Segway Navimow vyrobil milion robotických sekaček. Linku rozjíždí i v Malajsii

Robotické sekačky bez nutnosti pokládat ohraničovací drát uvedl Segway Navimow na trh v roce 2022 a od té doby každoročně zvyšuje objem prodejů. Výroba dosud běžela ve dvou čínských závodech – v Čchang-čou a v Nan-tchungu. Malajsijská linka je nově doplňuje a má posílit stabilitu dodavatelského řetězce i efektivitu globálních dodávek.
Navimow je podle analýzy společnosti Euromonitor International dva roky po sobě světovou jedničkou v objemu maloobchodních prodejů bezdrátových robotických sekaček. Své sekačky prodává více než v 40 zemích a jeho prodejní síť tvoří přes pět tisíc kamenných prodejen po celém světě. Během Amazon Prime Day a Black Friday v roce 2025 se ve své subkategorii umístil na první příčce v šesti evropských zemích.
„Tento milník je teprve začátek. Chceme být globálním vzorem nové generace průmyslové výroby a proměnit 'made in China' v synonymum efektivity, spolehlivosti a udržitelnosti v každé domácnosti,“ uvádí George Ren, CEO Segway Navimow.
Portfolio značky tvoří řady i, H a X na trávníky různých velikostí a komerční řada Terranox.
Segway Navimow je dceřinou společností Ninebot Limited (kód akcie: 689009). Jako technologická společnost zaměřená na výzkum, vývoj, výrobu a prodej inteligentních servisních robotů usiluje o začlenění inovací nové generace do každodenního života. Jejím cílem je vybudovat z Navimow přední světovou značku bezdrátových inteligentních robotických sekaček.
Zdroj: Segway Navimow