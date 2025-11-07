Segway Powersports rozšiřuje na veletrhu EICMA 2025 zábavu a hranice terénní jízdy

S tématem SHOCKWAVE INCOMING představí Segway uvedení inteligentního systému iFun, inteligentní platformy, která promění každou offroadovou jízdu ve sdílené, nezapomenutelné a hravé dobrodružství, které přesahuje pouhé zdolávání terénu.
Díky systému iFun se offroadová jízda se Segwayem stává inteligentním, propojeným a společenským dobrodružstvím s funkcemi, jako jsou:
• Zachyťte každý významný okamžik: inteligentní rozpoznávání videa z více úhlů automaticky zaznamenává a sestavuje nejlepší okamžiky do sdílených klipů.
• Týmový hlasový interkom: zůstaňte v kontaktu díky hlasovému chatu v reálném čase pro hladší koordinaci během skupinových jízd. Inteligentní navigace a synchronizace dat: sledujte trasy, stezky a statistiku jízd kdykoli a kdekoli.
• Připojení ke cloudu: synchronizujte a sdílejte zážitky z jízdy plynule s interaktivnější komunitou.
Plně vylepšená a inteligentní řada Segway je připravena dobýt trh
Na veletrhu EICMA 2025 Segway také představí zcela novou produktovou řadu na rok 2026, která rozšiřuje portfolio terénních vozidel o vylepšené designy a technologie.
Super Villain SX20T 4 je stvořen pro uvolnění síly a znásobení zábavy, což podtrhuje nově vyladěný pohonný systém, který poskytuje o 6 % vyšší výkon – to je více než 250 jednotek koňské síly. Prostorné uspořádání se čtyřmi sedadly přináší vzrušení rodině a přátelům, zatímco závodní odpružení v kombinaci s pětatřicetipalcovými terénními pneumatikami zajišťuje stabilitu a pohodlí v jakémkoli terénu.
UT10 Pro HVAC je skutečně všestranné pracovní vozidlo pro různé úkoly, které slučuje výkon s každodenní praktičností a vylepšeným pohonem s elektronickým řazením pro plynulejší a citlivější výkon. Plně uzavřená kabina s klimatizací HVAC poskytuje komfort za každého počasí, zatímco inteligentní kokpit a elektrická nákladní skříňka jej činí ideálním jak pro každodenní práci, tak pro outdoorové aktivity.
AT10 W Mud je určen pro nebojácné dobrodruhy, s brodivostí 1 metr a výkonem 97 koňských sil. Je plně stvořen pro blátivý terén. Karoserie široká 58 palců zvyšuje stabilitu a přesné ovládání, navíc nabízí dlouhý dojezd a vynikající trakci.
Od špičkových inteligentních systémů po neustále se rozšiřující portfolio produktů se Segway Powersports neustále vyvíjí, aby splňoval požadavky jezdců v různých terénech a životních stylech. Jeho nabídka nyní sahá od vysoce výkonných vozidel pro extrémní offroadová dobrodružství až po univerzální modely určené pro rekreační jízdu a životní scénáře, které kombinují pokročilé inženýrství s inteligentními funkcemi konektivity.
V souladu se svým heslem „Nebojte se žádného místa" bude Segway i nadále posouvat hranice technologie a podporovat inovace, které otevírají nové možnosti pro inteligentní mobilitu v terénu. Ať už se jedná o zdolávání náročného terénu, objevování nových destinací nebo sdílení nezapomenutelných okamžiků v rámci živých komunit jezdců, Segway se zavazuje, že každá jízda bude nejen chytřejší a propojenější, ale také poutavější a zábavnější pro jezdce po celém světě.
Navštivte Segway na stánku A74 v hale 18 a zažijte vzrušení z jízdy na veletrhu EICMA 2025.
O společnosti Segway
Společnost Segway v roce 1999 změnila mikromobilitu díky revolučnímu osobnímu dopravnímu prostředku Personal Transporter, který vzbudil celosvětový zájem o budoucnost osobní dopravy. S posláním „Pohybovat se jednoduše" se společnost Segway věnuje zjednodušování pohybu lidí a zboží, zvyšování efektivity a zlepšování celkového zážitku z každodenního života. Po desetiletí společnost Segway neustále stanovuje nové standardy v oblasti krátkodobé dopravy a spotřební robotiky a posouvá hranice inovací. Dnes, jako u vedoucího světového podniku v oblasti řešení mikromobility, se nabídka společnosti Segway vyvinula daleko za hranice svých počátků. Od elektrických skútrů a GoKartů po elektrická kola, motorová vozidla pro sportovní a rekreační činnost a osobní roboty, společnost Segway je průkopníkem budoucnosti mobility s průlomovými technologiemi a dodává inovativní produkty, které mění to, jak se pohybujeme.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2815694/IFUN_System.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2815695/Super_Villain_SX20T_4.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2815696/UT10_Pro_HVAC.jpg
KONTAKT: Rong Guo, ritaguo@powersports.segway.com