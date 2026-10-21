Segway Powersports se vrací na veletrh EICMA již popáté s modelovou řadou pro rok 2027 a novými inovacemi v terénní oblasti

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Milán (Itálie) 21. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Segway Powersports se vrací na veletrh EICMA již popáté s novými inovacemi v terénní oblasti, které odrážejí její koncepci „Nebojte se žádného místa". Dne 3. listopadu značka představí svou modelovou řadu pro rok 2027 (MY2027) na prezentaci nových produktů v Miláně. Od vylepšených čtyřkolek přes premiéru nového vlajkového dvouřadého UTV (terénního užitkového vozidla) až po technologii nové generace iFUN s připojením k internetu – tato ukázka slibuje vzrušující novinky v oblasti designu, výkonu a zážitku z jízdy.

Segway Powersports bude na veletrhu EICMA 2026 zabírat plochu přibližně 880 metrů čtverečních, čímž připraví půdu pro nadcházející představení nových produktů:

Místo: hala 14, stánek I06

Datum a čas představení: 3. listopadu v 15:30 (místního času v Miláně)

Pro společnost Segway Powersports vždy znamenala jízda v terénu víc než jen dosažení cíle. Jde o to s jistotou se vypořádat s neznámým terénem a cestou objevovat nové možnosti. Jako profesionální řada vysoce výkonných motorových sportovních vozidel značky Segway pro globální trhy je tato značka postavena na vlastnostech, na které se jezdci spoléhají, když se podmínky zkomplikují: silný výkon, spolehlivá odolnost a jisté ovládání.

Odbornost, snaha o dokonalost a duch objevování tvoří jádro značky Segway Powersports. Společně tyto hodnoty utvářejí koncepci i značky Nebojte se žádného místa" a její snahu posouvat možnosti jízdy stále dál. Veletrh EICMA nabízí další příležitost k tomu, aby se tato koncepce dostala do ostřejšího světla a posílila identitu značky na globálním trhu s motorovými sportovními vozidly.

Kromě výkonu si Segway Powersports buduje výraznou vizuální identitu založenou na Rider Red – své charakteristické barvě, která je spárována se speciálním logem Segway Powersports. Tato barva, důsledně používaná v designu vozidel i v propagačních materiálech značky, vytváří odvážnou a na první pohled rozpoznatelnou přítomnost značky.

Na letošním veletrhu EICMA bude v centru pozornosti modelová řada MY2027. Nové designy, vyšší výkon a poutavější zážitek z jízdy jsou klíčovými vylepšeními, na která se můžete těšit. Zároveň se v Miláně poprvé představí nový vlajkový model dvouřadého UTV s konceptem komfortní kabiny do každého počasí.

Dalším vrcholem bude chytrá konektivita. Systém iFUN nové generace učiní interakci mezi jezdci a jejich vozidly chytřejší a intuitivnější.

S blížícím se uvedením na trh si Segway Powersports klade za cíl nabídnout ucelenější terénní modelovou řadu pro širší spektrum terénů a jízdních potřeb. Ať už jde o dobrodružství na stezkách, výlety s přáteli nebo praktické úkoly, rozšířená řada nabízí jezdcům více možností, jak si každou cestu užít naplno.

Na stánku Segway Powersports bude k vidění také speciální atrakce: závodně upravené vozidlo, které obsadilo druhé místo ve třídě SSV na Mistrovství Evropy v Bajas 2026. Návštěvníci si budou moci závodní vozidlo prohlédnout zblízka a ochutnat atmosféru soutěžních terénních závodů.

Zástupci médií, prodejci, partneři a zákazníci jsou zváni, aby sledovali představení nových produktů Segway Powersports 3. listopadu v 15:30 (místního času v Miláně) v hale 14, stánek I06, a zjistili, co chystá Segway Powersports do budoucna.

O Segway Powersports

Segway Powersports je řada profesionálních a vysoce výkonných terénních vozidel značky Segway určená pro globální trhy. Značka, vedená odbornými znalostmi, snahou o dokonalost a duchem objevování, vyvíjí terénní vozidla, která kombinují výkonný motor, silný točivý moment, spolehlivou odolnost a pohotové ovládání. Její vozidla, konstruovaná pro rozmanitý a náročný terén, dodávají jezdcům sebevědomí k překonávání nových výzev, což odráží koncepci značky „Nebojte se žádného místa".

 

Kontakt: media@powersports.segway.com, frida.wang@powersports.segway.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59710.

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