Segway Navimow nabízí sekačky až o 5500 Kč levněji - a k tomu bonusy navíc

  15:11
Praha 30. března 2026 (PROTEXT) - Segway Navimow spouští v České republice jarní akci, která kombinuje předprodej novinek s výhodnými nabídkami na vybrané robotické sekačky. Zákazníci mohou do 13. dubna využít zvýhodněné ceny, bezplatnou garáž k sekačce nebo dodatečný rok záruky.

Jen do 30. března je otevřen předprodej vybraných modelů z řady i2 LiDAR Pro a celé linie X4 — u některých včetně dalších výhod. Od 31. března do 13. dubna se nabídka rozšiřuje o další modely Navimow, od kompaktních sekaček pro menší zahrady až po pokročilá zařízení s technologií LiDAR, která zvládnou i členitější terén. Zvýhodnění u vybraných modelů dosahuje až 5500 Kč — například Navimow i206 AWD je s bezplatnou garáží k dispozici za 19.490 Kč místo původních 24.990 Kč.

Konkrétní podmínky se liší podle modelu a prodejce. Sekačky Navimow lze pořídit přímo na navimow.com i v široké síti prodejců po celé ČR.

Produkty dostupné v předprodeji (do 30. března 2026)

SérieModelKanál prodejeMaloobchodní doporučená cena (EUR)Maloobchodní doporučená cena (CZK)DostupnostPředprodej
i2i210 LiDAR ProDTC / velké obchodní řetězce1599 EUR39.990 CZKod 31.03.202636.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
i2i220 LiDAR ProDTC / velké obchodní řetězce1999 EUR49.990 CZKod 31.03.202646.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
X4X420GDTC / velké obchodní řetězce2499 EUR60.990 CZKod 31.03.2026+ dodatečný rok záruky (DTC)
X4X420Bautorizovaní dealeři2499 EUR60.990 CZKod 31.03.2026
X4X430Bautorizovaní dealeři2799 EUR68.490 CZKod 31.03.2026
X4X450GDTC / velké obchodní řetězce3199 EUR77.990 CZKod 31.03.2026+ dodatečný rok záruky (DTC)
X4X450Bautorizovaní dealeři3199 EUR77.990 CZKod 31.03.2026

 

Jarní akce (31. března – 13. dubna 2026)

SérieModelKanál prodejeMaloobchodní doporučená cena (EUR)Maloobchodní doporučená cena (CZK)DostupnostJarní nabídka
i1i105DTC / velké obchodní řetězce799 EUR19.990 CZKv prodeji15.890 CZK
i2i205 AWDautorizovaní dealeři899 EUR21.990 CZKv prodejibezplatná garáž pro robotickou sekačku
i2i206 AWDvelké obchodní řetězce999 EUR24.990 CZKv prodeji19.490 CZK (cca) + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
i2i208 AWDDTC / velké obchodní řetězce1099 EUR27.990 CZKv prodeji24.490 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
i2i210 AWDautorizovaní dealeři1299 EUR31.990 CZKv prodeji26.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
i2i210 LiDARvelké obchodní řetězce1199 EUR29.990 CZKv prodeji26.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
i2i215 LiDARDTC / velké obchodní řetězce1399 EUR34.990 CZKv prodejibezplatná garáž pro robotickou sekačku
i2i220 LiDARvelké obchodní řetězce1599 EUR39 990 CZKv prodejibezplatná garáž pro robotickou sekačku
i2i210 LiDAR ProDTC / velké obchodní řetězce1599 EUR39 990 CZKod 31.03.202636.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
i2i220 LiDAR ProDTC / velké obchodní řetězce1999 EUR49.990 CZK46.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku 
H2H206autorizovaní dealeři1599 EUR38.990 CZKv prodeji31.490 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
i2H210autorizovaní dealeři1799 EUR43.990 CZKv prodeji36.490 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
i2H215autorizovaní dealeři2099 EUR51.490 CZKv prodeji43.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
i2H230autorizovaní dealeři2499 EUR60.990 CZKv prodeji50.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
X3X315autorizovaní dealeři2299 EURceny budou sděleny pozdějiv prodejibezplatná garáž pro robotickou sekačku
X3X330autorizovaní dealeři2599 EURceny budou sděleny pozdějiv prodejibezplatná garáž pro robotickou sekačku
X3X350autorizovaní dealeři2999 EURceny budou sděleny pozdějiv prodejibezplatná garáž pro robotickou sekačku
X3X390DTC3999 EURceny budou sděleny pozdějiv prodejibezplatná garáž pro robotickou sekačku
X4X420Bautorizovaní dealeři2499 EUR60.990 CZKv prodejibezplatná garáž pro robotickou sekačku dostupná od konce dubna
X4X430Bautorizovaní dealeři2799 EUR68.490 CZKv prodejibezplatná garáž pro robotickou sekačku dostupná od konce dubna
X4X450Bautorizovaní dealeři3199 EUR77.990 CZKv prodejibezplatná garáž pro robotickou sekačku dostupná od konce dubna

O společnosti Segway Navimow

Segway je globální společnost působící v oblasti krátkodobé inteligentní mobility a servisních robotů. Integruje výzkum a vývoj, výrobu, prodej i servis a své aktivity provozuje po celém světě. Společnost byla založena v roce 1999 renomovaným vynálezcem Deanem Kamenem a dlouhodobě se zaměřuje na vývoj kvalitních, bezpečných a spolehlivých produktů.

Značku Navimow společnost Segway poprvé představila v roce 2021 jako vstup do segmentu zahradní a outdoorové techniky. Díky inovativnímu přístupu společnosti Segway a více než 20 letům zkušeností v oblasti robotiky vyvinul Navimow systém Exact Fusion Locating System (EFLS™), který umožňuje polohování s centimetrovou přesností, a své produkty nadále průběžně doplňuje o nové průlomové funkce. Dnes Navimow slouží domácnostem ve více než 40 zemích světa a má uživatelskou základnu čítající přibližně 400.000 uživatelů, mimo jiné v Německu, Francii, Dánsku, USA, Velké Británii či Austrálii.

 

Zdroj: Segway Navimow

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie navrhla obžalovat exposlance Wolfa za maření úředního rozhodnutí.

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

