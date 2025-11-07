Segway Powersports rozšiřuje na veletrhu EICMA 2025 zábavu a hranice terénní jízdy

Autor:
  8:44
Milán 7. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Segway, vedoucí světový podnik v oblasti mikromobility, motorových sportů a spotřební robotiky, představí na veletrhu EICMA 2025 (Mezinárodní výstavě motorových sportů a příslušenství), který se koná od 4. do 9. listopadu ve Fiera Milano, svou nejnovější produktovou řadu a systémové inovace, které rozšiřují zážitky z terénní jízdy díky inteligenci nové generace.

S tématem SHOCKWAVE INCOMING představí Segway uvedení inteligentního systému iFun, inteligentní platformy, která promění každou offroadovou jízdu ve sdílené, nezapomenutelné a hravé dobrodružství, které přesahuje pouhé zdolávání terénu.

Díky systému iFun se offroadová jízda se Segwayem stává inteligentním, propojeným a společenským dobrodružstvím s funkcemi, jako jsou:

• Zachyťte každý významný okamžik: inteligentní rozpoznávání videa z více úhlů automaticky zaznamenává a sestavuje nejlepší okamžiky do sdílených klipů.

• Týmový hlasový interkom: zůstaňte v kontaktu díky hlasovému chatu v reálném čase pro hladší koordinaci během skupinových jízd. Inteligentní navigace a synchronizace dat: sledujte trasy, stezky a statistiku jízd kdykoli a kdekoli.

• Připojení ke cloudu: synchronizujte a sdílejte zážitky z jízdy plynule s interaktivnější komunitou.

Plně vylepšená a inteligentní řada Segway je připravena dobýt trh

Na veletrhu EICMA 2025 Segway také představí zcela novou produktovou řadu na rok 2026, která rozšiřuje portfolio terénních vozidel o vylepšené designy a technologie.

Super Villain SX20T 4 je stvořen pro uvolnění síly a znásobení zábavy, což podtrhuje nově vyladěný pohonný systém, který poskytuje o 6 % vyšší výkon – to je více než 250 jednotek koňské síly. Prostorné uspořádání se čtyřmi sedadly přináší vzrušení rodině a přátelům, zatímco závodní odpružení v kombinaci s pětatřicetipalcovými terénními pneumatikami zajišťuje stabilitu a pohodlí v jakémkoli terénu.

UT10 Pro HVAC je skutečně všestranné pracovní vozidlo pro různé úkoly, které slučuje výkon s každodenní praktičností a vylepšeným pohonem s elektronickým řazením pro plynulejší a citlivější výkon. Plně uzavřená kabina s klimatizací HVAC poskytuje komfort za každého počasí, zatímco inteligentní kokpit a elektrická nákladní skříňka jej činí ideálním jak pro každodenní práci, tak pro outdoorové aktivity.

AT10 W Mud je určen pro nebojácné dobrodruhy, s brodivostí 1 metr a výkonem 97 koňských sil. Je plně stvořen pro blátivý terén. Karoserie široká 58 palců zvyšuje stabilitu a přesné ovládání, navíc nabízí dlouhý dojezd a vynikající trakci.

Od špičkových inteligentních systémů po neustále se rozšiřující portfolio produktů se Segway Powersports neustále vyvíjí, aby splňoval požadavky jezdců v různých terénech a životních stylech. Jeho nabídka nyní sahá od vysoce výkonných vozidel pro extrémní offroadová dobrodružství až po univerzální modely určené pro rekreační jízdu a životní scénáře, které kombinují pokročilé inženýrství s inteligentními funkcemi konektivity.

V souladu se svým heslem „Nebojte se žádného místa" bude Segway i nadále posouvat hranice technologie a podporovat inovace, které otevírají nové možnosti pro inteligentní mobilitu v terénu. Ať už se jedná o zdolávání náročného terénu, objevování nových destinací nebo sdílení nezapomenutelných okamžiků v rámci živých komunit jezdců, Segway se zavazuje, že každá jízda bude nejen chytřejší a propojenější, ale také poutavější a zábavnější pro jezdce po celém světě.

Navštivte Segway na stánku A74 v hale 18 a zažijte vzrušení z jízdy na veletrhu EICMA 2025.

