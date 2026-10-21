Segway Powersports představila na 140. Kantonském veletrhu svá terénní vozidla a chytré technologie

Společnost Segway Powersports se specializuje na vývoj a výrobu vysoce výkonných terénních vozidel a propojených řídicích systémů. Jejím cílem je ustanovit měřítko v globálním odvětví terénních vozidel. Její patenty se týkají konstrukce vozidel, pohonných systémů a inteligentních palubních systémů. Prodejní a servisní síť této značky se nachází ve více než 60 zemích a regionech a její součástí je přes 1000 prodejců.
Mezi vystavenými vozidly nechybělo ani vozidlo Segway Super Villain SX20T, vlajková loď značky v kategorii vysoce výkonných sportovních SSV, která kombinuje silný výkon, inteligentní ovládání a profesionální terénní výbavu. Její motor 2.0T GDi poskytuje výkon 235 hp a maximální točivý moment 380 N•m a je spojen se sedmistupňovou automatickou převodovkou (7AT). Dosahuje rychlosti až 150 km/h a zvládá stoupání až 70 %. Jeho inteligentní řídicí systém zahrnuje centrální dotykový displej a nabízí tři jízdní režimy: normální režim, závodní režim a režim stoupání. Vysoce pevný podvozek a závodní tlumiče pomáhají udržovat stabilitu a jízdní komfort v náročném terénu, zatímco šestibodový bezpečnostní pás poskytuje dodatečnou ochranu.
Segway AT10 W MUD, vozidlo navržené speciálně pro blátivý terén, mokřady a lesní stezky, kombinuje výkonný pohon s inteligentními funkcemi, které zajišťují lepší ovladatelnost a větší jistotu. Jeho pohonná jednotka o výkonu 97 hp, široký rozchod kol a světlá výška 320 mm společně zajišťují vynikající terénní schopnosti a pohotové ovládání v náročných podmínkách. Standardně dodávaný naviják s tažnou silou 4500 lb zase v případě potřeby poskytuje pomoc při vyprošťování. Speciálně navržené sací, elektrické a odvodňovací systémy dále zlepšují jeho schopnost brodit se vodou a spolehlivost.
Prezentace na veletrhu ukázala odborné znalosti společnosti Segway Powersports v oblasti vývoje vysoce výkonných terénních vozidel a integrace inteligentních technologií. Oba modely zdůraznily rozmanitost produktové řady společnosti určené pro globální trhy.
O společnosti Segway Powersports
Segway Powersports je řada vysoce výkonných motorových sportovních vozidel profesionální úrovně od společnosti Segway určená pro celosvětové trhy. Tato značka, která se řídí odbornými znalostmi, snahou o dokonalost a duchem objevování, vyvíjí terénní vozidla kombinující vysoký výkon, silný točivý moment, spolehlivou odolnost a pohotové ovládání. Její vozidla, která byla zkonstruována pro rozmanitý a náročný terén, dodávají jezdcům sebevědomí k překonávání nových výzev, čímž odrážejí filozofii značky „Neboj se vyrazit kamkoliv".
Kontakt: tianying.zhang@ninebot.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59713.