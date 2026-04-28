Segway Navimow vyrobil milion robotických sekaček. Linku rozjíždí i v Malajsii

  12:57
Praha 28. dubna 2026 (PROTEXT) - Segway Navimow vyrobil svou miliontou robotickou sekačku. Společnost milník odhalila v pátek 24. dubna na slavnostní akci ve své vývojové a výrobní centrále v čínském Čchang-čou. Zároveň potvrdila, že rozjíždí novou výrobní linku v Malajsii, která má zajistit stabilní dodávky na evropské a americké trhy a vytvořit kapacitu k další globální expanzi.

Robotické sekačky bez nutnosti pokládat ohraničovací drát uvedl Segway Navimow na trh v roce 2022 a od té doby každoročně zvyšuje objem prodejů. Výroba dosud běžela ve dvou čínských závodech – v Čchang-čou a v Nan-tchungu. Malajsijská linka je nově doplňuje a má posílit stabilitu dodavatelského řetězce i efektivitu globálních dodávek.

Navimow je podle analýzy společnosti Euromonitor International dva roky po sobě světovou jedničkou v objemu maloobchodních prodejů bezdrátových robotických sekaček. Své sekačky prodává více než v 40 zemích a jeho prodejní síť tvoří přes pět tisíc kamenných prodejen po celém světě. Během Amazon Prime Day a Black Friday v roce 2025 se ve své subkategorii umístil na první příčce v šesti evropských zemích.

„Tento milník je teprve začátek. Chceme být globálním vzorem nové generace průmyslové výroby a proměnit 'made in China' v synonymum efektivity, spolehlivosti a udržitelnosti v každé domácnosti,“ uvádí George Ren, CEO Segway Navimow.

Portfolio značky tvoří řady i, H a X na trávníky různých velikostí a komerční řada Terranox.

 

O společnosti Segway Navimow

Segway Navimow je dceřinou společností Ninebot Limited (kód akcie: 689009). Jako technologická společnost zaměřená na výzkum, vývoj, výrobu a prodej inteligentních servisních robotů usiluje o začlenění inovací nové generace do každodenního života. Jejím cílem je vybudovat z Navimow přední světovou značku bezdrátových inteligentních robotických sekaček.

Produktové portfolio značky zahrnuje kompletní řadu modelů: řady i, H, X a komerční řadu Terranox. Tato komplexní nabídka je navržena tak, aby vyhověla potřebám zákazníků s různě velkými trávníky a různými scénáři použití.

Segway Navimow patří mezi přední značky na globálním trhu robotických sekaček. Naše produkty jsou dnes dostupné ve více než 40 zemích a regionech po celém světě, včetně Evropy, Severní Ameriky a Austrálie.

 

Zdroj: Segway Navimow

 

 

