Segway Navimow představí nové robotické sekačky na FOR GARDEN 2026

Během akce Segway Navimow představí nejnovější generaci svých bezdrátových robotických sekaček. Nová produktová řada přináší přesnou a plně automatizovanou péči o trávník bez nutnosti instalace obvodových drátů a potvrzuje důraz značky na inovace v oblasti chytré venkovní robotiky.
„Střední a východní Evropa je pro Segway Navimow klíčovým růstovým trhem, kde roste poptávka po chytrých řešeních péče o trávník bez nutnosti instalace obvodového drátu. FOR GARDEN je pro nás velkou příležitostí navázat kontakt s partnery, médii i zákazníky v regionu a představit naše nejnovější inovace,“ uvedla společnost Segway Navimow.
Návštěvníci si budou moct prohlédnout a vyzkoušet nejnovější modely, včetně:
- Navimow i2 AWD – navržený pro lepší trakci a stabilitu v náročném terénu a na svazích,
- Navimow i2 LiDAR – vybavený pokročilou technologií LiDAR k přesnější navigaci a detekci překážek,
- Řady Navimow H2 – poskytující novou generaci výkonu sečení na středně velké až velké zahrady
- Řady Navimow X4 – navržená do náročných prostředí a na větší pozemky vyžadující výkonné a efektivní robotické sečení.
U stánku budou mít návštěvníci příležitost dozvědět se víc o inteligentních navigačních technologiích Navimow, objevit výhody robotického sečení bez obvodových drátů a promluvit si s odborníky ze společnosti Segway o nejnovějším vývoji v oblasti automatizované péče o trávník.
Detaily akce:
FOR GARDEN 2026
26.–29. března 2026
PVA EXPO Praha, Letňany
Kde naleznete Segway Navimow:
Stánek Segway Navimow H2D05, hala 2, stánek D05
O společnosti Segway Navimow
Segway je globální společnost působící v oblasti krátkodobé inteligentní mobility a servisních robotů. Integruje výzkum a vývoj, výrobu, prodej i servis a své aktivity provozuje po celém světě. Společnost byla založena v roce 1999 renomovaným vynálezcem Deanem Kamenem a dlouhodobě se zaměřuje na vývoj kvalitních, bezpečných a spolehlivých produktů.
Značku Navimow společnost Segway poprvé představila v roce 2021 jako vstup do segmentu zahradní a outdoorové techniky. Díky inovativnímu přístupu společnosti Segway a více než 20 letům zkušeností v oblasti robotiky vyvinul Navimow systém Exact Fusion Locating System (EFLS™), který umožňuje polohování s centimetrovou přesností, a své produkty nadále průběžně doplňuje o nové průlomové funkce. Dnes Navimow slouží domácnostem víc než ve40 zemích světa a má uživatelskou základnu čítající přibližně 400 000 uživatelů, mimo jiné v Německu, Francii, Dánsku, USA, Velké Británii či Austrálii.
Video: https://youtu.be/8SZKYtY8i3Q?si=YRWMegMpqQ-NkXqN.
Zdroj: Segway Navimow