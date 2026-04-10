Segway Powersports představí na 139. kantonském veletrhu své vlajkové modely Super Villain SX20T a AT10 W MUD

Autor:
  16:11
Kanton (Čína) 10. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Segway Powersports, globální inovátor v oblasti inteligentních terénních vozidel a propojených jízdních systémů, představí na 139. kantonském veletrhu, který se koná od 15. do 19. dubna, své vlajkové produkty, modely Super Villain SX20T a AT10 W MUD.

Společnost Segway Powersports, založená v roce 2018, se zavázala stát se referenční značkou v odvětví terénních vozidel (ORV). Díky dlouhodobé strategické vizi vyvinula patentované technologie včetně hybridních pohonných jednotek, pokročilých spalovacích motorů, inteligentních řídicích systémů a špičkových konstrukcí vozidel.

Společnost v současné době provozuje globální prodejní a servisní síť s více než 1000 prodejci ve více než 60 zemích a regionech.

Segway Super Villain SX20T je poháněn motorem 2.0T GDi o výkonu 235 koní a točivém momentu 380 N•m, který je spojen se sedmistupňovou automatickou převodovkou. Dosahuje rychlosti až 150 km/h a s lehkostí zvládá stoupání se sklonem 70 %. Jeho inteligentní systém řízení integruje centrální dotykový displej pro klíčové funkce a nabízí tři jízdní režimy: normální, závodní a horský. Je postaven na výkon a komfort a je vybaven vysoce pevným podvozkem, závodními tlumiči a šestibodovým bezpečnostním pásem. Elegantní design a technologicky vyspělá kabina vylepšují jak styl, tak zážitek z jízdy.

SegwayAT10 W MUD speciálně navržený pro hluboké bláto, mokřady a lesní stezky kombinuje vysoký výkon s inteligentními funkcemi pro větší kontrolu a jistotu v náročných podmínkách. Je vybaven pohonnou jednotkou o výkonu 97 koní, širokým rozchodem, světlou výškou 320 mm a standardním navijákem o nosnosti 4500 liber pro spolehlivé vyproštění. Díky vylepšené schopnosti brodit se vodou jsou jeho sací, elektrické a odvodňovací systémy navrženy pro spolehlivý výkon ve vlhkých a blátivých podmínkách.

Segway Powersports se představí na stáncích C21–22 a D21–22 v hale 15.2 v areálu Komplexu čínského veletrhu dovozu a vývozu. Zákazníci i návštěvníci jsou srdečně zváni k návštěvě, kde se mohou na cokoli zeptat a zapojit se do diskuse.

O společnosti Segway Powersports 
Segway je vedoucí světovou firmou v oblastech mikromobility, motoristických sportů a spotřební robotiky. Je známá svými inovacemi a produkty zaměřenými na uživatele. Segway Powersports se zaměřuje konkrétně na vývoj a výrobu vozidel nové generace pro motoristické sporty, včetně terénních vozidel (ATV) a vozidel typu bok po boku (SxS) určených jak pro užitkové, tak i pro sportovní účely. Jako high-tech podnik integruje Segway Powersports špičkový dodavatelský řetězec s vlastními výrobními kapacitami a řídí celý životní cyklus svých produktů – od výzkumu a vývoje přes výrobu až po prodej a poprodejní servis.

Další informace naleznete na https://powersports.segway.com

 

Zdroj: Segway Powersports

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

10. dubna 2026  16:10,  aktualizováno  16:10

vydáno 10. dubna 2026  17:40

10. dubna 2026  16:52,  aktualizováno  17:38

10. dubna 2026  17:22

10. dubna 2026  17:17

LibereckĂˇ galerie zapĹŻjÄŤila Boudinovy obrazy na vĂ˝stavu do Japonska

10. dubna 2026  15:45,  aktualizováno  15:45

10. dubna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

10. dubna 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

10. dubna 2026  15:52,  aktualizováno  17:13

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  17:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

10. dubna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

10. dubna 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.