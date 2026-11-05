Segway Powersports představila na EICMA 2026 řadu MY27 a systém iFUN 2.0 a nastínila plány růstu

AT6 Pro: větší výkon, přesnější ovládání
Model AT6 Pro modelového roku 2027 (MY27) je klíčovým výkonným modelem v této řadě. Vylepšení pohonu a ovladatelnosti poskytují jezdcům více výkonu a lepší kontrolu. Jeho motor o objemu 606 ccm, spárovaný s převodovkou CVTech, nyní dosahuje výkonu 49 hp. Celkový výkon pohonu se zlepšil o přibližně 15 %. Aby jezdci mohli tento výkon plně využít, umožňují jim elektronické ovládání plynu a volitelné jízdní režimy přizpůsobit dodávku výkonu měnícímu se terénu.
AT10: špičkový výkon a výkonnost
Model MY27 AT10, vyvinutý pro silnou akceleraci a náročné jízdy v terénu, je vlajkovou lodí společnosti Segway Powersports v kategorii čtyřkolek. Jeho vlastní vyvinutý paralelní dvouválec DOHC o objemu 999 cm3 poskytuje 97 hp a točivý moment 92 N•m, díky čemuž vozidlo zrychlí z 0 na 100 km/h za osm sekund. Přesné řízení ventilů zajišťuje vysoký výkon při vysokých otáčkách motoru, zatímco konstrukce motoru s nízkými vibracemi přispívá k pohodlí i při delších jízdách. Model AT10 je rovněž vybaven systémem iFUN 2.0, který zajišťuje propojenější zážitek z jízdy.
UT10 Crew Pro: pohodlí za každého počasí, při každém dobrodružství
UT10 Crew Pro je vlajkovou lodí společnosti Segway Powersports mezi dvouřadými terénními užitkovými vozidly (UTV). Jeho plně uzavřená kabina kombinuje těsnění na automobilové úrovni s dvouvrstvými těsněními dveří, která pomáhají udržet prach, vlhkost a vnější hluk mimo kabinu. Uvnitř zajišťuje systém vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) příjemné prostředí v kabině. Ať už pracujete venku nebo prozkoumáváte stezky s rodinou a přáteli, řidiči i spolujezdci si mohou užít pohodlnou jízdu. Ovládací prvky na volantu a systém iFUN 2.0 umožňují snadný přístup k funkcím vozidla.
SX20T: testování výkonu
Model SX20T, poháněný přeplňovaným motorem o objemu 2 litry a o výkonu 235 hp, je vysoce výkonný sportovní side-by-side. Závodní potenciál tohoto modelu byl prověřen v řadě soutěží po celém světě.
V roce 2026 se model SX20T poprvé představil na dvou významných amerických terénních závodech: v únoru na King of the Hammers a v březnu na Mint 400, kde ve své skupině obsadil třetí místo. V květnu se umístil na druhém místě ve třídě T3-N na etapě SS2 jihoamerického závodu Desafío Ruta 40, rallye známé svým náročným terénem. V Evropě si v říjnu zajistil třetí místo v kategorii SSV na portugalské Baja Portalegre 500.
Na slavnostním ceremoniálu EICMA společnost Segway Powersports rovněž představila své vůbec první ambasadory značky. Jsou to André Rodrigues, Mathias Bellino, Richard Mosna, Nikola Vujnović a Lycett Dayne Christopher. Jejich zkušenosti se závoděním na čtyřkolkách a vozidlech SSV (terénních vozidel, kde sedí řidič a spolujezdec vedle sebe) značky Segway na akcích po celém světě dokládají odborné znalosti značky v terénu a výkonnost vozidel.
iFUN 2.0: chytřejší a propojenější jízda
Systém iFUN 2.0, vyvinutý přímo ve společnosti, spojuje šest klíčových technologií, které zjednodušují přístup k vozidlu a jeho ovládání, od přípravy na jízdu až po navigaci po trase.
Před vyjetím si jezdci mohou zkontrolovat informace o vozidle prostřednictvím připojení ke smartphonu a nastoupit do vozidla bez fyzického klíče pomocí bezklíčového přístupu. Sdílení digitálního klíče umožňuje majitelům rozšířit tento přístup na členy rodiny nebo spolujezdce.
Na trase technologie průhledného podvozku odhaluje terén pod vozidlem, což jezdcům pomáhá rozpoznat překážky a orientovat se v nerovném terénu. Hlasové ovládání a ovládání prstem zajišťují snadnou obsluhu funkcí vozidla, zatímco podpora Bluetooth interkomu umožňuje dvěma jezdcům zůstat v kontaktu prostřednictvím svých přileb.
Modely AT10 i UT10 Crew Pro jsou vybaveny systémem iFUN 2.0.
Posílení globálního dosahu
Globální prodejní síť společnosti Segway Powersports pokrývá více než 65 zemí a regionů a zahrnuje přes 1 300 maloobchodních prodejen a vlajkových obchodů na trzích včetně Španělska, Saúdské Arábie a Argentiny. Na základě této přítomnosti společnost plánuje rozšířit své dealerské a servisní sítě, aby mohla lépe podporovat zákazníky a prodejce po celém světě.
Na veletrhu EICMA uspořádá Segway Powersports svůj bienální globální summit prodejců, na kterém se sejdou prodejci a distribuční partneři z celého světa, aby posílili partnerství a prozkoumali nové příležitosti k růstu.
Obnovená modelová řada, technologie vyvinuté vlastními silami a globální růstové cíle odrážejí závazek Segway Powersports ke zvyšování výkonu, posouvání hranic a inspiraci k objevování. Společně ztělesňují heslo značky „Neboj se žádného místa" a umožňují jezdcům dostat se dále a dobývat nový terén.
Kromě výkonu si Segway Powersports buduje také výraznou vizuální identitu založenou na Rider Red – své charakteristické barvě, která je spárována se speciálním logem Segway Powersports. Tato barva, důsledně používaná v designu vozidel i v materiálech značky, vytváří odvážnou a na první pohled rozpoznatelnou přítomnost značky.
O společnosti Segway Powersports
Segway Powersports je řada profesionálních, vysoce výkonných motorových sportovních vozidel společnosti Segway určená pro globální trhy. Její vozidla kombinují výkon, silný točivý moment, odolnost a pohotové ovládání pro rozmanitý a náročný terén. Značka působí ve více než 65 zemích a regionech a disponuje přes 1 300 maloobchodními prodejnami a vlajkovými obchody na trzích včetně Španělska, Saúdské Arábie a Argentiny.
KONTAKT: media@powersports.segway.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59944.