Segway Navimow nabízí sekačky až o 5500 Kč levněji - a k tomu bonusy navíc

Jen do 30. března je otevřen předprodej vybraných modelů z řady i2 LiDAR Pro a celé linie X4 — u některých včetně dalších výhod. Od 31. března do 13. dubna se nabídka rozšiřuje o další modely Navimow, od kompaktních sekaček pro menší zahrady až po pokročilá zařízení s technologií LiDAR, která zvládnou i členitější terén. Zvýhodnění u vybraných modelů dosahuje až 5500 Kč — například Navimow i206 AWD je s bezplatnou garáží k dispozici za 19.490 Kč místo původních 24.990 Kč.
Konkrétní podmínky se liší podle modelu a prodejce. Sekačky Navimow lze pořídit přímo na navimow.com i v široké síti prodejců po celé ČR.
Produkty dostupné v předprodeji (do 30. března 2026)
|Série
|Model
|Kanál prodeje
|Maloobchodní doporučená cena (EUR)
|Maloobchodní doporučená cena (CZK)
|Dostupnost
|Předprodej
|i2
|i210 LiDAR Pro
|DTC / velké obchodní řetězce
|1599 EUR
|39.990 CZK
|od 31.03.2026
|36.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|i2
|i220 LiDAR Pro
|DTC / velké obchodní řetězce
|1999 EUR
|49.990 CZK
|od 31.03.2026
|46.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|X4
|X420G
|DTC / velké obchodní řetězce
|2499 EUR
|60.990 CZK
|od 31.03.2026
|+ dodatečný rok záruky (DTC)
|X4
|X420B
|autorizovaní dealeři
|2499 EUR
|60.990 CZK
|od 31.03.2026
|—
|X4
|X430B
|autorizovaní dealeři
|2799 EUR
|68.490 CZK
|od 31.03.2026
|—
|X4
|X450G
|DTC / velké obchodní řetězce
|3199 EUR
|77.990 CZK
|od 31.03.2026
|+ dodatečný rok záruky (DTC)
|X4
|X450B
|autorizovaní dealeři
|3199 EUR
|77.990 CZK
|od 31.03.2026
|—
Jarní akce (31. března – 13. dubna 2026)
|Série
|Model
|Kanál prodeje
|Maloobchodní doporučená cena (EUR)
|Maloobchodní doporučená cena (CZK)
|Dostupnost
|Jarní nabídka
|i1
|i105
|DTC / velké obchodní řetězce
|799 EUR
|19.990 CZK
|v prodeji
|15.890 CZK
|i2
|i205 AWD
|autorizovaní dealeři
|899 EUR
|21.990 CZK
|v prodeji
|bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|i2
|i206 AWD
|velké obchodní řetězce
|999 EUR
|24.990 CZK
|v prodeji
|19.490 CZK (cca) + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|i2
|i208 AWD
|DTC / velké obchodní řetězce
|1099 EUR
|27.990 CZK
|v prodeji
|24.490 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|i2
|i210 AWD
|autorizovaní dealeři
|1299 EUR
|31.990 CZK
|v prodeji
|26.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|i2
|i210 LiDAR
|velké obchodní řetězce
|1199 EUR
|29.990 CZK
|v prodeji
|26.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|i2
|i215 LiDAR
|DTC / velké obchodní řetězce
|1399 EUR
|34.990 CZK
|v prodeji
|bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|i2
|i220 LiDAR
|velké obchodní řetězce
|1599 EUR
|39 990 CZK
|v prodeji
|bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|i2
|i210 LiDAR Pro
|DTC / velké obchodní řetězce
|1599 EUR
|39 990 CZK
|od 31.03.2026
|36.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|i2
|i220 LiDAR Pro
|DTC / velké obchodní řetězce
|1999 EUR
|49.990 CZK
|46.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|H2
|H206
|autorizovaní dealeři
|1599 EUR
|38.990 CZK
|v prodeji
|31.490 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|i2
|H210
|autorizovaní dealeři
|1799 EUR
|43.990 CZK
|v prodeji
|36.490 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|i2
|H215
|autorizovaní dealeři
|2099 EUR
|51.490 CZK
|v prodeji
|43.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|i2
|H230
|autorizovaní dealeři
|2499 EUR
|60.990 CZK
|v prodeji
|50.990 CZK + bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|X3
|X315
|autorizovaní dealeři
|2299 EUR
|ceny budou sděleny později
|v prodeji
|bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|X3
|X330
|autorizovaní dealeři
|2599 EUR
|ceny budou sděleny později
|v prodeji
|bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|X3
|X350
|autorizovaní dealeři
|2999 EUR
|ceny budou sděleny později
|v prodeji
|bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|X3
|X390
|DTC
|3999 EUR
|ceny budou sděleny později
|v prodeji
|bezplatná garáž pro robotickou sekačku
|X4
|X420B
|autorizovaní dealeři
|2499 EUR
|60.990 CZK
|v prodeji
|bezplatná garáž pro robotickou sekačku dostupná od konce dubna
|X4
|X430B
|autorizovaní dealeři
|2799 EUR
|68.490 CZK
|v prodeji
|bezplatná garáž pro robotickou sekačku dostupná od konce dubna
|X4
|X450B
|autorizovaní dealeři
|3199 EUR
|77.990 CZK
|v prodeji
|bezplatná garáž pro robotickou sekačku dostupná od konce dubna
O společnosti Segway Navimow
Segway je globální společnost působící v oblasti krátkodobé inteligentní mobility a servisních robotů. Integruje výzkum a vývoj, výrobu, prodej i servis a své aktivity provozuje po celém světě. Společnost byla založena v roce 1999 renomovaným vynálezcem Deanem Kamenem a dlouhodobě se zaměřuje na vývoj kvalitních, bezpečných a spolehlivých produktů.
Značku Navimow společnost Segway poprvé představila v roce 2021 jako vstup do segmentu zahradní a outdoorové techniky. Díky inovativnímu přístupu společnosti Segway a více než 20 letům zkušeností v oblasti robotiky vyvinul Navimow systém Exact Fusion Locating System (EFLS™), který umožňuje polohování s centimetrovou přesností, a své produkty nadále průběžně doplňuje o nové průlomové funkce. Dnes Navimow slouží domácnostem ve více než 40 zemích světa a má uživatelskou základnu čítající přibližně 400.000 uživatelů, mimo jiné v Německu, Francii, Dánsku, USA, Velké Británii či Austrálii.
