Seegene představuje CURECA™ a STAgora™ na ADLM 2025, činí další krok kupředu v diagnostice

Soul (Jižní Korea) 8. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - • Dr. Jong-Yoon Chun, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Seegene, zdůrazňuje pokrok směrem k plně automatizovanému a datově podloženému molekulárnímu testování

• Představení CURECA™, prvního plně bezobslužného, automatizovaného systému PCR, a STAgora™, globální platformy pro analýzu dat v reálném čase

• Technologie navržené pro rozšiřování automatizace, prohlubování poznatků z datové analýzy a podporu dlouhodobé vize společnosti o světě bez nemocí

Společnost Seegene Inc., světový lídr v molekulární diagnostice, představila na konferenci ADLM 2025 v Chicagu (ve dnech 29.–31. července) dvě nové technologie, které mají posunout laboratorní automatizaci a monitorování infekčních onemocnění založené na datech na vyšší úroveň. Firma uvedla CURECA™, první plně automatizovaný PCR systém bez potřeby obsluhy na světě, a STAgora™, platformu pro analýzu dat v reálném čase, která má pomoci s dřívější detekcí a přesnou péčí.

Předseda představenstva vyzdvihuje další krok v molekulární diagnostice

„S technologiemi CURECA™ a STAgora™ činíme významný krok k budoucnosti diagnostiky," uvedl Dr. Jong-Yoon Chun, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Seegene, na tiskové konferenci s americkými i mezinárodními médii 30. července. „Naším cílem je umožnit laboratořím po celém světě automatizovat složité testovací postupy a efektivněji využívat diagnostická data, což přispěje k celosvětovému úsilí o svět bez nemocí," dodal.

V současnosti je většina molekulárních testovacích systémů automatizovaná pouze částečně a stále vyžaduje kvalifikovaný personál i pro rutinní manuální kroky a fixní pracovní postupy, což omezuje efektivitu a škálovatelnost.

CURECA™ posouvá hranice automatizace a mění podobu globální diagnostiky

CURECA™ představuje první systém v oblasti diagnostiky navržený tak, aby plně automatizoval každý krok PCR testování, včetně tradičně manuální fáze předběžné přípravy. Společnost Seegene uvádí, že pro dosažení skutečně plné automatizace v diagnostice vyžaduje tři klíčové aspekty: fungování bez potřeby vysoce kvalifikovaného personálu, nepřetržitý 24hodinový provoz a soustavný příjem vzorků. CURECA™ je navržena tak, aby všechny tyto podmínky splnila.

Specializovaný modul CURECA™ Prep zpracovává širokou škálu vzorků, jako jsou moč, krev, sputum a stolice, čímž řeší jeden z největších překážek automatizace. Díky tomuto modulu, který se stará o předběžnou přípravu různorodých vzorků, celý systém CURECA™ provede kompletní proces PCR – od naložení vzorku přes extrakci nukleových kyselin, amplifikaci až po analýzu výsledků – bez nutnosti manuálního zásahu. Systém je navržen pro nepřetržitý 24hodinový provoz s cílem minimalizovat lidské chyby, zlepšit efektivitu pracovních postupů a umožnit laboratořím využít kvalifikovaný personál na složitější úkoly.

Plná automatizace byla v diagnostice dlouhodobě výzvou kvůli různorodosti vzorků a závislosti na kvalifikovaném personálu při opakujících se přípravných úkonech. CURECA™ má pomoci laboratořím překonat tato omezení tím, že nabídne škálovatelný a flexibilní systém, který lze přizpůsobit různým velikostem laboratoří a pracovním postupům. Modul CURECA™ Prep by mohl být v budoucnu využit i v jiných oblastech testování, například v klinické chemii a imunodiagnostice, protože společnost Seegene pokračuje ve vývoji širších automatizačních řešení.

STAgora™ proměňuje diagnostická data v klinické informace v reálném čase

STAgora™ je nejnovější platforma společnosti Seegene, navržená pro sběr a analýzu dat z PCR testování v reálném čase, která poskytuje laboratořím širší kontext pro optimalizaci diagnostických postupů. Platforma disponuje více než 40 analytickými nástroji a nabízí funkce jako sledování vývoje infekcí, monitorování pozitivních výsledků na úrovni nemocnic a analýzu vzorců současných infekcí více patogeny. STAgora™ není pouhým úložištěm dat, ale integrovaným řešením, které laboratořím pomáhá získávat smysluplné a souhrnné poznatky z testovacích dat.

Individuální výsledky testů dnes často poskytují omezené informace bez širších srovnávacích rámců. STAgora™ je navržena tak, aby nemocnicím umožnila vytvářet vlastní statistické soubory dat a porovnávat agregovaná data mezi institucemi, což usnadňuje rychlejší identifikaci vzorců infekcí a přispívá k informovanějšímu rozhodování. Data sdílená prostřednictvím platformy jsou anonymizovaná a formátovaná podle požadavků jednotlivých institucí, což umožňuje bezpečnou výměnu informací v reálném čase na místní, národní i globální úrovni.

Pokrok na cestě ke světu bez nemocí

Dr. Chun znovu potvrdil dlouhodobou vizi společnosti Seegene o vybudování „světa bez nemocí", a zdůraznil, že uvedení technologií CURECA™ a STAgora™ doplňuje pět klíčových technologických pilířů firmy. Mezi ně patří vlastní PCR technologie firmy Seegene, SGDDS (Seegene Digitalized Development System) pro automatizovaný vývoj testů, globální iniciativa pro sdílení technologií a nyní také plně automatizované PCR testování a schopnost analýzy dat v reálném čase

Odborníci z oboru na konferenci ADLM 2025 projevili o nové technologie společnosti Seegene velký zájem. Jamel Giuma, prezident a generální ředitel miamské poradenské firmy JTG Consulting Group specializující se na IT pro laboratoře, uvedl: „V průběhu let jsem se účastnil mnoha konferencí ADLM a CURECA™ patří mezi jedno z nejinovativnějších řešení, která jsem zatím viděl. Věřím, že má potenciál zjednodušit pracovní postupy v laboratořích, snížit zátěž personálu a výrazně zvýšit celkovou provozní efektivitu."

„Díky technologiím CURECA™ a STAgora™ odstraňujeme dlouhodobé překážky v molekulární diagnostice," dodal Dr. Chun. „Stejně jako chytré telefony a elektromobily proměnily svá odvětví, věříme, že tyto technologie přetvoří možnosti diagnostického testování, pomohou laboratořím po celém světě dosáhnout skutečné automatizace, využít hodnotu diagnostických dat a nakonec přispět k vytvoření světa bez nemocí."

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Technologie CURECA™ a STAgora™, představené na konferenci ADLM 2025, jsou předkomerční vývojové produkty, které zatím nejsou komerčně dostupné a v současné době nejsou v žádné jurisdikci schválené pro použití v klinické diagnostice.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2744359/Photo_1__Seegene_showcased_fully_unattended_PCR_automation_system_CURECA.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2744360/Photo_2__An_attendee_listens_a_presentation_STAgora__Seegene_s_booth.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2744361/Photo_3__Dr_Jong_Yoon_Chun_Chairman_CEO_Seegene_presents_CURECA.jpg 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg 

KONTAKT: Hyeongjoo Park, hpark@hoffman.com

 

