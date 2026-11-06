Segway Powersports posiluje partnerství s evropskými prodejci na veletrhu EICMA 2026

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  14:04
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Milán 6. listopadu 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Segway Powersports, která pod značkou Segway nabízí na světových trzích řadu vysoce výkonných vozidel pro profesionální využití, uspořádala během veletrhu EICMA 2026 Mezinárodní konferenci obchodních partnerů 2026, na níž se jednalo o další fázi jejího působení v Evropě. Konference se zúčastnilo více než 100 prodejců a partnerů z více než 50 zemí a regionů, včetně zástupců Evropy, Asie a Tichomoří, Afriky, Spojených států a Jižní Ameriky.

Konference se konala pod heslem Gather as One, Fear No Place („Společně se nezalekneme žádné výzvy") a diskuse se zaměřily na uvedení modelové nabídky pro rok 2027 (MY27) na evropský trh, rozvoj prodejní sítě a zajištění místní poprodejní podpory a dostupnosti náhradních dílů. Společnost na konferenci znovu potvrdila svůj závazek budovat dlouhodobá partnerství a společně růst i v měnících se tržních podmínkách.

Prohlubování partnerství s evropskými prodejci

Evropa zůstává pro Segway Powersports strategickým trhem, na němž se společnost opírá o místní prodejce. Například skupina Multimoto Group zastupuje Segway Powersports ve Španělsku a Portugalsku již od roku 2020. Díky její distribuční síti se modely jako AT5 nyní řadí mezi nejúspěšnější vozidla ve svých kategoriích na několika evropských trzích.

Kromě distribuce podporuje Segway Powersports své prodejce také pořádáním regionálních akcí. Na setkání Den prodejců 2026 v rámci rakouského závodu Red Bull Erzbergrodeo, se sešli prodejci z Německa, Rakouska a Švýcarska, aby se seznámili s produkty, diskutovali o situaci na trhu a vyzkoušeli si vozidla při testovacích jízdách.

Rozvoj prodejní sítě a identity značky

V roce 2026 otevřela společnost Segway Powersports vlajkové prodejny v Evropě i na dalších mezinárodních trzích, mimo jiné ve Španělsku, Saúdské Arábii a Argentině.

Současně se společnost pustila do zavádění nového systému vizuální identity (VI) a jednotného vzhledu prodejen (SI) v celé své evropské prodejní síti. Nový design, jehož ústředním prvkem je červená barva Rider Red, odlišuje tuto produktovou řadu od dopravních prostředků pro každodenní dojíždění a výrobků pro široký spotřebitelský trh, které Segway prezentuje prostřednictvím černé vizuální identity.

Nová podoba značky zdůrazňuje její zaměření na vysoce výkonná vozidla profesionální úrovně a zároveň ztělesňuje její hodnoty, jimiž jsou odbornost, dokonalost a objevování.

Uvedení modelové řady MY27 na evropský trh

Modelová řada MY27, představená na veletrhu EICMA, rozšíří nabídku produktů pro evropské prodejce. Evropa bude patřit mezi první trhy, na které budou nové modely uvedeny, spolu se Severní a Latinskou Amerikou a trhy v Asii a Africe. Evropští prodejci a zákazníci budou moci začít zadávat objednávky v roce 2027, kdy také prostřednictvím stávající prodejní sítě odstartují dodávky.

Posilování místní prodejní a servisní podpory

Aby společnost Segway Powersports vyhověla potřebám jednotlivých trhů, spolupracuje v celé Evropě s autorizovanými prodejci, kteří zajišťují prodej vozidel, údržbu, opravy, dodávky originálních náhradních dílů a záruční servis. Například ve Francii poskytuje dovozce Delta Mics další poprodejní podporu a zajišťuje dostupnost náhradních dílů.

Společnost chce dále zlepšovat koordinaci mezi marketingovými, prodejními a servisními týmy, aby prodejcům usnadnila každodenní provoz a péči o zákazníky při uvádění nových modelů na trh.

Příprava další fáze růstu v Evropě

Do budoucna chce Segway Powersports dále posilovat své podnikání v Evropě rozšiřováním působnosti na trhu a vytvářením nových příležitostí k dlouhodobému růstu.

„Evropa zaujímá v naší globální strategii klíčové místo. Pokrok, kterého jsme v tomto regionu dosáhli, je výsledkem nasazení a úzké spolupráce našich marketingových, prodejních a servisních týmů," uvedl Ethan Zhang, prezident společnosti Segway Powersports pro prodej a marketing. „Naše úsilí o odbornost, dokonalost a objevování spolu s filozofií „Fear No Place" („Žádný terén nás nezastav") nás bude i nadále provázet při spolupráci s partnery po celém světě, jejímž cílem je umožnit stále většímu počtu jezdců zažít jízdu ve vysoce výkonných terénních vozidlech."

Mezi budoucí priority patří přizpůsobování provozních činností jednotlivým evropským trhům, hlubší poznávání potřeb zákazníků, modernizace vlajkových prodejen a rozšiřování motoristických zážitků, například v rámci závodu Villain Cup.

Díky širší nabídce produktů, osobité identitě značky a silnější prodejní a servisní síti má Segway Powersports dobré předpoklady k urychlení svého globálního růstu. Ve spolupráci s partnery po celém světě chce šířit svého ducha „Fear No Place" mezi stále více jezdců.

 

Kontakt: media@powersports.segway.com

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59970.

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