O společnosti Segway

Společnost Segway v roce 1999 změnila mikromobilitu díky revolučnímu osobnímu dopravnímu prostředku Personal Transporter, který vzbudil celosvětový zájem o budoucnost osobní dopravy. S posláním „Pohybovat se jednoduše" se společnost Segway věnuje zjednodušování pohybu lidí a zboží, zvyšování efektivity a zlepšování celkového zážitku z každodenního života. Po desetiletí společnost Segway neustále stanovuje nové standardy v oblasti krátkodobé dopravy a spotřební robotiky a posouvá hranice inovací. Dnes, jako u vedoucího světového podniku v oblasti řešení mikromobility, se nabídka společnosti Segway vyvinula daleko za hranice svých počátků. Od elektrických skútrů a GoKartů po elektrická kola, motorová vozidla pro sportovní a rekreační činnost a osobní roboty, společnost Segway je průkopníkem budoucnosti mobility s průlomovými technologiemi a dodává inovativní produkty, které mění to, jak se pohybujeme.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2815694/IFUN_System.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2815695/Super_Villain_SX20T_4.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2815696/UT10_Pro_HVAC.jpg

KONTAKT: Rong Guo, ritaguo@powersports.segway.com

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

Čtenáři rozhodli. V anketě zvítězila žlutá tramvaj s džusem, porazila pivo a hokej

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day

Pražané rozhodli o nejhezčí tramvaji Škoda 15T. V hlasování čtenářů Metro.cz vyhrál žluto-zelený vůz s reklamou Happy Day, který získal 212 hlasů. Druhá skončila černá tramvaj Sparty, třetí pak vůz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni u Manětína na Plzeňsku z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, vyjel ze silnice a narazil do stromu. Na...

8. listopadu 2025  17:57,  aktualizováno  17:57

Tragická srážka vlaku s člověkem zastavila vlaky mezi Pardubicemi a H. Králové

ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila dnes odpoledne na zhruba tři hodiny provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové....

8. listopadu 2025  17:43

Srnče nepřežilo útok psa, trpící zvíře zastřelil policista. Majitelce hrozí pokuta

ilustrační snímek

Útok loveckého psa nepřežilo ve čtvrtek ráno na Rokycansku srnče. Aby se poraněné mládě netrápilo, musel jeden z přivolaných policistů použít služební zbraň a usmrtit jej. Policisté případ vyšetřují...

8. listopadu 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Potomci lidí z vysídlených obcí vysadili na Drahanské vrchovině Alej svobody

ilustrační snímek

Potomci obyvatel 33 obcí vysídlených za druhé světové války dnes spolu s dobrovolníky vysadili na Drahanské vrchovině takzvanou Alej svobody. Nachází se mezi...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Universal Studios se chtějí vrátit ke kořenům Mumie. Probíhají jednání o návratu původních filmových hrdinů

Pokračování Mumie, jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu...

Pokračování jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu tisíciletí je tady. Egyptský kněz Imhotep zřejmě znovu povstane v dalším díle Mumie, pro nějž studio Universal verbuje Brendana Frasera i...

8. listopadu 2025  17:17

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni narazil u Manětína na Plzeňsku do stromu. ČTK to řekla policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Na následky vážných...

8. listopadu 2025  15:31,  aktualizováno  15:31

Pardubice mají novou lipovou alej, připomíná svobodu a konec války

ilustrační snímek

Na polní cestě mezi Nemošicemi a Dražkovicemi v Pardubicích dnes dobrovolníci vysázeli lipovou alej, která čítá 80 stromů. Město je ji pojmenovalo Alej...

8. listopadu 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Návštěvníci muzea v Záhlinicích na Kroměřížsku se seznámili s tradičními řemesly

NĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ci muzea v ZĂˇhlinicĂ­ch na KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľsku se seznĂˇmili s tradiÄŤnĂ­mi Ĺ™emesly

Návštěvníci Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, místní části Hulína na Kroměřížsku, se dnes mohli seznámit s tradičními lidovými řemesly. Při práci...

8. listopadu 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Lovecký pes spadl na Kladensku do studny, hasiči zvíře vytáhli nezraněné

Vyproštění loveckého psa ze studni v Hřebči na Kladensku (8. listopadu 2025)

Výprava do lesa se změnila v sobotu dopoledne v drama pro myslivce v Hřebči na Kladensku. Jeho pes spadl do studny, s pomocí speciálního postroje jej na povrch museli vytáhnout hasiči. Zvíře vyvázlo...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Květinové dekorace vyzdobily po floristické soutěži vilu Stiassni v Brně

KvÄ›tinovĂ© dekorace vyzdobily po floristickĂ© soutÄ›Ĺľi vilu Stiassni v BrnÄ›

Netradiční květy i květinové dekorace inspirované dálně východním uměním ikebana vyzdobily na víkend brněnskou vilu Stiassni. Své práce tam vystavilo 35...

8. listopadu 2025  13:59,  aktualizováno  13:59

Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové srazil vlak člověka. Koridor stál

Ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila v sobotu po poledni provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Po více než dvou hodinách se podařilo obnovit provoz po...

8. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.