobních školení a odborných jazykových a redakčních služeb. Další informace naleznete na nature.com a sledujte @Nature. Nature Portfolio je součástí Springer Nature.
