Šéf Binance: Co snížení sazeb Fedu znamená pro kryptoměny?

Nižší sazby mají obecně podpořit ekonomiku tím, že zlevňují úvěry a uvolňují finanční podmínky. Trhy reagovaly smíšeně – akcie po oznámení kolísaly, dolar krátce posílil a výnosy dluhopisů zůstaly relativně stabilní. Investoři teď sledují, zda prosincové zasedání přinese další snížení.
Dopad je patrný i na digitální aktiva. Vysoké sazby byly v posledních dvou letech výhodné pro emitenty stablecoinů, kteří díky rezervám drženým v krátkodobých státních dluhopisech inkasovali vysoké výnosy. Nižší sazby jejich marže snižují, což může omezit možnosti financovat rozvoj ekosystému či pokrývat regulatorní náklady. Na druhé straně ale prostředí levnějších peněz podporuje větší chuť investorů riskovat.
„Snížení sazeb o 25 bazických bodů je jasným signálem, že Fed reaguje na ochlazující se ekonomiku, ale postupuje opatrně. Pro kryptoměny to znamená návrat důvěry a likvidity – když hotovost přestává být tak atraktivní, investoři častěji hledají inovace. Takové prostředí otevírá prostor nejen pro Bitcoin a Ethereum, ale i pro širší spektrum kvalitních projektů. Pokud dlouhodobé výnosy zůstanou stabilní, očekávám, že se pozornost investorů rozšíří i na další kryptoměny mimo hlavní lídry,“ vysvětluje Richard Teng, CEO Binance.
Historie podobné scénáře potvrzuje. Po sérii snížení sazeb v roce 2019 Bitcoin stabilně rostl z předchozích minim a po masivním uvolnění v roce 2020 následoval jeden z nejsilnějších býčích trhů kryptoměn v historii. Pokud se sazby budou dále snižovat a inflace zůstane pod kontrolou, lze očekávat, že z toho kryptoměnový trh bude dlouhodobě těžit.
Zdroj: Binance
