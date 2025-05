Šéf PBS: V leteckých proudových motorech jsme jednička

Společnost PBS Velká Bíteš slaví v letošním roce 75. výročí své existence. Toto výročí je pro firmu jak důležitým mementem, tak silným impulzem pro další práci. „Poděkování patří všem zaměstnancům PBS, protože opravdu, jak se říká, za vším hledej lidi. Nám se podařilo úspěšně navázat na to, co dokázaly vytvořit generace před námi,“ zdůraznil Milan Macholán.

Jako konkrétní příklad zmínil pomocné energetické jednotky, kterým se říká ve zkratce APU (umožňují dodávat pro palubní systémy letounu potřebné množství střídavého proudu, pozn. red.) „My jsme tuto jednotku začali dodávat pro letoun L-39 před více jak padesáti lety. Stále ji vylepšujeme, probíhá kontinuální vývoj. Vyvíjíme nové přístroje, nové výrobky – základem je turbína. Ve všech našich výrobcích je vždycky to srdce, a to je turbína, naše know-how.“

Speciálních přístrojů pro bezpilotní prostředky, letouny a vrtulníky vyrábí a dodává PBS Velká Bíteš celou řadu. „Hlavní výrobní program jsou letecké motory. Dovolím si říci, že jsme globální firmou, a to díky našemu obchodnímu úspěchu v motorech, APU, přesnému lití a kontinuálnímu technickému rozvoji,“ podtrhl ředitel.

Rozhovor s generálním ředitelem PBS Velká Bíteš si můžete pustit ZDE:

Firma musí samozřejmě reagovat nejenom na požadavky trhu, ale i na faktory, jakými je geopolitické dění. Mezi ně patří válka na Ukrajině nebo izraelsko-palestinský konflikt. „Násobíme naši produkci, to je zásadní dopad. Máme zakázky na dva tři roky dopředu.“

Mít dostatek pracovních sil, a tím i možnost držet krok, usnadňuje společnosti její podnikové učiliště. „Pomáhá velice, je to velká výhoda. Neustále potřebujeme nové lidi, dokážeme si vychovat učně, nové operátory. Další výhoda je, že je učíme tomu, aby po škole, po příchodu do práce, mohli okamžitě nastoupit do pracovního procesu a odvádět práci, kterou od nich potřebujeme. A pokud jsou učni šikovní, mohou si udělat maturitu nebo jít na vysokou školu. Pak se k nám vracejí nejen jako operátoři, ale můžou do technologie, do konstrukce, do vývoje,“ vypočetl Milan Macholán.

Zaměstnanců je nyní 700, loni jich přibylo sto. „Příští rok nás čeká další násobek výroby motorů v tisících kusech, takže nabíráme dál. Očekáváme zhruba dalších sto lidí.“

Klíčovými trhy jsou Evropská unie, na významu nabývají Indie či Spojené státy. V tamním novém závodě v Roswellu začala na konci dubna výroba proudových motorů, na starosti ji má sesterská fima PBS Aerospace (blíže k tomuto tématu ZDE). „Na našich proudových motorech je mimořádný poměr váhy a rozměru vůči tahu motoru. To je naše know-how, to, co dělá PBS pébéeskou. Snažíme se o co nejmenší výrobek s co největším výkonem, tahem a užitnými parametry. Dovolím si říct, že jsme v této kategorii nejlepší na světě,“ vyzdvihl ředitel.

Na veletrh IDET dorazila PBS Velká Bíteš téměř s úplnou produktovou rodinou proudových motorů. „Jde o základní výrobky z hlediska našeho růstu. Představujeme i pomocné energetické jednotky APU, v nich patří PBS mezi čtyři firmy na světě, které pro ně mají civilní certifikaci. Dvě jsou v Americe, dvě v Evropě. Letouny a vrtulníky české armády létají s našimi APU nebo turbo chladicími jednotkami. Věřím, že jednou bude mít naše armáda bezpilotní prostředky právě s motory z PBS,“ uzavřel generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán.