Segway Powersports představí na 139. kantonském veletrhu své vlajkové modely Super Villain SX20T a AT10 W MUD

Společnost Segway Powersports, založená v roce 2018, se zavázala stát se referenční značkou v odvětví terénních vozidel (ORV). Díky dlouhodobé strategické vizi vyvinula patentované technologie včetně hybridních pohonných jednotek, pokročilých spalovacích motorů, inteligentních řídicích systémů a špičkových konstrukcí vozidel.
Společnost v současné době provozuje globální prodejní a servisní síť s více než 1000 prodejci ve více než 60 zemích a regionech.
Segway Super Villain SX20T je poháněn motorem 2.0T GDi o výkonu 235 koní a točivém momentu 380 N•m, který je spojen se sedmistupňovou automatickou převodovkou. Dosahuje rychlosti až 150 km/h a s lehkostí zvládá stoupání se sklonem 70 %. Jeho inteligentní systém řízení integruje centrální dotykový displej pro klíčové funkce a nabízí tři jízdní režimy: normální, závodní a horský. Je postaven na výkon a komfort a je vybaven vysoce pevným podvozkem, závodními tlumiči a šestibodovým bezpečnostním pásem. Elegantní design a technologicky vyspělá kabina vylepšují jak styl, tak zážitek z jízdy.
SegwayAT10 W MUD speciálně navržený pro hluboké bláto, mokřady a lesní stezky kombinuje vysoký výkon s inteligentními funkcemi pro větší kontrolu a jistotu v náročných podmínkách. Je vybaven pohonnou jednotkou o výkonu 97 koní, širokým rozchodem, světlou výškou 320 mm a standardním navijákem o nosnosti 4500 liber pro spolehlivé vyproštění. Díky vylepšené schopnosti brodit se vodou jsou jeho sací, elektrické a odvodňovací systémy navrženy pro spolehlivý výkon ve vlhkých a blátivých podmínkách.
Segway Powersports se představí na stáncích C21–22 a D21–22 v hale 15.2 v areálu Komplexu čínského veletrhu dovozu a vývozu. Zákazníci i návštěvníci jsou srdečně zváni k návštěvě, kde se mohou na cokoli zeptat a zapojit se do diskuse.
O společnosti Segway Powersports
Segway je vedoucí světovou firmou v oblastech mikromobility, motoristických sportů a spotřební robotiky. Je známá svými inovacemi a produkty zaměřenými na uživatele. Segway Powersports se zaměřuje konkrétně na vývoj a výrobu vozidel nové generace pro motoristické sporty, včetně terénních vozidel (ATV) a vozidel typu bok po boku (SxS) určených jak pro užitkové, tak i pro sportovní účely. Jako high-tech podnik integruje Segway Powersports špičkový dodavatelský řetězec s vlastními výrobními kapacitami a řídí celý životní cyklus svých produktů – od výzkumu a vývoje přes výrobu až po prodej a poprodejní servis.
