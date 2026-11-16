Segway Powersports si při svém debutu na SCORE Baja 1000 zajistila první a druhé místo ve třídě 2

Vítězství ve třídě 2 získala posádka vozu Super Villain s číslem 2097, mezi jejíž jezdce patřil Jacob Zuccone. Druhé místo obsadil vůz s číslem 2095, v jehož posádce jel také Justin He. Závod vedoucí pouštním, horským i pobřežním terénem kladl vysoké nároky na dlouhodobou výkonnost vozidel i na sehranou spolupráci jezdců, navigátorů a podpůrných týmů.
Pro tým Segway Factory Racing je to, že oba vozy dojely na čele své třídy, odrazem přípravy, která za tímto programem stojí. Na dlouhé závodní trati závisel úspěch na správném řízení tempa, reagování na měnící se podmínky a udržení každého vozu v chodu i přes nároky vytrvalostního závodu. Závod Baja podrobil výkon modelu Super Villain dlouhodobé zkoušce, při které záleželo na odolnosti a konzistentnosti stejně jako na rychlosti.
Tento výsledek navazuje na sezónu závodů a vývoje modelu Super Villain, včetně účastí na závodech King of the Hammers, Mint 400, Silver State 300 a Vegas to Reno. Tyto akce poskytly příležitost vyhodnotit závodní vozidla v různých prostředích a doladit přípravy na závod Baja. První a druhé místo ve třídě 2 přidává milník ve vytrvalostních závodech k rostoucí závodní bilanci sportovních vozidel typu side-by-side a posiluje reputaci společnosti Segway Powersports na mezinárodní offroadové scéně.
Závod také poskytuje další data a praktické zkušenosti pro posouzení odolnosti vozidel, výkonu systémů a fungování týmu v podmínkách dlouhodobého zatížení. Pro společnost Segway Powersports znamená účast na závodech Baja ochotu podrobit své konstrukční řešení zkoušce, učit se prostřednictvím soutěže a neustále se zlepšovat. Tento přístup dává heslu značky Neboj se žádného místa praktický výraz na závodní trati.
Segway Powersports bude na těchto zkušenostech stavět prostřednictvím neustálého vývoje, testování a závodění. První dokončení závodu Baja přináší týmu nejen výsledek k oslavě, ale i poučení, které může zužitkovat při dalším vývoji modelu Super Villain a svého závodního programu.
O Segway Powersports
Segway je vedoucím světovým podnikem v oblasti mikromobility, motoristických sportů a spotřebitelské robotiky, známý svými inovacemi a produkty zaměřenými na uživatele. Segway Powersports se konkrétně soustřeďuje na návrh a výrobu vozidel nové generace pro motoristické sporty, včetně terénních vozidel (ATV) a vozidel typu side-by-side (SxS) pro užitkové i sportovní účely. Jako high-tech podnik integruje společnost Segway Powersports špičkový dodavatelský řetězec se svými vlastními výrobními kapacitami a řídí celý životní cyklus svých produktů – od výzkumu a vývoje přes výrobu až po prodej a poprodejní servis.
Další informace naleznete na stránkách https://powersports.segway.com
Kontakt: rita.guo@powersports.segway.com
Zdroj: Segway Powersports
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