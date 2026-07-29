Seegene navrhuje komplexní testování infekcí reprodukčního traktu v rámci Klinické studie globální milion (GMCS)

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  • Analýza STAgora™ přibližně 60.000 výsledků testů shromážděných během 42 měsíců ukázala, že patogeny pohlavně přenosných infekcí (STI) byly detekovány u 82 % HPV-pozitivních případů
  • Zjištění podporují potenciální hodnotu komplexního přístupu k testování, který poskytuje informace jak o HPV, tak o patogenech pohlavně přenosných infekcí
  • Společnost Seegene ověří klinickou užitečnost komplexního testování HPV a STI prostřednictvím Klinické studie globální milion a vytvoří vědecké podklady pro nové globální standardy testování pomocí PCR (polymerázové řetězové reakce)

Soul (Jižní Korea) 29. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Seegene Inc., globální firma zabývající se molekulární diagnostikou, oznámila komplexní syndromický přístup k testování infekcí reprodukčního traktu (RTI) založený na PCR, který umožňuje současnou detekci pohlavně přenosných infekcí (STI) a lidského papilomaviru (HPV).

Toto oznámení navazuje na zahájení Klinické studie globální milion (GMCS) společností Seegene 8. července. Cílem této iniciativy je získat vědecké podklady pro nový globální standard testování metodou PCR prostřednictvím shromažďování reálných klinických dat ze zdravotnických zařízení na celém světě a vyhodnocení klinické užitečnosti diagnostických testovacích strategií zaměřených na konkrétní onemocnění.

HPV je obecně uznáván jako hlavní příčina rakoviny děložního čípku a některé vysoce rizikové genotypy, zejména HPV-16 a HPV-18, jsou úzce spojeny s průběhem onemocnění. Vzhledem k tomu, že strategie screeningu a následné péče se mohou lišit v závislosti na zjištěném genotypu HPV, poskytuje identifikace nejen přítomnosti HPV, ale i jeho genotypu důležité klinické informace pro léčbu pacientek.

Pohlavně přenosné infekce (STI) jsou způsobeny celou řadou patogenů. Jsou to například Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae. Mohou se projevovat širokou škálou příznaků, včetně abnormálního výtoku, dysurie (bolestivého močení), bolesti nebo svědění v genitální oblasti, dyspareunie (bolesti při pohlavním styku), bolesti v podbřišku, genitálních vředů, puchýřků nebo bradavic a neplodnosti. Vzhledem k tomu, že různé patogeny často způsobují podobné klinické příznaky, může být identifikace původce onemocnění pouze na základě příznaků obtížná. Kromě toho jsou běžné bezpříznakové infekce, které mohou přispívat k nerozpoznanému přenosu.

Nedávné studie naznačují, že pohlavně přenosné infekce (STI) a vaginální dysbióza (nerovnováha mikroorganismů) mohou souviset se změnami v lokálním zánětlivém, imunitním a mikrobiálním prostředí děložního čípku, což může potenciálně ovlivnit nákazu HPV, perzistenci viru nebo jeho eliminaci. Tento rostoucí soubor důkazů podtrhuje význam interpretace nálezů týkajících se HPV a STI v širším klinickém kontextu – včetně věku pacientky, příznaků, sexuální anamnézy a rizika expozice, plánu těhotenství, anamnézy předchozích infekcí a konkrétního detekovaného mikroorganismu. Tyto poznatky společně poskytují vědecké opodstatnění pro další hodnocení komplexního přístupu k testování na HPV a pohlavně přenosné infekce, který posuzuje riziko HPV společně se souběžnými pohlavně přenosnými infekcemi a infekcemi reprodukčního traktu.

Pomocí STAgora™, platformy od Seegene pro analýzu dat z testů v reálném čase a statistické vyhodnocení, společnost interně analyzovala přibližně 60 000 výsledků souběžného testování na HPV a pohlavně přenosné infekce získaných během 42 měsíců. Analýza ukázala, že patogeny pohlavně přenosných infekcí byly detekovány v 82 % případů s pozitivním nálezem HPV, zatímco HPV byl detekován v 46 % případů s pozitivním nálezem pohlavně přenosných infekcí. Kromě toho byla souběžná detekce HPV a patogenů pohlavně přenosných infekcí pozorována v 71 % pozitivních případů identifikovaných prostřednictvím komplexního testování na HPV a pohlavně přenosné infekce.

Tyto výsledky dokládají potenciální využití souběžného testování pohlavně přenosných infekcí (STI) spolu se screeningem HPV. Mezi slibné oblasti využití může patřit identifikace asymptomatických pohlavně přenosných infekcí, posuzování koinfekcí u osob s pozitivním nálezem HPV a podpora hodnocení reprodukčního zdraví při plánování těhotenství nebo při posuzování neplodnosti.

Prostřednictvím GMCS hodlá společnost Seegene i nadále shromažďovat klinické důkazy o komplexním testování HPV a STI a pomocí systému STAgora™ statisticky vyhodnocovat jeho klinickou užitečnost a použitelnost.

Společnost rovněž představí význam a budoucí směřování svého komplexního přístupu k testování pomocí PCR na konferenci Asociace pro diagnostiku a laboratorní medicínu (ADLM 2026), která se bude konat ve dnech 28. až 30. července v Anaheimu v Kalifornii.

Slovníček a odkazy

RTI (infekce reprodukčního traktu) 
Kategorie onemocnění zahrnující infekce reprodukčního traktu, včetně infekcí souvisejících s HPV a pohlavně přenosných infekcí (STI).

Cílové analyty testů na STI 
Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), Mycoplasma genitalium (MG), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma hominis (MH), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), virus herpes simplex typu 1 (HSV-1), virus herpes simplex typu 2 (HSV-2), Treponema pallidum (TP), Gardnerella vaginalis (GV) a Candida albicans (CA).

Vybrané odkazy

  • Brusselaers N, et al. Am J Obstet Gynecol. 2019.
  • Koster BD, et al. Nature Communications. 2022.
  • Chen X, et al. Nature Communications. 2025.

O společnosti Seegene 
Seegene je globální společnost zabývající se molekulární diagnostikou s více než 25 lety zkušeností v oblasti výzkumu, vývoje a výroby technologií syndromické real-time PCR. Společnost je široce uznávaná díky své vlastní technologii multiplexní PCR, která umožňuje současnou detekci více patogenů v rámci jediného testu.

Klíčovou vlastností syndromické technologie real-time PCR od Seegene je schopnost detekovat až 14 patogenů, které způsobují podobné příznaky, v jedné zkumavce a zároveň poskytovat kvantitativní informace podporující efektivnější klinické rozhodování.

Technologické schopnosti Seegene se projevily během pandemie COVID-19, kdy společnost dodala více než 340 milionů testů na COVID-19 do více než 100 zemí na celém světě.

Na základě svých odborných znalostí v oblasti molekulární diagnostiky Seegene rozšiřuje své působení nad rámec diagnostiky založené na testech a vyvíjí integrovaný diagnostický ekosystém. Společnost prosazuje nové technologie, včetně STAgora™, platformy pro analýzu diagnostických dat v reálném čase, a CURECA™, plně automatizovaného systému PCR navrženého k zefektivnění celého pracovního postupu molekulárního testování.

Prostřednictvím své iniciativy pro sdílení technologií a globálních partnerství si Seegene klade za cíl rozšířit přístup k technologiím molekulární diagnostiky a posílit globální připravenost na infekční onemocnění.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2960320/PNG__2022_Seegene_logo_rgb_1135x227_Logo.jpg 

Zdroj: Seegene

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